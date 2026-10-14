“Es un Maradona”: revelaron los informes inéditos de los formadores del Barcelona sobre Messi

Revelaron los informes que hicieron en La Masía cuando Messi fue a probarse

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El periodista francés Florent Torchut reveló en su cuenta de la red social X tres informes inéditos elaborados por formadores de La Masía, la cantera del Barcelona, en el otoño europeo del 2000, cuando Lionel Messi llegó al club procedente de Rosario. Los documentos, compartidos en formato de hilo, muestran evaluaciones sobre el entonces niño de 13 años.

Torchut, autor de la biografía “Rey Leo” sobre el astro rosarino, dio a conocer que el primer formador destacó la madurez técnica del rosarino pese a su corta edad. “Por su edad, es un jugador técnicamente muy completo. Destaca sobre sus compañeros: visión de juego, ágil, listo, muy buen dribling y gran disparo. Muy bueno en el área”, escribió en su conclusión manuscrita. El informe señaló como única objeción la limitación física de Messi: “Su único punto débil es su estatura y falta de físico”. El texto original, redactado en catalán, cierra con la frase “gran jugador”.

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"Por su edad, es un jugador técnicamente muy completo. Destaca sobre sus compañeros: visión de juego, ágil, listo, muy buen dribling y gran disparo. Muy bueno en el área. Su único punto débil es su estatura y falta de físico. Gran jugador" (X: @FlorentTorchut)

El segundo informe fue el más escéptico de los tres y recomendó de forma explícita no fichar al jugador. El formador reconoció la calidad técnica indiscutible del joven, pero remarcó que su estatura, de 142 centímetros en ese momento, representaba un obstáculo insalvable para competir en las categorías superiores. “Aunque crezca, con 150 centímetros será muy complicado jugar en cadete preferente”, apuntó el documento, que agregó en mayúsculas la frase “creo que no se ha de fitxar” (creo que no se debe fichar, en catalán). El formador sugirió seguir la evolución física del jugador y “volver a probarlo dentro de un par de años”. Un visionario...

"Considero que es un jugador de una calidad técnica indiscutible, pero su limitación física (142 cm) le impide competir. Aunque crezca, con 150 cm será muy complicado jugar en cadete preferente. CREO QUE NO SE DEBE FICHAR. Seguir su evolución y volver a probarlo dentro de un par de años" (X: @FlorentTorchut)

El tercer informe, el más breve de los tres, contrastó con el anterior al recomendar el fichaje inmediato. “Salvando las distancias, es un Maradona (pequeño de edad). Yo lo ficharía, tiene que ir a mucho más. Ya veremos su evolución”, consignó el formador en su conclusión manuscrita, en una comparación directa con Diego Maradona que anticipó, según los documentos difundidos por Torchut, el potencial futbolístico del entonces juvenil.

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"Salvando las distancias, es un Maradona (pequeño de edad). Yo lo ficharía, tiene que ir a mucho más. Ya veremos su evolución" (X: @FlorentTorchut)

Los tres informes documentan las diferencias de criterio dentro del cuerpo técnico de la cantera azulgrana ante un jugador cuya estatura generaba dudas, pero cuya técnica individual no pasó inadvertida para ninguno de los evaluadores. Messi terminó por incorporarse a las divisiones inferiores del Barcelona, club con el que debutó en primera división en 2004 y donde desarrolló la mayor parte de su carrera antes de pasar al Paris Saint-Germain y, posteriormente, al Inter Miami.

La historia indica que el 2 de octubre de 2000, el Barcelona decidió fichar a Messi, entonces un niño de 13 años llegado desde Rosario junto a su padre, Jorge. La familia llevaba 15 días en la ciudad catalana sin una definición sobre su futuro, luego de que el agente Josep María Minguella los pusiera en contacto con el club tras una frustrada prueba en River Plate.

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Messi entrenaba en las categorías inferiores observado por técnicos como Rodolfo Borell y Joaquín Rifé, quienes notaron su calidad pese a su estatura reducida. Sus propios compañeros, entre ellos Cesc Fábregas, recordaron que al principio lo subestimaron por su aspecto físico, hasta que lo vieron jugar. Carles Rexach, secretario técnico y mano derecha del presidente Joan Gaspart, se encontraba en Sídney y encargó a sus colaboradores que lo evaluaran. A su regreso, pidió verlo en un partido contra rivales de mayor edad.

El encuentro se disputó ese lunes en una cancha junto al Camp Nou. Rexach llegó tarde, demorado en una comida, y solo presenció unos minutos de juego. En ese breve lapso, Messi anotó el único gol de su equipo. “Este chico se ficha solo, no me necesitaban”, le espetó el secretario técnico a los demás entrenadores antes de retirarse.

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Pese a esa definición informal, el fichaje se demoró dos meses más por dudas internas sobre la inversión en un menor extranjero y su reducida estatura. El 14 de diciembre, durante un partido de tenis, Minguella presionó a Rexach para formalizar el compromiso. Sin papel disponible, el dirigente escribió en una servilleta de bar el compromiso de fichar a Messi “bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra”. El documento fue protocolizado ante notario por Horacio Gaggioli.