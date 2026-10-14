Un anillo de diamantes para el campeón: el pádel incorpora una tradición de la NBA y la NFL

Los vencedores de las finales masculina y femenina del Milano P1 recibirán el 18 de octubre joyas irrepetibles, diseñadas por la firma italiana Lagati Padel Jewels (@lagatipadeljewels)

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El Milano P1 de Premier Padel entrega por primera vez anillos de campeón con diamantes, rubíes y esmeraldas inspirados en el Duomo de Milán, una distinción que hasta ahora era exclusiva de las ligas norteamericanas como la NBA y la NFL.

El torneo, que se disputa del 12 al 18 de octubre de 2026 en Milán, introduce un nuevo concepto de trofeo que convierte al ganador en portador de una joya única. La pieza fue diseñada y fabricada por Lagati Padel Jewels, firma italiana especializada en joyería deportiva, que acuñó para la ocasión los denominados Champions Rings, según informó el diario deportivo Marca. La propuesta marca un antes y un después en la forma en que el circuito premia a sus mejores jugadores y jugadoras.

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El anillo combina 48 diamantes y piedras preciosas con la silueta del Duomo

La joya es de elaboración artesanal y concentra una alta densidad de materiales preciosos en un diseño cargado de simbolismo local. En el centro del anillo aparece la imagen del Duomo, la catedral gótica icónica de la ciudad lombarda, construida con 48 diamantes de tres tamaños distintos.

La organización otorgará a las parejas ganadoras de ambas ramas una pieza artesanal con 48 gemas y referencias a la catedral lombarda (@lagatipadeljewels)

El fondo de la pieza reproduce la bandera tricolor italiana mediante ocho diamantes blancos, ocho rubíes rojos y ocho esmeraldas verdes.

“Para componer el Duomo en el centro del anillo, utilizamos 48 diamantes de tres tamaños diferentes, mientras que la bandera tricolor que lo rodea se realizó con ocho diamantes y otros tantos rubíes y esmeraldas”, explicó Angela Lagati, propietaria de la empresa, en declaraciones recogidas por Marca.

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El resultado es una pieza que fusiona la identidad cultural milanesa con el universo del pádel, en una propuesta estética que distingue a este torneo dentro del calendario de Premier Padel. Cada anillo está ligado a la ciudad sede, lo que garantiza que ninguna edición genere un trofeo idéntico al de otra.

Dos aletas con forma de pala de pádel permiten ajustar el tamaño del anillo

Los títulos masculino y femenino de la cita italiana incorporarán por primera vez los Champions Rings, piezas exclusivas (Madrid Premier Padel 2026)

Más allá del diseño visual, la joya incorpora un mecanismo de ingeniería aplicada a la orfebrería. En el interior del aro se colocaron dos aletas ajustables con forma de pala de pádel, un elemento funcional que permite adaptar la talla de la pieza a dedos de distintas dimensiones.

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La doble utilidad del detalle no pasó inadvertida para su creadora. “Sirven para adaptar la talla de la joya a dedos de tamaños muy distintos, pero también son un pequeño elemento simbólico que introduce el pádel en la propia estructura del anillo”, señaló Lagati. De ese modo, el deporte queda inscrito literalmente dentro del trofeo, tanto en su forma como en su significado.

Esta decisión de diseño distingue al Champions Ring de los modelos utilizados en el béisbol, el básquet o el fútbol americano de los Estados Unidos, donde los anillos de campeón también abundan en detalle, pero no suelen incorporar referencias directas al deporte dentro de su estructura metálica. La adaptación funcional resulta, además, práctica: los jugadores profesionales de pádel presentan diferencias físicas notorias entre sí, y el ajuste interno asegura que la joya pueda lucirse con comodidad.

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El pádel sigue el modelo de la NBA y la NFL con un símbolo de campeón propio

Premier Padel traslada a sus vencedores un símbolo habitual de la NBA y la NFL, con una distinción que debuta en la temporada 2026 (AP Foto/Nate Billings)

La iniciativa del Milano P1 se inscribe en una tendencia más amplia: la búsqueda del pádel por equipararse simbólicamente con las grandes ligas del deporte profesional. El anillo de campeón es uno de los objetos más reconocibles de la cultura deportiva norteamericana, asociado durante décadas a franquicias de la NBA y la NFL.

Premier Padel, el circuito de referencia mundial del deporte de la pala, apuesta por trasladar ese imaginario a sus propios ganadores. El Milano P1 es uno de los torneos más relevantes del calendario, y su edición de 2026 queda marcada por esta distinción: los campeones en categoría masculina y femenina recibirán un anillo que no volverá a repetirse, ya que cada pieza está ligada a la identidad específica de la ciudad sede.

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La entrega de los Champions Rings se producirá al término de las finales previstas para el 18 de octubre en Milán. El torneo se convierte así en el primero del circuito en adoptar este formato de premiación, abriendo la posibilidad de que otras ciudades del calendario sigan el mismo camino en ediciones futuras.