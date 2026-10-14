Mario Negri habló del futuro de la UCR de cara a 2027: “Si no hay idea nacional, no hay partido político que se sostenga”

Mario Negri reclamó una propuesta nacional para que la UCR compita en las elecciones de 2027 frente al kirchnerismo y a Javier Milei

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Mario Negri reclamó que la Unión Cívica Radical (UCR) recupere una propuesta nacional y construya una alternativa política capaz de competir en 2027 frente al gobierno de Javier Milei y el kirchnerismo. El exdiputado advirtió que el partido perdió presencia en el debate público pese a gobernar cinco provincias y sostuvo que cualquier alianza electoral debe partir de un programa común, no limitarse a reunir fuerzas contra el oficialismo.

En diálogo con Infobae a la Tarde, el dirigente también cuestionó la situación económica, reclamó medidas para recuperar el empleo formal y criticó el tono de la confrontación política. Su planteo apunta a que la oposición supere la lógica de los dos extremos y construya una alternativa con capacidad de gobierno.

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La UCR necesita una propuesta nacional

Para Negri, el radicalismo debe acelerar sus definiciones después de que Milei manifestara su intención de buscar la reelección. Aunque conserva presencia territorial, consideró que el partido no consigue traducir ese peso en una voz propia dentro de la discusión nacional. “Si no hay idea nacional, no hay partido político que se sostenga”, advirtió.

En esa reconstrucción, también cuestionó el vínculo fiscal entre la Nación y las provincias. A su entender, la falta de reglas previsibles para distribuir recursos debilita el federalismo y deja a los gobernadores sujetos a las decisiones del Ejecutivo. “El federalismo fiscal desapareció”, resumió.

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Negri propuso construir una coalición republicana de centro basada en un programa de gobierno y no en el mero rechazo al oficialismo (Infobae en Vivo)

El dirigente consideró que la UCR debe recuperar el contacto con los sectores que buscan una alternativa alejada de la confrontación. Para eso, sostuvo, necesita dejar de mirar exclusivamente su propia estructura y volver a representar demandas sociales concretas.

Una coalición que no se limite a ganar

Al evaluar posibles acuerdos entre la UCR, el PRO, La Libertad Avanza y otros espacios, Negri rechazó que la oposición se organice únicamente en función de su rechazo al Gobierno. “Yo anti no, anti nada. En todo caso, una alternativa”, planteó.

Su propuesta es una coalición republicana, liberal en lo político e institucional y orientada hacia el centro. Para el exdiputado, la unidad debe sostenerse en objetivos compartidos y no solo en la necesidad de derrotar al oficialismo. “Amontonarse no garantiza el gobierno. Puede garantizar ganar, pero no cambiar”, advirtió.

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Entre las prioridades de ese programa mencionó la educación pública con mecanismos de auditoría, reglas claras para la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una política de federalismo fiscal y el cumplimiento de los compromisos de obra pública.

Negri apeló a su experiencia al frente del bloque radical y del interbloque de Juntos por el Cambio durante el gobierno de Mauricio Macri. Recordó el crecimiento de ese espacio en la Cámara de Diputados y destacó la importancia de sostener acuerdos entre fuerzas con diferencias internas.

La UCR pondrá en juego nueve bancas en el Senado y 26 en la Cámara de Diputados en las próximas elecciones legislativas (RSFotos)

La discusión también tiene una dimensión electoral inmediata: la UCR pone en juego nueve de sus diez bancas en el Senado y 26 en la Cámara de Diputados, según los números que repasó durante la entrevista. Para Negri, esa disputa exige definir primero qué quiere representar el partido y qué respuestas puede ofrecer.

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La economía más allá del equilibrio fiscal

Negri reconoció que el equilibrio fiscal y la reducción del gasto innecesario son objetivos necesarios, pero advirtió que no alcanzan si las familias siguen teniendo dificultades para cubrir sus gastos cotidianos.

También cuestionó las dificultades del mercado laboral y reclamó que la recuperación se traduzca en puestos estables y registrados. “De lo que se trata es de trabajo de calidad, de formalidad, que es lo que se prometió”, sostuvo.

El exdiputado vinculó ese diagnóstico con la situación de las empresas y la falta de inversiones. Durante la entrevista, estimó que más de 30.000 compañías cerraron durante la administración de Milei. También afirmó que Brasil y México concentraron el 62% de la inversión extranjera directa regional en 2025, una comparación que utilizó para advertir sobre la posición de la Argentina frente a sus vecinos.

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Negri señaló el cierre de miles de empresas durante la gestión actual y advirtió sobre la pérdida de inversiones extranjeras en la Argentina (Infobae en Vivo)

Críticas al discurso oficial y reclamo de consensos

Negri cuestionó el uso de “casta” como una descalificación general de la dirigencia y advirtió sobre el efecto del lenguaje presidencial en la convivencia democrática. A su entender, los agravios desde el poder profundizan las divisiones y dificultan la construcción de acuerdos. “Con la palabra vos podés construir puentes, pero con la palabra también podés levantar muros”, señaló.

En otro tramo de la entrevista, expresó reparos sobre el proyecto de ley relacionado con la soberanía de Malvinas, por los cambios que, según señaló, contempla en el Código Penal y en las normas de defensa y seguridad nacional. Negri reclamó una discusión amplia y recordó el consenso político que permitió aprobar la Ley de Defensa durante la democracia. Consideró que las iniciativas vinculadas con asuntos estratégicos requieren acuerdos que trasciendan las mayorías circunstanciales.

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De cara a 2027, su planteo es que la UCR recupere una identidad propia y participe de una coalición con objetivos definidos. Para el exdiputado, la oposición necesita superar la confrontación entre los extremos y presentar una alternativa que combine estabilidad económica, empleo y reglas institucionales.

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