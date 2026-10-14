GTA V dejaría el catálogo de PlayStation Plus en noviembre de 2026

PlayStation comenzó a mostrar un mensaje dentro de la PS Store en el que invita a los usuarios a suscribirse al servicio para disfrutar Grand Theft Auto V.

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Grand Theft Auto V dejaría de estar disponible dentro del catálogo de PlayStation Plus a partir del 17 de noviembre de 2026, según reportes de la comunidad de jugadores. La salida del título de Rockstar Games ocurriría apenas dos días antes del estreno de Grand Theft Auto VI, programado para el 19 de noviembre en PS5.

Por qué GTA V saldría de PlayStation Plus en noviembre

PlayStation comenzó a mostrar un mensaje dentro de la PS Store en el que invita a los usuarios a suscribirse al servicio para disfrutar Grand Theft Auto V antes de la salida de su secuela. El aviso funciona como una señal clara de que el juego está por abandonar el catálogo de los niveles más caros de la suscripción.

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El texto que circula en la tienda digital indica textualmente: “Si cuentas los días para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI en PS5 el 19 de noviembre, ¿por qué no aprovechar para visitar Los Santos? Grand Theft Auto V está disponible en el Catálogo de Juegos para los miembros de PlayStation Plus Extra y Premium, pero solo hasta el 17 de noviembre”.

PlayStation Plus es el servicio de suscripción de pago de Sony para las consolas PlayStation (PS4 y PS5). (Foto: PlayStation)

El mensaje incluye además una opción directa para reservar la segunda entrega en PlayStation 5, lo que evidencia el interés tanto de Sony como de Rockstar Games en que los suscriptores adquieran la nueva secuela en lugar de seguir accediendo al juego original sin costo adicional.

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Grand Theft Auto V, estrenado originalmente en 2013, acumula más de 200 millones de unidades vendidas en todas las plataformas y mantiene una calificación de 97 puntos en Metacritic.

El título regresó al catálogo rotativo de PS Plus en noviembre de 2025, tras un período de ausencia de un par de meses, por lo que su salida representaría el fin de un ciclo que duró exactamente un año.

PlayStation aún no compartió la lista completa de juegos que dejarán el servicio en noviembre. Se espera que la compañía revele esa información el 20 de octubre de 2026, fecha en la que también suele anunciar las nuevas incorporaciones al catálogo del mes siguiente.

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Una característica principal de GTA 5 es la posibilidad de alternar el control en tiempo real entre tres protagonistas principales (Michael, Franklin y Trevor).

Por el momento se desconoce si el sandbox de Rockstar Games volverá a sumarse a PS Plus Extra y Premium en 2027 o en años posteriores, un escenario que luce menos probable una vez que la secuela esté disponible en el mercado.

El futuro de GTA VI en los servicios de suscripción

La posible salida de Grand Theft Auto V reaviva la pregunta sobre si su secuela seguirá un camino similar y llegará eventualmente a plataformas como PlayStation Plus o Xbox Game Pass. Hasta ahora, las declaraciones de la compañía detrás del estudio no apuntan en esa dirección a corto plazo.

Karl Slatoff, presidente de Take-Two Interactive, se refirió al tema durante una reunión con inversionistas en 2025. El directivo explicó que la empresa está dispuesta a colaborar con plataformas de suscripción siempre que la operación tenga sentido desde el punto de vista comercial, aunque aclaró que no es una práctica habitual con sus lanzamientos más recientes.

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Grand Theft Auto VI saldrá el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. (Rockstar Games)

“Ocasionalmente, incluimos nuestros títulos en algunos servicios de suscripción. Son excelentes socios para nosotros, y en muchos casos son excelentes. No lo haríamos a menos que fuera un buen acuerdo económico, y las plataformas tampoco lo harían”, comentó Slatoff en aquella ocasión.

Las palabras del presidente de Take-Two Interactive sugieren que, al menos en su etapa inicial, Grand Theft Auto VI no formará parte de los catálogos de PlayStation Plus ni de Xbox Game Pass.

La estrategia de la compañía parece enfocada en maximizar las ventas directas del juego antes de evaluar cualquier acuerdo con los servicios de suscripción, algo que históricamente solo ocurrió con Grand Theft Auto V después de varios años de su lanzamiento inicial en 2013.

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