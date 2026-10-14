El presidente Bernardo Arévalo declara al área Ch’ortí de Chiquimula libre de pisos de tierra tras la intervención estatal

El presidente Bernardo Arévalo declaró al área Ch'ortí de Chiquimula libre de pisos de tierra. (Diario de Centroamerica)

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, declaró al área Ch’ortí de Chiquimula como territorio libre de pisos de tierra tras completar la instalación de pisos de concreto en Jocotán, Camotán, Olopa y San Juan Ermita.

La medida forma parte de la iniciativa intersectorial Mano a Mano, que reúne intervenciones de vivienda, salud, educación y protección social en hogares de zonas históricamente desatendidas.

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Más de 100,000 familias cuentan con agua segura a partir de los filtros instalados en sus viviendas, mientras que 56,000 cocinas nuevas fueron entregadas en distintas regiones del país.

Arévalo también informó que el bono social se amplió hasta superar las 200,000 beneficiarias en los municipios Ch’ortí y que más de 70,000 personas adultas mayores reciben un aporte económico estatal.

El acto central se realizó en Jocotán, después de una visita presidencial a una vivienda familiar de Camotán. Con esta declaratoria, el área Ch’ortí se convirtió en el tercer territorio guatemalteco que alcanza esa condición, luego de las áreas Mam, en Huehuetenango, e Ixil, en Quiché.

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Los tres territorios acumulan más de 105,000 hogares con pisos de concreto, una cobertura que alcanza a más de medio millón de personas. El proceso en la región Ch’ortí se completó en menos de un año, pese a que forma parte del corredor seco del país.

El presidente Bernardo Arévalo declaró al área Ch'ortí de Chiquimula libre de pisos de tierra. (Diario de Centroamerica)

Más de 115,000 pisos construidos en todo Guatemala

La iniciativa Mano a Mano superó los 115,000 pisos saludables construidos en Guatemala y alcanzó a más de 23 municipios libres de piso de tierra. El ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, adelantó que el Gobierno prevé llegar a 150,000 pisos antes de que termine el año.

La próxima entrega de resultados está programada para diciembre en el área del Polochic. Pinto, oriundo de Chiquimula, recordó que antes de asumir el ministerio recorría comunidades de la región para identificar las carencias de las familias.

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El funcionario explicó que el Registro Social de Hogares ya superó el millón de hogares inscritos. Esa herramienta permite identificar las necesidades de cada familia y orientar las intervenciones estatales hacia los hogares con mayores privaciones.

La estrategia reúne de manera simultánea a ministerios y secretarías de Estado en las mismas viviendas. El alcance contempla desde la sustitución de los pisos de tierra hasta servicios vinculados con la salud, el acceso al agua, la nutrición, la educación y los programas de apoyo económico.

Arévalo sostuvo que las regiones Mam, Ixil y Ch’ortí se encuentran entre las zonas que durante décadas recibieron menos atención estatal. El presidente afirmó que su objetivo es sostener la presencia institucional en esos territorios mediante las carteras de Educación, Salud, Agricultura y Comunicaciones.

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“Este gobierno es el administrador temporal de instituciones del Estado que tienen que quedarse acá”, afirmó el mandatario. También definió a Mano a Mano como parte de una política de protección social universal que debe acompañar el esfuerzo productivo de las comunidades, sin un enfoque asistencialista.

El presidente Bernardo Arévalo declaró al área Ch'ortí de Chiquimula libre de pisos de tierra. (Diario de Centroamerica)

Estufas, filtros y programas sociales en los cuatro municipios

La secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia, Mireya Palmieri, detalló que en los municipios Ch’ortí se instalaron 17,000 estufas mejoradas para reducir el humo excesivo dentro de las cocinas. Además, se distribuyeron 16.000 filtros de agua entre las familias de la región.

Un total de 16,000 mujeres reciben el bono social y más de 6.000 personas adultas mayores fueron incorporadas al programa estatal destinado a ese grupo etario. Palmieri agregó que 11,000 niños y niñas participan en Acompáñame a Crecer.

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La intervención incluyó el remozamiento de 168 centros educativos. Según la secretaria, los planes operativos interinstitucionales de la región registran un 65% de ejecución.

Unas 5,000 personas se graduaron como agentes de cambio comunitario, una cifra 50% superior a la meta prevista para los municipios beneficiados. Palmieri sostuvo que los registros del Ministerio de Salud muestran una reducción de los casos de diarrea, neumonía e infecciones respiratorias agudas entre la población infantil local.

Durante el acto en Jocotán, el alcalde Petronilo Pérez López entregó reconocimientos a Arévalo, Pinto y Palmieri en representación de los consejos municipales de Jocotán, Camotán y San Juan Ermita.

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