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El Inter Miami de Lionel Messi recibe a New York City FC por la MLS: hora, TV y posibles formaciones

Las Garzas buscarán consolidar su gran presente en el segundo puesto tras la goleada ante D.C. United, a partir de las 20.30 (hora argentina)

Lionel Messi volverá al campo para enfrentar al NYC FC (Reuters)
Lionel Messi volverá al campo para enfrentar al NYC FC (Reuters)
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El Nu Stadium de Miami será el escenario de un choque crucial en la recta final de la temporada regular de la MLS 2026. Inter Miami CF recibe a New York City FC en un partido donde ambos conjuntos ponen en juego sus máximas aspiraciones de cara a la postemporada.

El equipo local llega con el ánimo por las nubes. Tras una contundente victoria por 4-0 ante D.C. United, donde Lionel Messi brilló con un doblete, las Garzas se consolidaron en la segunda posición de la Conferencia Este con 49 puntos. Con la clasificación a los playoffs ya asegurada, el objetivo del conjunto dirigido por Kily González es mantener el ritmo arrollador, acechar el liderazgo de la conferencia y llegar en plenitud física y futbolística a las instancias de eliminación directa. El regreso al gol de sus máximas figuras y la solidez defensiva mostrada en la última fecha los perfilan como los claros favoritos para el duelo que tendrá lugar a partir de las 20.30 (hora argentina) a través del MLS Season Pass en Apple TV.

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Por el contrario, la realidad de New York City FC es mucho más compleja y dramática. El equipo neoyorquino viene de sufrir un duro revés tras caer por 2-1 frente a Chicago Fire, un resultado que los dejó estancados en la décima posición de la tabla con 33 puntos. Actualmente fuera de los puestos de clasificación directa, los ciudadanos necesitan imperiosamente una victoria resonante en Florida para reengancharse en la pelea y no depender de otros resultados. La falta de regularidad en los últimos partidos ha sido su principal debilidad, pero el plantel sabe que golpear al sublíder en su propia casa sería el impulso anímico perfecto para encarar el cierre del torneo.

Se espera un partido de alta intensidad, donde Inter Miami buscará dominar la posesión del balón desde el inicio respaldado por su localía, mientras que la visita intentará cerrar los espacios y apostar a transiciones rápidas para lastimar a la defensa local.

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Posibles formaciones

Inter Miami: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Micael, Casemiro, Sergio Reguilón; Matías Galarza Fonda, David Ayala, Rodrigo De Paul; Germán Berterame, Luis Suárez, Lionel Messi. DT: Cristian González.

New York City: Matt Freese; Nico Cavallo, James Sands, Thiago Martins, Tayvon Gray; Andrés Perea, Aiden O’Neill; Hannes Wolf, Nicolás Fernández Mercau, Agustín Ojeda; Alonso Martínez. DT: Pascal Jansen.

TV: Apple TV

Hora: 20.30 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay / 19.30 Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Miami (Estados Unidos) / 18.30 Perú, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Panamá / 17.30 Perú, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Panamá / 16.30 México, Costa Rica, El Salvador y Honduras

Estadio: Nu Stadium

Árbitro: Lorenzo Hernandez

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