Wanda Nara y Karina Mazzocco arreglaron sus diferencias al aire entre ironías y reproches: “Ahora me caés muy bien”

En MasterChef Celebrity, Wanda Nara conversa con Karina Mazzocco en su estación de cocina

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Wanda Nara le pasó factura a Karina Mazzocco por las críticas a su vida privada durante una de las emisiones de MasterChef Celebrity (Telefe). La conductora se acercó a la estación de trabajo de la participante, quien atraviesa sus primeras instancias dentro de la competencia culinaria, y el intercambio derivó en una conversación sobre las opiniones que circularon durante años en la televisión alrededor de la empresaria.

El momento comenzó con una advertencia de Wanda hacia su compañera. Mazzocco le contó que sentía que la habían enviado a una situación compleja dentro del reality, con dificultades para avanzar en la prueba. “Wanda, vos sabés, ¿no?, que me mandaron acá”, le comentó. Sin demasiadas vueltas, la conductora respondió: “Te quieren perjudicar”.

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Karina siguió la broma y elevó el tono de la escena: “Para arruinarme la vida”. La respuesta de Wanda fue inmediata: “Te quieren echar”. En ese clima, Mazzocco le pidió una recomendación a la figura de Telefe para afrontar la presión y las críticas que puede generar su paso por el programa.

La consulta abrió la puerta a un reclamo que Wanda tenía guardado. “¿Qué harías en mi lugar?”, preguntó Karina. La empresaria respondió con una frase que remitió a la época en que los conflictos de su vida sentimental y familiar ocupaban una parte central de los ciclos de espectáculos: “Y, soportar como hacía yo cuando hablaban mal de mí en tu programa”.

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Wanda Nara interviene durante la grabación del programa de televisión MasterChef Celebrity.

La frase tomó por sorpresa a Mazzocco, que durante varios años estuvo al frente de A la tarde, el ciclo de América TV en el que se abordaron distintas noticias y controversias vinculadas a Wanda Nara. “Ah, ¿y justo ahora me venís a hablar de eso?”, le contestó, entre risas y con una expresión que dejó en claro que había entendido la referencia.

La conductora no dejó pasar el señalamiento, aunque eligió responder con humor. Cuando Karina insistió con su pregunta sobre cómo lidiar con ese tipo de exposición, Wanda planteó que la estrategia consiste en resistir. “Ponerte un chaleco antibalas como hacía yo”, sostuvo.

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“¿Te ponías un chaleco antibalas?”, repreguntó Karina. “Y sí”, afirmó la empresaria, quien recordó que, durante la grabación de los contenidos del reality, atravesaba con frecuencia los pasillos y los camarines del canal. Karina le preguntó entonces qué recuerdos tenía de aquellos años en los que su nombre era habitual en los títulos y zócalos de los programas de espectáculos.

Karina Mazzocco luce una vincha con orejas de conejo rosadas durante su participación en el programa televisivo MasterChef Celebrity.

Durante la conversación, Wanda evocó algunos de los títulos televisivos que se difundían mientras se hablaba de ella. “Mucho ‘Mastertongo’ decían. ‘Master Wanda’”, enumeró. Esas expresiones estuvieron asociadas a las discusiones mediáticas que giraron alrededor de su presencia en la televisión, su rol como conductora y las repercusiones de su vida personal.

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“Wanda sacó el talonario de facturas”, aceptó Mazzocco, quien propuso hacer borrón y cuenta nueva: “Se pudieron haber dicho muchas cosas, pero bueno, ya está, ya el tiempo pasó, dimos vuelta a la página y hoy somos compañeras”, planteó.

La frase abrió otro tramo del ida y vuelta. Karina le dijo a Wanda que, durante un largo tiempo, le había costado conectar con ella. “Igual, yo te resistí mucho tiempo, Wanda”, le confesó. “¿Por qué?”, quiso saber la conductora de MasterChef Celebrity. “Te resistía”, reiteró Karina, sin profundizar en los motivos de aquella percepción inicial. Wanda fue por más y preguntó: “¿Y ahora?”. “Pero no, ahora me caés muy bien”, respondió Mazzocco. La reacción de la empresaria fue de alivio y complicidad: “Qué suerte, Kari”.

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Wanda Nara dialoga con Karina Mazzocco en la cocina del programa de televisión MasterChef Celebrity.

Tras el pase de facturas y las referencias al pasado, la charla volvió a la experiencia actual de Mazzocco en el certamen. Wanda quiso saber si su compañera se sentía cómoda dentro del programa y si recibía un buen trato por parte de la producción y del resto de los participantes. “La estoy pasando increíble, Wanda”. También explicó que decidió aceptar el desafío porque le permite mostrarse desde un lugar diferente al que el público suele asociar con su recorrido profesional.

“Lo estoy disfrutando. Me estoy dando el permiso de hacer algo diferente a lo que yo venía haciendo. Estoy mostrando otra faceta”, expresó. Wanda le preguntó si esa era su verdadera personalidad, a lo que Mazzocco respondió que recién comenzaba a ganar confianza frente a las cámaras del reality.

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“Ah, estás tímida”, interpretó Wanda. “Hay que luchar contra la timidez. La timidez es el arte de las oportunidades perdidas”, reflexionó Mazzocco. Wanda celebró la definición y le respondió: “Me encanta, me encanta”. Karina cerró el intercambio con otra frase dirigida a la conductora: “Ahora no quiero perder ninguna oportunidad, y menos con vos que estás acá en mi estación”. Wanda, ya en tono de compañerismo, le dio la bienvenida: “Bueno, bienvenida a mi team. Espero que no te vayas”.