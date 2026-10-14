Empresa privada pide fortalecer infraestructura para reducir daños por desastres en Honduras

La atención de emergencias desvía recursos del presupuesto público previstos para nuevos proyectos de desarrollo económico.

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Honduras, advirtió Santiago Herrera del COHEP, figura entre los “países más vulnerables del mundo ante los desastres naturales”, una condición que aumenta los riesgos para la población, la infraestructura y las principales actividades productivas.

El representante empresarial explicó que cada vez que el territorio nacional enfrenta tormentas, inundaciones o sequías, las consecuencias repercuten en distintos sectores de la economía y generan necesidades extraordinarias de financiamiento para atender las emergencias y reparar los daños.

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Según el directivo, esta situación representa un desafío para el desarrollo nacional, porque los recursos que podrían destinarse a nuevas obras, proyectos productivos y servicios públicos terminan utilizándose para recuperar infraestructura dañada.

En ese contexto, consideró necesario que la prevención de desastres se convierta en un elemento central de la planificación económica y de las decisiones vinculadas a la construcción de obras públicas.

Como ejemplo de las consecuencias económicas de estos fenómenos, Herrera recordó los daños provocados por las tormentas tropicales Eta e Iota, que afectaron a Honduras en noviembre de 2020.

De acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) citadas por el representante, las pérdidas ocasionadas por ambos fenómenos rondaron los L 53.000 millones, equivalentes a aproximadamente USD 2.000 millones.

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Los efectos de esas tormentas evidenciaron la vulnerabilidad de diversas comunidades y sectores económicos, además de los desafíos que enfrenta el país para recuperar carreteras, puentes, viviendas, instalaciones productivas y otros bienes afectados por las inundaciones.

Planificación y estrategia

Ante este panorama, Herrera insistió en la necesidad de incorporar criterios de infraestructura sostenible y prevención de riesgos en el diseño y la construcción de la infraestructura nacional.

El representante consideró que las obras deben planificarse tomando en cuenta las condiciones geográficas y los riesgos de cada zona, especialmente en regiones expuestas a inundaciones recurrentes.

El planteamiento incluye evaluar los riesgos antes de ejecutar proyectos, fortalecer las condiciones técnicas de las obras y procurar que las inversiones públicas respondan a las necesidades de cada región.

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La incorporación de criterios de sostenibilidad en la planificación de obras públicas busca evitar la reconstrucción constante tras emergencias climáticas.

El Valle de Sula y su impacto económico

El gerente de Política Económica del COHEP puso especial atención en las inundaciones que afectan al Valle de Sula, una de las zonas de mayor importancia productiva para Honduras.

La región concentra actividades industriales, agrícolas, comerciales y logísticas que contribuyen al movimiento económico del país. Por ello, las inundaciones pueden ocasionar consecuencias que van más allá de los daños materiales, al afectar el transporte, la producción y el funcionamiento de los negocios.

“La planificación, hoy día, y los recursos externos nos obligan a hacer una planificación para el desarrollo de infraestructura sostenible. No puede ser que cada vez que nos inundamos el Valle del Sur, el Valle más productivo de Honduras, se nos inunde y tengamos un desastre”, manifestó.

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Mejorar la infraestructura y fortalecer las medidas preventivas contribuiría a reducir las interrupciones de las actividades económicas y las necesidades de reconstrucción después de cada emergencia.

Herrera también mencionó los mecanismos internacionales de aseguramiento contra desastres como una alternativa para ayudar a los países a recuperar parte de los recursos destinados a reparar infraestructura afectada por fenómenos naturales.

Estos instrumentos pueden facilitar financiamiento cuando se producen eventos cubiertos, siempre que se cumplan los requisitos y procedimientos establecidos para evaluar los daños y activar las coberturas.

El Cohep considera que la seguridad jurídica también resulta determinante para generar confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros. (FOTO: ASP Consultores)

Entre las infraestructuras que pueden resultar afectadas mencionó carreteras, puentes, aeropuertos y puertos, instalaciones fundamentales para el transporte de personas y mercancías.

La disponibilidad de estos mecanismos financieros puede contribuir a que los gobiernos cuenten con recursos para atender las consecuencias de una emergencia sin depender exclusivamente de las asignaciones presupuestarias ordinarias.

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El representante del Cohep hizo un llamado al Gobierno, la empresa privada y los organismos de cooperación internacional para trabajar de manera conjunta en medidas que permitan anticiparse a los efectos de los desastres naturales.