El Salvador: VMT prevé que revisiones a camiones impacten los fletes

El Viceministerio de Transporte señaló que las revisiones técnicas vehiculares podrían incrementar el precio del flete para prevenir siniestros viales. (Foto: VMT)

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Las revisiones técnicas vehiculares podrían implicar un aumento en el costo del flete, según señaló Nelson Reyes, viceministro de Transporte, aunque sostuvo que operar unidades de carga sin mantenimiento también tiene consecuencias para las familias afectadas por siniestros viales.

“Lo que queremos es que no se pague con vidas humanas”, afirmó Reyes. Durante la entrevista Frente a Frente, mencionó fallas en los frenos, llantas deterioradas, falta de mantenimiento y conductores sin preparación como factores que, según expuso, deben prevenirse.

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Reyes reconoció que las revisiones, reparaciones y mantenimientos podrían trasladarse parcialmente al precio del flete. Sin embargo, planteó que mantener ese costo bajo a partir de unidades con fallas mecánicas, llantas desgastadas o conductores sin la preparación requerida también tiene consecuencias cuando ocurre un siniestro.

El funcionario sostuvo que el transporte de carga mantiene en movimiento la economía, pero planteó que las unidades deben circular con condiciones mecánicas adecuadas, conductores capacitados y permisos vigentes. “El tema no es si sigue circulando o no sigue circulando, el tema es que lo haga de forma segura”, afirmó.

La revisión técnica vehicular para el transporte de carga se aplicará como requisito obligatorio en cada renovación de la tarjeta de circulación. (Foto: VMT)

Las revisiones técnicas se aplicarán en cada renovación

Reyes afirmó que la revisión técnica vehicular se mantendrá para el transporte de carga y deberá cumplirse cada vez que corresponda renovar la tarjeta de circulación.

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La medida se emitió el 8 de agosto para rastras fabricadas en 1999 o antes, junto con cabezales y plataformas. Desde octubre, añadió, también se incorporaron las volquetas.

El viceministro explicó que el propietario puede realizar la revisión antes del mes de renovación. Según dijo, esa posibilidad puede evitar una concentración de solicitudes al final de cada período.

“Esta medida no es algo que ahorita se está haciendo y se va a dejar de hacer”, sostuvo Reyes. Indicó que la exigencia continuará para las unidades que busquen mantener vigente su autorización de circulación.

La tarjeta de circulación, según explicó, no representa solo un documento vigente. Para el funcionario, acredita que un taller autorizado revisó las condiciones necesarias para que la unidad pueda operar.

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Si un vehículo no aprueba la revisión, no podrá renovar su tarjeta de circulación. Reyes señaló que el propietario deberá reparar las fallas, sustituir componentes deteriorados o dejar de circular con la unidad.

“Es mejor que no circule una unidad que está en mal estado”, afirmó. El viceministro consideró que una unidad sin condiciones debería permanecer fuera de circulación.

Los talleres autorizados evalúan aspectos mecánicos del transporte de carga como el sistema de frenos, las llantas y las conexiones eléctricas. (Foto: VMT)

Los talleres revisan frenos, llantas y sistemas eléctricos

Reyes detalló que la revisión técnica vehicular evalúa las condiciones mecánicas y de seguridad de cada unidad. El procedimiento se realiza en talleres habilitados, no durante los controles en carretera.

Entre los aspectos que se verifican están las llantas, el sistema de frenos, los componentes hidráulicos cuando corresponda, el sistema eléctrico, las luces y la alarma de retroceso.

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También se revisa la visibilidad del conductor y la presencia de los dispositivos de seguridad requeridos para circular. El funcionario indicó que los controles en carretera pueden identificar algunas deficiencias visibles, pero no sustituyen una inspección especializada.

Un agente puede detectar llantas lisas o un parabrisas obstruido, explicó. Sin embargo, señaló que verificar el estado interno de los frenos y del sistema eléctrico requiere herramientas y personal técnico.

Reyes sostuvo que la renovación de la tarjeta de circulación permitirá comprobar que la unidad superó esas evaluaciones. “Sé que estoy cumpliendo con las medidas de seguridad”, dijo al describir el objetivo del trámite.

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Las retenciones suman 46 unidades de carga

El viceministro informó que 46 unidades de carga habían sido retenidas por irregularidades detectadas durante los operativos. Aclaró que el objetivo no es retirarlas de circulación de manera definitiva.

Las autoridades retuvieron 46 unidades de carga por inconsistencias detectadas durante los operativos de control en las carreteras. (Foto: VMT)

Según explicó, gran parte de las unidades retenidas ya fue liberada después de que sus propietarios pagaron las multas y renovaron la tarjeta de circulación.

Reyes señaló que circular sin una tarjeta vigente constituye una causa de decomiso para cualquier vehículo, no solo para camiones. Precisó que esos procedimientos se coordinan con la Policía Nacional Civil.

Durante la entrevista se citó un registro de 3.552 infracciones aplicadas entre el 1 de enero y el 4 de octubre. El viceministro afirmó que los controles se mantuvieron durante el año y que se intensificaron tras sucesos de las últimas semanas.

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El funcionario rechazó que las medidas representen una acción contra el sector. “No son un tema de ataque, no son un tema de restricción”, aseguró al describirlas como mecanismos de control y fiscalización.

Cerca de 200 pilotos capacitados

Reyes destacó la formación de conductores especializados como una de las medidas para reducir riesgos en el transporte pesado. Señaló que poseer una licencia no es el único requisito para operar un camión.

El viceministro explicó que el conductor debe contar con la categoría de licencia requerida para cada vehículo. También debe conocer técnicas de conducción, medidas de seguridad y procedimientos básicos de mantenimiento.

El funcionario mencionó la escuela de ESOL, que abrió sus puertas en septiembre de 2025 y está enfocada en el transporte de carga. Según dijo, ha graduado a cerca de 200 personas.

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“Todos han salido con trabajo”, afirmó Reyes sobre los egresados de esos cursos. Atribuyó esa colocación a la demanda de pilotos capacitados en empresas del sector.

El país cuenta con siete talleres autorizados con capacidad técnica para realizar la inspección de vehículos de transporte pesado. (Foto: VMT)

Las capacitaciones incluyen conocimientos mecánicos para identificar fallas antes de que se agraven. Reyes señaló que los conductores pueden detectar cuándo una unidad requiere cambio de aceite, revisión de frenos u otra intervención.

El viceministro sostuvo que esa preparación permite actuar ante una emergencia y prevenirla. También indicó que las empresas formales buscan personal certificado y con conocimientos sobre la operación de vehículos pesados.

La digitalización permite validar permisos

Reyes afirmó que la Dirección General de Transporte de Carga digitalizó el 100% de sus trámites. Según explicó, los usuarios pueden realizar las gestiones desde su casa, una empresa o un teléfono celular.

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El funcionario dijo que la mayoría de los procedimientos se resuelve el mismo día. Las solicitudes que requieren una inspección pueden tardar más, porque dependen de una programación previa.

Antes de la digitalización, aseguró, algunos trámites podían extenderse durante cinco meses o más. Reyes sostuvo que el nuevo sistema también busca reducir espacios para actos de corrupción.

El viceministro señaló que la digitalización permite verificar con rapidez la autenticidad de los permisos. Esa herramienta, dijo, facilita detectar documentos alterados o falsificados.

Reyes afirmó que las personas que no cuenten con un permiso válido pueden tramitarlo por los canales habilitados. Insistió en que el sistema no exige contactos personales ni acudir a una ventanilla.

Acajutla, San Miguel y la zona central ampliarán la capacidad

El gobierno proyecta ampliar la infraestructura de básculas y talleres en Acajutla, San Miguel y la zona central. (Foto: VMT)

El Viceministerio de Transporte realiza trabajos en infraestructura para el control de peso de las unidades. Reyes mencionó mejoras en las básculas de Acajutla y la recuperación de una báscula que operaba anteriormente en San Miguel.

El funcionario añadió que se estudia la posibilidad de contar con instalaciones en la zona central. Según explicó, esos espacios podrían utilizarse para efectuar pesajes y ampliar la capacidad de revisiones técnicas vehiculares.

Actualmente hay 12 talleres autorizados en el país para realizar verificaciones de vehículos. De ese total, siete tienen capacidad para atender transporte pesado, de acuerdo con Reyes.

El viceministro ubicó el parque de transporte de carga entre 140 mil y 150 mil unidades. Señaló que esa cantidad plantea la necesidad de contar con más talleres y líneas de inspección.

Reyes indicó que personas naturales y jurídicas pueden solicitar autorización para instalar talleres de revisión técnica vehicular. Los requisitos están disponibles en la página institucional del Viceministerio de Transporte.

Entre las condiciones mencionó contar con terreno, accesos y dimensiones adecuadas para el ingreso y salida de vehículos pesados, además de una fosa, herramientas y personal para realizar las inspecciones.