Economía

El Banco Central compró otros USD 100 millones y busca fortalecer la “bazuca” de dólares para evitar tensiones en 2027

La autoridad monetaria hilvanó doce jornadas consecutivas con saldo comprador y está cerca de superar las compras de agosto

La autoridad monetaria adquirió más de USD 730 millones en lo que va de octubre. (Foto: EFE)
La autoridad monetaria adquirió más de USD 730 millones en lo que va de octubre. (Foto: EFE)
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 101 millones este martes y ya adquirió más de USD 15.300 millones en lo que va del año. En el equipo económico aspiran a comprar hasta USD 20.000 millones en 2026 con el objetivo de fortalecer la “bazuca” de dólares de la que habló el presidente Javier Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario en enero, el organismo comandado por Santiago Bausili sumó USD 15.301 millones, muy por encima de la meta anual de USD 10.000 millones que había sido pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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A la vez, desde finales del mes anterior, la autoridad monetaria aceleró la compra de divisas tanto dentro como fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC). En el transcurso de octubre, se hizo de 733 millones de dólares. De esta manera, sobrepasó las adquisiciones del mes previo y todo apunta que superará la cifra de agosto.

En septiembre, las compras del Central totalizaron USD 473 millones, el menor resultado mensual de 2026. El volumen representó una baja frente a los USD 768 millones registrados en agosto y los USD 2.162 millones de julio. Durante junio, la entidad había adquirido USD 1.418 millones; en mayo, USD 2.596 millones; en abril, USD 2.769 millones; en marzo, USD 1.671 millones; en febrero, USD 1.557 millones, y en enero, 1.158 millones de dólares.

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En cuanto a las reservas internacionales brutas, experimentaron una caída de USD 117 millones, pese a las compras del BCRA. Así, cerraron en 49.722 millones de dólares.

El dólar operó estable

Con operaciones por USD 580,4 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista avanzó 50 centavos y cerró a $1.513. En lo que va de octubre, acumula una baja de seis pesos, equivalente al 0,4 por ciento.

La cotización se movió dentro de un rango acotado, en una jornada con buena oferta de divisas y una licitación de deuda del Tesoro. El mercado también procesó el dato de inflación de septiembre, que fue de 1,9%, dos décimas por encima del registro de agosto. La variación interanual llegó al 33,4%, mientras que el dólar mayorista subió $153 —un 11,3%— en los últimos 12 meses, desde los $1.360 del 14 de octubre de 2025.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó en $1.934,07 el límite superior de la banda cambiaria. De ese modo, el tipo de cambio mayorista se ubicó $421,07, o 27,8%, por debajo de ese techo. Se trató de la mayor distancia desde el 21 de abril de 2025, cuando alcanzó el 28,4%, dentro del régimen que entró en vigencia el 14 de abril de ese año.

En el Banco Nación, el dólar al público se mantuvo en $1.535 para la venta. El dólar blue tampoco registró cambios y terminó en $1.550, luego de tocar $1.555 durante las primeras operaciones.

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