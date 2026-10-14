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Así funciona la tecnología del amor que entre pantallas y mensajes construye o destruye relaciones

La comunicación constante que ofrecen los dispositivos modifica la forma en que las parejas se vinculan

El acceso permanente a canales digitales facilita resolver malentendidos, aunque también puede sustituir la conversación cara a cara. (Europa Press)
El acceso permanente a canales digitales facilita resolver malentendidos, aunque también puede sustituir la conversación cara a cara. (Europa Press)
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La tecnología se ha convertido en un factor determinante en las dinámicas de las relaciones de pareja contemporáneas. Las aplicaciones de mensajería instantánea, las videollamadas y las redes sociales permiten a las parejas mantenerse en contacto constante, incluso cuando la distancia física las separa.

Sin embargo, este mismo acceso digital que facilita la comunicación también introduce riesgos concretos: dependencia de los dispositivos, alteración de la intimidad y aparición de celos digitales, según un análisis publicado por el portal especializado Psicología y Mente.

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La comunicación constante tiene un costo emocional

El acceso permanente a canales digitales permite resolver malentendidos con rapidez y compartir pensamientos o emociones sin importar dónde se encuentre ca-da miembro de la pareja. Esta posibilidad resulta particularmente valiosa en las relaciones a larga distancia, donde el vínculo se sostiene en buena medida gracias a estas herramientas.

Un joven mira la pantalla de un teléfono móvil negro que muestra el rostro sonriente de una mujer, con árboles y un camino de fondo.
Las aplicaciones de mensajería y las videollamadas permiten a las parejas mantenerse en contacto constante, incluso a distancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la comunicación mediada por pantallas presenta limitaciones estructurales. Los mensajes de texto carecen de tono y contexto, lo que incrementa la probabilidad de interpretaciones erróneas. Cuando la interacción se concentra en lo digital, las parejas tienden a perder calidad en los encuentros cara a cara, un componente esencial para el desarrollo de vínculos profundos. La disponibilidad constante de mensajes también puede generar presión y, en algunos casos, sustituir la conversación directa, lo que reduce la conexión emocional real entre ambos integrantes, explica la psicóloga Bárbara Zapico.

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El fenómeno del phubbing y la desconexión progresiva

El uso excesivo de dispositivos móviles, redes sociales y videojuegos afecta de manera directa el tiempo de calidad que comparten las parejas. Muchas personas recurren al teléfono como vía de escape incluso durante momentos de convivencia, lo que provoca una desconexión progresiva entre ambos miembros. Este patrón de comportamiento se vincula con la nomofobia, el miedo a quedarse sin acceso al móvil, que puede restar atención a las necesidades emocionales de la pareja.

Un comportamiento cada vez más extendido es el phubbing, que consiste en ignorar al otro para mirar el teléfono. Esta conducta genera en quien la recibe una sensación de abandono y desinterés, con efectos directos sobre su autoestima. La falta de interacción directa también complica el manejo de los conflictos: las discusiones suelen posponerse o resolverse de forma superficial a través de mensajes, en lugar de abordarse mediante conversaciones sinceras. El resultado es un alejamiento emocional que reduce la intimidad y el bienestar general de la relación.

Dos personas usan el teléfono móvil, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press)
La nomofobia, el miedo a quedarse sin acceso al móvil, afecta la atención hacia las necesidades emocionales de la pareja. (David Zorrakino / Europa Press)

Celos digitales y prácticas de control

Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería ofrecen un acceso constante a la vida digital de la pareja, lo que puede generar inseguridad y desconfianza. La observación de “me gusta”, comentarios o interacciones con terceros puede despertar celos aun cuando no exista una razón objetiva para sospechar. Esta exposición permanente a la actividad online del otro alimenta dudas, comparaciones y malentendidos.

En algunos casos, según Zapico, esta dinámica se traduce en prácticas más invasivas, como el acceso a contraseñas de redes sociales o el uso de aplicaciones para rastrear la ubicación de la pareja. Aunque ciertas personas justifican estos comportamientos como una forma de proteger la relación, estas prácticas pueden minar la confianza y generar un ambiente tóxico.

El control excesivo implica una falta de respeto hacia la privacidad y la autonomía del otro, lo que conduce a desgaste emocional y a una dependencia creciente. Las relaciones que no gestionan de manera adecuada estos aspectos digitales corren el riesgo de volverse dañinas e inestables.

Pareja tomándose una selfie en un café - (Imágen Ilustrativa Infobae)
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El desafío de equilibrar pantallas y tiempo compartido

Uno de los mayores retos para las parejas en la era digital consiste en equilibrar el tiempo de calidad con el tiempo frente a una pantalla. Aunque la tecnología resulta útil para mantener el contacto, también puede interferir en momentos importantes de convivencia. Es frecuente que las parejas dediquen más atención a sus dispositivos que a la interacción mutua, lo que reduce las oportunidades de compartir experiencias significativas, como una conversación profunda o una actividad conjunta.

El tiempo de calidad requiere presencia real, sin distracciones externas, algo cada vez más difícil de sostener en un entorno saturado de notificaciones. Entre las medidas que pueden ayudar a recuperar ese equilibrio se encuentran desconectar los dispositivos durante las cenas, establecer horarios libres de pantallas y reservar momentos exclusivos para actividades en pareja. Estas prácticas permiten que la tecnología funcione como una herramienta de acercamiento y no como una barrera en la relación.

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