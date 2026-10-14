Tecno

Apple cambia el ícono de Apple Music en iOS 27.2 beta 4: así luce el nuevo diseño

El cambio elimina los colores tradicionales de Apple Music y también alcanza los widgets, la biblioteca y la barra de navegación

Apple Music tiene una promoción para nuevos usuarios del servicio.
Apple Music busca captar nuevos usuarios y competir con Spotify.
Guardar

Apple introdujo un nuevo diseño para el icono de Apple Music en la cuarta beta de iOS 27.2, una actualización disponible para desarrolladores y participantes de la beta pública. El cambio elimina el tradicional fondo rojo y rosa de la aplicación y apuesta por una apariencia en blanco y negro, una modificación que también se refleja en distintos elementos de su interfaz.

La renovación llega después de las primeras pistas sobre un posible cambio de identidad visual de Apple Music, observadas durante la presentación de Apple Music Hall, la nueva sala de conciertos de Londres vinculada al servicio. Aunque la compañía todavía puede modificar el diseño antes del lanzamiento definitivo, la beta 4 muestra que el rediseño no se limita al icono de la pantalla de inicio.

PUBLICIDAD

La actualización también incorpora cambios en la barra de navegación, los widgets y la biblioteca musical. Mientras algunos usuarios consideran que la nueva apariencia ofrece una estética más uniforme, otros cuestionan la eliminación de los colores que permitían reconocer rápidamente la aplicación entre los iconos del iPhone.

Apples Music cambia de diseño en el beta 4 de iOS 27.2.
Apples Music cambia de diseño en el beta 4 de iOS 27.2.

Así es el nuevo icono de Apple Music en iOS 27.2

El principal cambio de la cuarta beta de iOS 27.2 está en el icono de Apple Music. En su versión predeterminada, presenta un fondo blanco con el símbolo musical en negro. Cuando el iPhone utiliza el modo oscuro, los colores se invierten: el fondo pasa a ser negro y la nota musical aparece en blanco.

PUBLICIDAD

La propuesta recupera una representación sencilla de la nota musical, pero elimina los tonos que caracterizaron al servicio durante años. Apple ya había utilizado diseños predominantemente blancos en versiones anteriores de la aplicación, aunque incorporaban detalles de color.

La modificación generó comentarios en redes sociales, especialmente en X, donde usuarios compartieron críticas, comparaciones y memes sobre la nueva identidad visual. Una de las principales objeciones es que el icono pierde parte de su personalidad y se parece a otros diseños monocromáticos presentes en la pantalla de inicio.

La beta 4 de iOS 27.2 muestra que Apple decidió rediseñar el ícono de Apple Music.
La beta 4 de iOS 27.2 muestra que Apple decidió rediseñar el ícono de Apple Music.

También hay quienes consideran que la nueva propuesta combina mejor con el resto de los iconos del sistema. Por ahora, las reacciones no permiten establecer una valoración generalizada, pero muestran que los cambios visuales pueden generar debate incluso cuando no modifican las funciones principales de una aplicación.

Apple Music también cambia su interfaz y sus widgets

El rediseño se extiende al interior de Apple Music. En la barra de navegación inferior, el indicador de la pestaña activa abandona los tonos rojos y rosados para adoptar el azul.

Los widgets de Música también presentan modificaciones y pasan a utilizar un fondo negro más sencillo. En la biblioteca, las secciones de listas de reproducción, álbumes, artistas y canciones dejan atrás buena parte de sus colores anteriores para adoptar una apariencia más uniforme.

La coincidencia de estos cambios sugiere que Apple está probando una renovación visual más amplia, en lugar de modificar únicamente el icono. Sin embargo, al tratarse de una versión beta, todavía no se puede asegurar que todos estos elementos lleguen sin cambios a la actualización definitiva.

No solo ícono de Apple Music cambia, también el interfaz de la aplicación.
No solo ícono de Apple Music cambia, también el interfaz de la aplicación.

Las versiones de prueba permiten a Apple evaluar nuevas funciones, detectar errores y ajustar la experiencia antes de distribuir una actualización al público general. Por ese motivo, tanto el icono como los demás componentes visuales podrían cambiar durante las siguientes fases de desarrollo.

iOS 27.2 beta 4 también retira el rediseño de Salud

La cuarta beta incluye otra modificación importante: Apple retiró temporalmente la aplicación Salud rediseñada que había probado en versiones anteriores de iOS 27.2.

La propuesta incorporaba nuevas funciones relacionadas con el seguimiento de la salud, entre ellas una estimación de la edad biológica, además de cambios en la presentación de la información. Tras instalar la beta 4, los usuarios reciben un aviso que indica que esas novedades llegarán mediante una actualización futura.

Los datos recopilados durante las pruebas permanecen disponibles en los ajustes del sistema, según la información proporcionada por la versión beta. Esto indica que la retirada afecta a la disponibilidad de las nuevas funciones, sin que necesariamente implique la eliminación de la información almacenada.

Apple tendría pensado en realizar un nuevo ecosistema de salud con el iPhone como centro principal.
Apple retiró el rediseño de su aplicación de Salud en la nueva beta de iOS 27.2. (Visualesia)

Apple había previsto introducir el rediseño de Salud hacia finales de 2026 y lo estaba evaluando durante el ciclo de pruebas de iOS 27.2. Una posibilidad es que las novedades regresen en una beta posterior, como la de iOS 27.3, aunque la compañía no ha confirmado oficialmente ese calendario.

Cuándo llegarán los cambios a todos los usuarios

Por ahora, el nuevo icono de Apple Music y las modificaciones de su interfaz solo están disponibles en la beta 4 de iOS 27.2. Apple todavía puede ajustar o revertir estas decisiones antes de publicar la versión estable.

La misma incertidumbre afecta al rediseño de Salud, cuya fecha definitiva de lanzamiento sigue pendiente de confirmación. Además, las funciones anunciadas para esta aplicación podrían llegar inicialmente solo en inglés, lo que limitaría su disponibilidad lingüística.

Los próximos lanzamientos de prueba permitirán comprobar si Apple mantiene la apuesta monocromática para Apple Music y cuándo recupera las novedades de Salud. Hasta entonces, ambos cambios deben considerarse parte de un proceso de desarrollo y no características definitivas para todos los usuarios de iPhone.

Temas Relacionados

AppleApple MusiciOS 27Lo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

WhatsApp ya permite llamadas a personas sin cuenta en la app: solo es necesario crear un enlace y compartirlo

Los usuarios invitados pueden sumarse a llamadas privadas o grupales. Estas comunicaciones no tienen costo y están protegidas mediante cifrado de extremo a extremo

WhatsApp ya permite llamadas a personas sin cuenta en la app: solo es necesario crear un enlace y compartirlo

Un análisis revela que ChatGPT cita cada vez menos a Reddit y Wikipedia y da más espacio a organismos y fuentes originales

La plataforma de foros pasó de tener en el chatbot de OpenAI una de cada cinco menciones en sus respuestas a una de cada 43, mientras la enciclopedia colaborativa cayó de una de cada siete a una de cada 35

Un análisis revela que ChatGPT cita cada vez menos a Reddit y Wikipedia y da más espacio a organismos y fuentes originales

Cómo instalar el kit mini de Starlink para tener internet satelital de Elon Musk en un viaje

La instalación incluye descargar la aplicación, conectar el cable de 15 metros, elegir la red WiFi y ajustar la orientación de la antena si el sistema lo indica

Cómo instalar el kit mini de Starlink para tener internet satelital de Elon Musk en un viaje

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

El bitcoin fue la primera criptomoneda creada en el mundo y ha llegado a superar las 68 mil unidades de dólar

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

Ethereum: cómo se ha movido en el mercado este miércoles

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cómo se ha movido en el mercado este miércoles

DEPORTES

El jugador de la NFL Tyreek Hill fue declarado culpable por violencia doméstica y deberá pagarle USD 500.000 a su esposa

El jugador de la NFL Tyreek Hill fue declarado culpable por violencia doméstica y deberá pagarle USD 500.000 a su esposa

River Plate visitará a Sarmiento en busca de un triunfo que lo sitúe en zona de clasificación a los playoffs del Clausura: hora, TV y formaciones

De qué murió Jorge Locomotora Castro: el resultado preliminar de la autopsia y lo que se sabe hasta el momento

El accidente que dejó a Locomotora Castro 27 días en coma en 2005 y su regreso a los rings nueve meses más tarde

La interna que se desató en Manchester United tras las frases de Lisandro Martínez: el cruce que habría tenido con un compañero y el rumor de una sanción

TELESHOW

Piñón Fijo y su vida lejos del personaje: “Me saco el maquillaje y soy el hombre invisible”

Piñón Fijo y su vida lejos del personaje: “Me saco el maquillaje y soy el hombre invisible”

Wanda Nara y Karina Mazzocco arreglaron sus diferencias al aire entre ironías y reproches: “Ahora me caés muy bien”

El fuerte cruce en vivo entre Karina Iavícoli y Nora Colosimo por la crianza de Wanda Nara: “Sos una maleducada”

La última entrevista del Roña Castro con Mario Pergolini: las confesiones íntimas de una vida a los golpes

Dante Ortega habló de la abrupta separación de Emanuel y Julieta Prandi: “Estoy sorprendido”

INFOBAE AMÉRICA

El Congreso de Guatemala aplaza la ley de etiquetado nutricional tras las objeciones de Estados Unidos

El Congreso de Guatemala aplaza la ley de etiquetado nutricional tras las objeciones de Estados Unidos

¿Cuánto cuesta alojarse en hoteles y hostales de El Salvador?

$19 millones recuperados a favor de 11,700 consumidores en El Salvador en lo que va de 2026

Apagones inesperados se extienden por Ecuador mientras sus principales hidroeléctricas pierden reservas

Cancelan concierto de Snoop Dogg en Costa Rica días después de la detención del productor Don Stockwell por presunto lavado de dinero