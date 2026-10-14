El sueño de Locomotora Castro y su pareja que quedó trunco y el sentido mensaje de su “hermano de la vida”

Fragmento del programa de televisión A la Barbarossa en el que se realiza una entrevista en vivo a Noelia, pareja de Jorge "Roña" Castro

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Noe Vigliarolo, la pareja del exboxeador Jorge “Roña” Castro, habló este miércoles en el programa A la Barbarossa y dio su primer testimonio en televisión tras la muerte del excampeón mundial de peso mediano, ocurrida durante la madrugada en el Bingo de Morón.

Con la voz quebrada y en medio del llanto, Vigliarolo describió el momento en que su vida cambió por completo. “Nosotros vivimos juntos hace mucho tiempo. Y, y nada, hoy me encuentro perdida sin él. Un montón”, dijo. Luego agregó: “Va a ser muy difícil para todos y para mí un montón, porque lo voy a extrañar toda la vida”.

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La mujer reveló que la pareja atravesaba uno de sus mejores momentos y tenía planes concretos para los próximos días. “Nosotros vivimos en esta casa desde hace más de un año ya. Estábamos en otra casa anteriormente. Estábamos con un proyecto relindo. Estábamos por comprarnos nuestra casa”, relató entre lágrimas.

El dato que más impactó fue el que cerró su testimonio. “Y el fin de semana, después de un montón de años, íbamos a viajar a la costa, porque yo quería ir a pasar el día de la madre. Y nos íbamos a comprometer, porque era el lugar que más me gustaba, después de un montón de tiempo. Y él estaba tan feliz, estábamos superbién. El fin de semana salimos a festejar el cumple de mi mamá. Y él siempre conmigo. Teníamos nuestras diferencias, pero nada. Yo sé, yo sé lo que viví con él, nadie me lo va a contar”, cerró Vigliarolo.

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Jonathan Di Primio le dedica un mensaje de despedida a su compañero Jorge Castro mediante una publicación en redes sociales acompañada por una fotografía de ambos en un estudio

Su amigo y compañero de streaming despidió al boxeador con un emotivo mensaje

Quien también expresó su dolor fue Jonathan Di Primio, amigo íntimo y compañero de Castro en el programa de streaming El Roña y Jony sin filtro. “Hermano de mi vida, no encuentro consuelo para tanto dolor. Siempre estuvimos espalda con espalda, en las buenas y en las malas. Solo vos y yo sabemos lo que vivimos”, escribió Di Primio en sus redes sociales. “Me quedan nuestras charlas eternas, las risas y una amistad que ni la muerte podrá borrar. Te voy a amar y llevar en mi corazón hasta mi último suspiro. Que Dios te reciba en su gloria eterna. Te amo, hermano. Descansá en paz”, completó.

Di Primio fue además quien confirmó a Infobae las circunstancias del deceso: Castro se encontraba en el Bingo de Morón cuando comenzó a sentirse mal, con un fuerte dolor de pecho cerca de la medianoche. Los primeros auxilios no lograron revertirlo. El excampeón padecía diabetes y, según consta en el informe policial, una baja de insulina formó parte del cuadro que derivó en su muerte.

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El mensaje que Vigliarolo había publicado horas antes en redes

Antes de hablar públicamente en televisión, la pareja de Castro había escrito una despedida en su perfil de Instagram que anticipaba el desgarro que luego llevaría a la pantalla. “¡Ay, mi amor! No me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”, comenzaba el texto, publicado horas después de la muerte del boxeador.

“Este finde, por el Día de la Madre, nos íbamos a comprometer viajando a la costa”, escribió Vigliarolo, en línea con lo que después repitió frente a las cámaras. “Gracias por cuidarme tanto. Nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas. No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos. Mi amor, se me fue la vida. Te voy a amar siempre, toda la vida, mi Roñis. Hasta siempre, amor de mi vida. No sabés cuánto te vamos a necesitar”, cerró.

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La pareja se mostraba junta en redes sociales desde mayo del año pasado. Compartieron viajes, salidas y tenían en marcha un proyecto conjunto: El show de Roña y Noe, un programa de streaming con shows en vivo cuya primera emisión había sido en junio de este año.

Castro murió a los 59 años. Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, acumuló 144 combates a lo largo de su carrera: 130 victorias —90 por nocaut—, 11 derrotas y 3 empates. Conquistó el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría mediana el 12 de agosto de 1994, cuando venció a Reggie Johnson en Buenos Aires.

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