Apple cambia el ícono de Apple Music en iOS 27.2 beta 4: así luce el nuevo diseño

Apple Music busca captar nuevos usuarios y competir con Spotify.

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Apple introdujo un nuevo diseño para el icono de Apple Music en la cuarta beta de iOS 27.2, una actualización disponible para desarrolladores y participantes de la beta pública. El cambio elimina el tradicional fondo rojo y rosa de la aplicación y apuesta por una apariencia en blanco y negro, una modificación que también se refleja en distintos elementos de su interfaz.

La renovación llega después de las primeras pistas sobre un posible cambio de identidad visual de Apple Music, observadas durante la presentación de Apple Music Hall, la nueva sala de conciertos de Londres vinculada al servicio. Aunque la compañía todavía puede modificar el diseño antes del lanzamiento definitivo, la beta 4 muestra que el rediseño no se limita al icono de la pantalla de inicio.

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La actualización también incorpora cambios en la barra de navegación, los widgets y la biblioteca musical. Mientras algunos usuarios consideran que la nueva apariencia ofrece una estética más uniforme, otros cuestionan la eliminación de los colores que permitían reconocer rápidamente la aplicación entre los iconos del iPhone.

Apples Music cambia de diseño en el beta 4 de iOS 27.2.

Así es el nuevo icono de Apple Music en iOS 27.2

El principal cambio de la cuarta beta de iOS 27.2 está en el icono de Apple Music. En su versión predeterminada, presenta un fondo blanco con el símbolo musical en negro. Cuando el iPhone utiliza el modo oscuro, los colores se invierten: el fondo pasa a ser negro y la nota musical aparece en blanco.

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La propuesta recupera una representación sencilla de la nota musical, pero elimina los tonos que caracterizaron al servicio durante años. Apple ya había utilizado diseños predominantemente blancos en versiones anteriores de la aplicación, aunque incorporaban detalles de color.

La modificación generó comentarios en redes sociales, especialmente en X, donde usuarios compartieron críticas, comparaciones y memes sobre la nueva identidad visual. Una de las principales objeciones es que el icono pierde parte de su personalidad y se parece a otros diseños monocromáticos presentes en la pantalla de inicio.

La beta 4 de iOS 27.2 muestra que Apple decidió rediseñar el ícono de Apple Music.

También hay quienes consideran que la nueva propuesta combina mejor con el resto de los iconos del sistema. Por ahora, las reacciones no permiten establecer una valoración generalizada, pero muestran que los cambios visuales pueden generar debate incluso cuando no modifican las funciones principales de una aplicación.

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Apple Music también cambia su interfaz y sus widgets

El rediseño se extiende al interior de Apple Music. En la barra de navegación inferior, el indicador de la pestaña activa abandona los tonos rojos y rosados para adoptar el azul.

Los widgets de Música también presentan modificaciones y pasan a utilizar un fondo negro más sencillo. En la biblioteca, las secciones de listas de reproducción, álbumes, artistas y canciones dejan atrás buena parte de sus colores anteriores para adoptar una apariencia más uniforme.

La coincidencia de estos cambios sugiere que Apple está probando una renovación visual más amplia, en lugar de modificar únicamente el icono. Sin embargo, al tratarse de una versión beta, todavía no se puede asegurar que todos estos elementos lleguen sin cambios a la actualización definitiva.

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No solo ícono de Apple Music cambia, también el interfaz de la aplicación.

Las versiones de prueba permiten a Apple evaluar nuevas funciones, detectar errores y ajustar la experiencia antes de distribuir una actualización al público general. Por ese motivo, tanto el icono como los demás componentes visuales podrían cambiar durante las siguientes fases de desarrollo.

iOS 27.2 beta 4 también retira el rediseño de Salud

La cuarta beta incluye otra modificación importante: Apple retiró temporalmente la aplicación Salud rediseñada que había probado en versiones anteriores de iOS 27.2.

La propuesta incorporaba nuevas funciones relacionadas con el seguimiento de la salud, entre ellas una estimación de la edad biológica, además de cambios en la presentación de la información. Tras instalar la beta 4, los usuarios reciben un aviso que indica que esas novedades llegarán mediante una actualización futura.

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Los datos recopilados durante las pruebas permanecen disponibles en los ajustes del sistema, según la información proporcionada por la versión beta. Esto indica que la retirada afecta a la disponibilidad de las nuevas funciones, sin que necesariamente implique la eliminación de la información almacenada.

Apple retiró el rediseño de su aplicación de Salud en la nueva beta de iOS 27.2. (Visualesia)

Apple había previsto introducir el rediseño de Salud hacia finales de 2026 y lo estaba evaluando durante el ciclo de pruebas de iOS 27.2. Una posibilidad es que las novedades regresen en una beta posterior, como la de iOS 27.3, aunque la compañía no ha confirmado oficialmente ese calendario.

Cuándo llegarán los cambios a todos los usuarios

Por ahora, el nuevo icono de Apple Music y las modificaciones de su interfaz solo están disponibles en la beta 4 de iOS 27.2. Apple todavía puede ajustar o revertir estas decisiones antes de publicar la versión estable.

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La misma incertidumbre afecta al rediseño de Salud, cuya fecha definitiva de lanzamiento sigue pendiente de confirmación. Además, las funciones anunciadas para esta aplicación podrían llegar inicialmente solo en inglés, lo que limitaría su disponibilidad lingüística.

Los próximos lanzamientos de prueba permitirán comprobar si Apple mantiene la apuesta monocromática para Apple Music y cuándo recupera las novedades de Salud. Hasta entonces, ambos cambios deben considerarse parte de un proceso de desarrollo y no características definitivas para todos los usuarios de iPhone.