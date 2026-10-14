El jugador de la NFL Tyreek Hill fue declarado culpable por violencia doméstica y deberá pagarle USD 500.000 a su esposa

El primer episodio de violencia acreditado ocurrió en enero de 2024 tras una disputa por un acuerdo postnupcial (AP Foto/Rhona Wise)

Guardar

Un jurado de Miami determinó que el reconocido jugador de fútbol americano Tyreek Hill, fue responsable de dos ataques físicos contra su esposa en instancias separadas, y ordenó el pago de USD 500.000 en daños compensatorios a Lakeeta Vaccaro.

El veredicto, emitido el martes por la noche tras casi cuatro horas de deliberación, cerró un juicio civil de una semana que expuso en público los detalles de una relación marcada por episodios de violencia y disputas legales en torno a un acuerdo postnupcial, subrayó Associated Press.

PUBLICIDAD

Un jurado de Miami halló responsable al jugador de la NFL Tyreek Hill por dos cargos de agresión física contra su esposa Lakeeta Vaccaro y le ordenó pagar USD 500.000 (USA TODAY Sports)

El jurado de seis miembros, más dos alternos, con edades de entre 29 y 57 años, sostuvo que Hill fue responsable por dos incidentes concretos de agresión física entre 2024 y 2025, pero lo declaró no responsable en los ocho cargos restantes, que incluían acusaciones adicionales de violencia doméstica continua, agresión e inflicción intencional de angustia emocional. Tampoco se otorgaron daños punitivos.

El receptor estrella de 32 años, jugó para los Kansas City Chiefs y los Miami Dolphins de la NFL. La demanda fue interpuesta por Vaccaro, de 30 años, quien es su esposa, ya que aún no finalizó el proceso de divorcio.

PUBLICIDAD

El receptor de la NFL negó la mayoría de las acusaciones y afirmó ante el tribunal que la demanda respondió a intereses económicos (Imagn Images)

El jurado halló pruebas en dos episodios con registro físico o audiovisual

El primero de los incidentes por los que Hill fue declarado responsable ocurrió el 10 de enero de 2024, luego de una discusión sobre un acuerdo postnupcial. Vaccaro declaró ante el tribunal que Hill arrojó su ropa y pertenencias por la habitación, la empujó al suelo, la inmovilizó y aplicó presión sobre su cuello.

Una fotografía de una larga marca entre el pecho y el cuello de Vaccaro fue presentada como prueba. Vaccaro también envió mensajes de texto a su madre al día siguiente describiendo los hechos, comunicaciones que el jurado tuvo en cuenta como parte del expediente probatorio.

PUBLICIDAD

El segundo episodio ocurrió el 7 de abril de 2025, un día antes de que Vaccaro presentara la solicitud de divorcio, mientras la pareja se encontraba en su departamento en Sunny Isles, Florida.

Una cámara de niñera registró al deportista insultando a Vaccaro, amenazándola con traer personas al lugar y tomando a la hija de ambos de la cuna mientras la niña despertaba. La madre del acusado llamó al 911 durante el altercado. En ese mismo incidente, la estrella de la NFL reconoció en su testimonio que empujó a Vaccaro contra una pared con tal fuerza que “creó un agujero en la pared”.

PUBLICIDAD

La representación legal de Lakeeta Vaccaro solicitó USD 8 millones en daños compensatorios durante la etapa final del juicio civil (YouTube/Keeta and Cheetah)

Hill negó la mayoría de los cargos, pero admitió haber amenazado a su esposa

Durante su testimonio del 8 de octubre, Hill rechazó las acusaciones centrales. “Eso jamás pasó. Es mi esposa. Todo esto se reduce a que la gente quiere dinero. Cuando no lo consiguen, dicen: ‘Voy a obligarte a dármelo’”, declaró el jugador, según recogió USA Today.

Sin embargo, admitió haber dicho a Vaccaro que podía “conseguir personas para hacerle daño”, expresión de la que dijo sentirse “profundamente avergonzado”.

Por su parte, la denunciante describió una relación en la que Hill la habría jalado del cabello, torcido los senos, empujado al suelo y amenazado de forma verbal en múltiples ocasiones. El jurado, sin embargo, no la encontró creíble en varios de esos episodios adicionales.

PUBLICIDAD

Uno de los que quedó sin respaldo fue el más grave relatado por Vaccaro: una supuesta agresión en las instalaciones de ESPN en Bristol, Connecticut, durante la que Hill habría golpeado su vientre mientras estaba embarazada. El jugador negó categóricamente ese hecho.

El jugador de fútbol americano Tyreek Hill declaró ante el tribunal de Miami en el proceso legal en el que fue hallado culpable (YouTube/Law&Crime Trials)

La defensa de Hill argumentó que la demanda respondía a motivaciones económicas

El abogado del receptor, Michael Gottlieb, sostuvo durante los alegatos finales que la demanda surgió luego de que Vaccaro no obtuviera el apoyo económico conyugal que reclamaba. “Su ambición de tomar su dinero no se cumplió. Entonces presentó esta demanda”, argumentó Gottlieb, según ESPN.

En contraparte, la defensa de la mujer pidió al jurado que le “restaurara su dignidad” y solicitó USD 8 millones en daños compensatorios. Aunque el monto finalmente otorgado fue de USD 500.000, sin daños punitivos.

PUBLICIDAD

Al conocerse el veredicto, Hill abrazó a su abogada Christi Bright y estrechó la mano de otros miembros de su equipo legal antes de salir de la sala por su cuenta, con el teléfono en la mano. Ante los medios presentes, Bright declaró: “El señor Hill está muy agradecido de haber podido contar su historia”.

La NFL mantiene bajo revisión el caso del jugador a través de su política de conducta personal de manera independiente al resultado civil (AP Foto/Rebecca Blackwell)

El fallo no cierra el expediente de la NFL sobre la conducta del jugador

El veredicto civil no implica responsabilidad penal, pero sí puede incidir en el proceso que tiene abierto la NFL bajo su Política de Conducta Personal. Esa política no exige condena criminal para suspender a un jugador y toma en consideración antecedentes de conducta similares previos al ingreso a la liga.

PUBLICIDAD

Tyreek Hill se declaró culpable en 2015 de agresión y golpiza por estrangulamiento a su novia embarazada, antes de ser seleccionado por los Kansas City Chiefs en el draft.

Tras el reciente veredicto, la NFL confirmó que viene monitoreando el caso y que el asunto “sigue bajo revisión de la política de conducta personal”, según informó The Athletic. La liga conduce su propia investigación independiente del resultado del juicio civil.

El receptor es actualmente agente libre. Los Miami Dolphins lo liberaron en febrero luego de que sufriera una grave lesión en la rodilla izquierda —luxación y rotura de múltiples ligamentos— en septiembre de 2025.

PUBLICIDAD

Los Miami Dolphins liberaron a Tyreek Hill en febrero tras una grave lesión de rodilla sufrida en septiembre de 2025 (Imagn Images)

Su agente, Drew Rosenhaus, indicó que podría estar en condiciones de jugar en noviembre. Además, el 5 de octubre, Rosenhaus comunicó en ESPN que planeaba iniciar negociaciones con varios equipos.

Antes del inicio del juicio, The Athletic informó que los Chiefs habían contactado a Rosenhaus para explorar un posible regreso.