La tormenta tropical Trudy podría convertirse en un huracán mayor en el Pacífico con vientos de hasta 210 km/h

La tormenta tropical Trudy podría alcanzar la categoría cuatro de huracán durante su avance por el océano Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La tormenta tropical Trudy podría convertirse en un huracán mayor antes de acercarse a las costas del suroeste y centro-oeste de México, según el pronóstico emitido el 14 de octubre por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC). El organismo prevé un fortalecimiento durante los próximos días y advierte sobre un riesgo creciente de vientos intensos, lluvias y marejada ciclónica en sectores del litoral mexicano.

A las 3:00, hora estándar del centro de Estados Unidos, el centro de Trudy se encontraba a unos 650 kilómetros al sur de Acapulco, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 km/h. En ese momento no había vigilancias ni alertas costeras vigentes para el sistema, aunque el NHC anticipó que podrían ser necesarias más tarde para algunas zonas de la costa. La agencia también señaló que el ciclón podría alcanzar fuerza de huracán durante la noche del miércoles.

PUBLICIDAD

La evolución de Trudy coincide con la presencia del huracán Simon en el Pacífico oriental, al oeste de México, pero ambos sistemas tienen trayectorias y pronósticos propios. Por otra parte, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que El Niño continúa fortaleciéndose. Sin embargo, los avisos meteorológicos no atribuyen directamente la intensificación de ninguno de los dos ciclones a ese fenómeno climático.

Trudy podría alcanzar fuerza de huracán en menos de 24 horas

El pronóstico oficial del 14 de octubre estimaba que Trudy alcanzaría la categoría de huracán durante la noche del miércoles. Para la madrugada del jueves, los especialistas proyectaban vientos sostenidos de unos 120 km/h, mientras el sistema continuaría avanzando sobre aguas del Pacífico, al sur de las costas mexicanas.

PUBLICIDAD

Un ciclón tropical alcanza la categoría de huracán cuando sus vientos sostenidos llegan a 119 km/h. La clasificación de huracán mayor comprende las categorías tres, cuatro y cinco de la escala Saffir-Simpson, que comienza en 178 km/h para la categoría tres.

La discusión técnica del NHC describió un sistema difícil de localizar y pronosticar, pero con condiciones favorables para un fortalecimiento rápido. La agencia estimó que Trudy podría convertirse en un huracán mayor hacia el viernes, mientras se aproxima a la costa del suroeste y centro-oeste de México.

La proyección de intensidad contemplaba vientos de hasta 210 km/h para el viernes 16 de octubre, lo que situaría al ciclón en la categoría cuatro. Esta cifra corresponde a una previsión y no a una intensidad confirmada. El pronóstico también anticipaba que los vientos disminuirían posteriormente, aunque la evolución dependerá de las condiciones atmosféricas y de la trayectoria que siga el sistema.

PUBLICIDAD

El organismo explicó que las estimaciones iniciales se ajustaron después de analizar observaciones satelitales y datos de instrumentos que permiten estimar la intensidad y la distribución de los vientos. La ubicación del centro y la organización de las tormentas alrededor de este son factores determinantes de la evolución del ciclón.

El centro de la tormenta Trudy se localizó a 650 kilómetros al sur de Acapulco con vientos sostenidos de 85 km/h. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trayectoria podría acercar a Trudy a la costa mexicana

El NHC proyectó que Trudy se desplazaría hacia el oeste-noroeste y el noroeste durante el miércoles, antes de girar hacia el norte-noroeste y reducir su velocidad el jueves. Ese cambio previsto en la dirección del movimiento podría acercar al sistema a sectores del litoral mexicano durante los siguientes días.

La previsión a cinco días situaba al ciclón cerca de los 20,4 grados de latitud norte y 106,8 grados de longitud oeste el lunes 19 de octubre, con vientos previstos de aproximadamente 161 km/h. Esa intensidad sería inferior a la contemplada para el viernes, aunque el pronóstico puede modificarse con las nuevas observaciones y actualizaciones de los modelos meteorológicos.

PUBLICIDAD

La trayectoria prevista no significa que Trudy necesariamente vaya a tocar tierra. El pronóstico señala un riesgo creciente de impactos en la costa, pero la ubicación exacta de los efectos dependerá del recorrido del centro, la extensión de los vientos y los cambios de intensidad.

Por ese motivo, el NHC recomendó a los habitantes y a las autoridades de las zonas costeras del suroeste y centro-oeste de México que siguieran las actualizaciones oficiales. La agencia indicó que podrían emitirse vigilancias costeras si aumentaba la probabilidad de que se registraran condiciones de tormenta tropical o huracán.

El oleaje podría generar condiciones peligrosas en el sur de México

Aunque Trudy permanecía mar adentro al momento del aviso, sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta unos 75 kilómetros desde el centro. El NHC anticipó que el oleaje generado por el sistema comenzaría a afectar partes de la costa del sur de México hacia el final de la semana.

PUBLICIDAD

El aumento del oleaje puede producir condiciones peligrosas para quienes ingresen al mar, incluso cuando el centro de un ciclón se encuentra lejos de la costa. Entre los riesgos están las corrientes de resaca, que pueden arrastrar a los bañistas mar adentro, además de las dificultades para la navegación de embarcaciones pequeñas.

El organismo advirtió que el oleaje podría provocar condiciones marítimas potencialmente mortales. Por ello, recomendó consultar los avisos de las oficinas meteorológicas locales y atender las indicaciones de las autoridades de protección civil.

Estas medidas permiten advertir con anticipación sobre la posibilidad de que se presenten condiciones peligrosas en una zona determinada, pero no significan que el impacto ya esté confirmado.

PUBLICIDAD

El oleaje generado por la tormenta Trudy afectará la costa del sur de México con corrientes de resaca peligrosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Simon mantiene una vigilancia de huracán para las Islas Marías

Mientras Trudy se fortalece al sur de México, el huracán Simon permanece como otro sistema de interés en el Pacífico oriental. En su aviso intermedio de las 05:00, hora estándar de la montaña, del 14 de octubre, el NHC ubicó el centro de Simon a unos 260 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, en Jalisco, y a una distancia similar al suroeste de las Islas Marías.

Simon registraba vientos máximos sostenidos de 165 km/h y se desplazaba lentamente hacia el oeste-suroeste, a unos seis km/h. La agencia mantenía una vigilancia de huracán para las Islas Marías. Esa medida indica que podrían presentarse condiciones de huracán en el área vigilada, generalmente dentro de las siguientes 48 horas.

PUBLICIDAD

El ciclón era de tamaño reducido. Sus vientos con fuerza de huracán se extendían hasta unos 20 kilómetros desde el centro, mientras que los vientos de tormenta tropical alcanzaban hasta 55 kilómetros. Esta extensión limitada no elimina los riesgos, pero sí es relevante para interpretar la distribución de los efectos asociados al sistema.

El NHC advirtió que Simon podría moverse lentamente y de manera irregular durante uno o dos días, antes de girar hacia el norte o norte-noroeste el viernes. También contempló fluctuaciones de intensidad seguidas de un debilitamiento hacia el final de la semana.

La agencia señaló que el pronóstico presentaba incertidumbre por la debilidad de las corrientes atmosféricas que dirigen el movimiento del huracán, su tamaño reducido y su proximidad a tierra. Por ello, las autoridades y los residentes de las zonas potencialmente afectadas debían seguir los avisos correspondientes a Simon, sin confundirlos con las previsiones de Trudy.

PUBLICIDAD

Simon podría dejar lluvias en Baja California Sur, Nayarit y Sinaloa

El pronóstico del NHC para Simon contemplaba acumulados de lluvia de entre 25 y 50 milímetros en sectores de Baja California Sur, Nayarit y Sinaloa hasta el viernes, con máximos aislados de unos 75 milímetros. Estas cantidades corresponden a estimaciones oficiales y pueden variar según la evolución del sistema y la distribución de las precipitaciones.

El organismo también advirtió que el oleaje generado por Simon afectaría partes de la costa del centro-oeste de México y de Baja California Sur durante los siguientes días. Al igual que con Trudy, las condiciones marítimas pueden representar un peligro para bañistas y embarcaciones, aunque el centro del huracán no pase directamente sobre una localidad.

El huracán Simon registra un tamaño reducido con vientos fuertes que alcanzan un radio de 20 kilómetros. (REUTERS/Christian Ruano)

El Niño continúa fortaleciéndose, según NOAA

El Centro de Predicción Climática de NOAA informó el 8 de octubre que El Niño seguía fortaleciéndose y que existía una probabilidad superior al 83% de que el fenómeno se mantuviera fuerte o muy fuerte entre enero y marzo de 2027.

El Niño es un patrón climático asociado con temperaturas de la superficie del océano Pacífico ecuatorial más altas de lo habitual y con cambios en la circulación atmosférica. Sus efectos pueden modificar las condiciones que favorecen la actividad tropical en distintas regiones, aunque estos cambios dependen de la época del año y de otros factores ambientales.

La presencia de El Niño no permite concluir, por sí sola, que un ciclón específico vaya a intensificarse, debilitarse o cambiar de trayectoria. Para determinar la evolución de Trudy y Simon, los avisos del NHC se centran en las condiciones observadas alrededor de cada sistema y en los factores que influyen directamente en su desplazamiento e intensidad.

Recomendaciones para seguir la evolución de ambos sistemas

Las próximas actualizaciones meteorológicas permitirán precisar la evolución de Trudy, el posible acercamiento a las costas mexicanas y los riesgos asociados al oleaje y las lluvias. Mientras tanto, el NHC recomienda seguir los avisos oficiales de cada ciclón y las indicaciones de las autoridades locales.