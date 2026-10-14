La drástica decisión que tomó Julieta Prandi luego de separarse de Emanuel Ortega

Julieta Prandi y Emanuel Ortega posan juntos durante un casamiento acompañados por sus familiares e invitados.

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Julieta Prandi y Emanuel Ortega confirmaron su separación 27 días después de haberse casado, poniendo fin a seis años de relación. La actriz y conductora hizo pública la ruptura un lunes por la noche con un comunicado en Instagram, sin precisar los motivos del quiebre y con un pedido de respeto hacia su decisión.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. Cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos; algunos no son negociables”, expresó sin dar demasiados detalles. Tras el anuncio, Prandi tomó una decisión contundente en sus redes sociales: eliminó todas las fotografías y publicaciones de 2026 en las que aparecía junto al músico, incluidas las postales de la boda que había compartido días antes.

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El borrado, sin embargo, no fue total. La primera ausencia que salta a la vista en su perfil son las fotografías del casamiento y las de la celebración familiar posterior La conductora conservó, en cambio, las publicaciones más antiguas y aquellas en las que figuran los hijos de ambos, un contraste que no pasó inadvertido frente a la eliminación del resto del material reciente.

Prandi decidió borrar las fotos de su casamiento con Emanuel, celebrado el 15 de septiembre

Entre lo que permanece visible, la última imagen en la que aparecen juntos como familia data de enero de 2025, durante un viaje a Miami, con el texto: “Disfrutar, sorprenderse y volver a conectar con quiénes somos. Los viajes invitan a reencontrarnos con el presente y dar gracias.” También sigue en pie una fotografía de la pareja a orillas de una piscina en Mar del Plata, tomada a fines de 2024, acompañada por la leyenda: “Descanso, trabajo y placer”.

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La relación entre Prandi y Ortega había comenzado durante la pandemia, a partir de un intercambio de mensajes por Instagram, y se extendió por seis años. La pareja formalizó su unión el 15 de septiembre con una ceremonia civil en el Registro Civil de San Isidro, ante 36 invitados, en una celebración que habían mantenido en reserva hasta último momento.

A pesar de haber borrado las fotos del año 2026, Julieta dejó en sus redes algunos momentos con Emanuel y con la familia ensamblada que formaron

Con los planes de luna de miel en el horizonte, lo que motivó a la modelo a bajarse de la conducción de los Martín Fierro de Radio, llegó la intempestiva decisión en medio de rumores de infidelidad. Karina Iavícoli relató en LAM (América TV) que Josefina Lynch, cantante y expareja de Joaquín Levinton, fue señalada como una de las mujeres vinculadas al conflicto que terminó en la separación.

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“Ella fue el viernes al estudio a grabar porque canta y canta muy bien. Julieta encuentra mensajes subidos de tono con esta mujer y lo encara”, expresó la panelista, y agregó: “El viernes estalla el escándalo y ella le dice: ‘¿Por qué me hacés esto si te dije que me molesta?’. Y él le dijo que era trabajo”.

La panelista Karina Iavícoli describió cómo se dio la infidelidad del cantante (Video: LAM, América TV)

Una serie de fotos que la propia Lynch habría publicado en su cuenta de Instagram, tomadas en el estudio de grabación de Ortega, habría profundizado el malestar de Prandi, según la panelista. “Ella había subido fotos en el estudio muy provocadoras y las borró cuando yo la empecé a seguir”, afirmó la angelita. Además, la periodista sostuvo que los encuentros de Ortega con la cantante habrían seguido durante los días posteriores, pese a la discusión inicial.

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“A ella no le alcanzó con ir el viernes y a Emanuel no le alcanzó con la discusión que tuvo, que volvieron a encontrarse el sábado y el domingo en el estudio. Por eso el lunes finalmente lo termina echando de la casa Julieta Prandi a Emanuel Ortega”, explicó sobre el final.