El menú escondido de WhatsApp para saber si alguien espía mis chats

WhatsApp cuenta con una sección en sus ajustes que permite revisar los equipos conectados a una misma cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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WhatsApp integra un menú escondido en los ajustes de la aplicación móvil que permite a los usuarios verificar qué dispositivos tienen acceso a su cuenta. La función se denomina Dispositivos vinculados.

Para acceder a este menú, el usuario debe ingresar en los ajustes de la aplicación móvil y seleccionar “Dispositivos vinculados”. Allí verá una lista de las computadoras o tabletas en las que su cuenta está vinculada y permanece activa.

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Al seleccionar un dispositivo, podrá consultar el navegador, la fecha, la hora y la ubicación de la sesión, así como comprobar si la sincronización de mensajes está activada. También podrá cerrar sesión en ese dispositivo.

Esta herramienta recibe el nombre de Dispositivos vinculados. (WhatsApp)

Conocer el menú de Dispositivos vinculados es clave para la ciberseguridad y la privacidad de la cuenta, ya que permite identificar accesos no reconocidos y desvincularlos de inmediato.

Cuándo revisar el menú de Dispositivos vinculados de WhatsApp

El menú de Dispositivos vinculados conviene revisarlo de manera periódica y cada vez que aparezca una señal de alerta.

La comprobación es clave si WhatsApp muestra un aviso sobre un nuevo inicio de sesión, si se recibe un código de verificación que no fue solicitado o si alguien pide ese código por mensaje, llamada o correo electrónico.

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Es recomendable ingresar al apartado después de utilizar WhatsApp Web o la aplicación de escritorio en una computadora compartida, prestada o pública.

Es aconsejable controlar esta sección con frecuencia o ante cualquier actividad sospechosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de vender, regalar, reparar o devolver un teléfono, tableta o computadora, el usuario debería cerrar las sesiones abiertas y confirmar que ningún equipo ajeno conserve acceso a los chats.

La revisión debe ser inmediata ante cambios inesperados en la cuenta: mensajes enviados que el usuario no escribió, conversaciones leídas sin explicación, modificaciones en la foto de perfil o en la información, o dificultades para ingresar.

En el menú se puede identificar cada sesión y cerrarla si no se reconoce el dispositivo.

Esta práctica no reemplaza otras medidas de seguridad, como activar la verificación en dos pasos y proteger el teléfono con bloqueo de pantalla. Sin embargo, ayuda a detectar accesos indebidos y a limitar la exposición de información personal.

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Después de usar WhatsApp Web en una computadora pública o prestada, conviene comprobar que la sesión haya sido cerrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otras funciones ayudan a proteger la cuenta de WhatsApp

Además de revisar los dispositivos vinculados, WhatsApp ofrece varias herramientas para reforzar la protección de la cuenta.

Una de las principales es la verificación en dos pasos, que añade una contraseña adicional al código que llega por SMS cuando se registra el número en un nuevo teléfono. Esta medida dificulta que un tercero tome control de la cuenta si obtiene el código de registro.

La aplicación también permite crear claves de acceso, conocidas como passkeys, para confirmar la identidad mediante huella dactilar, reconocimiento facial o el código de bloqueo del dispositivo.

La verificación en dos pasos añade una clave adicional para evitar que otra persona registre el número sin autorización. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esta alternativa evita depender exclusivamente de mensajes de texto y puede ser útil ante intentos de fraude dirigidos a obtener códigos de verificación.

Otra función relevante son las notificaciones de seguridad, que alertan cuando cambia el código de seguridad de un contacto en un chat cifrado de extremo a extremo.

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El usuario puede comparar ese código, disponible como QR o una secuencia numérica, con la otra persona para comprobar la seguridad de la conversación.

Conviene activar notificaciones, mantener WhatsApp y el sistema operativo actualizados y descargar la aplicación solo desde tiendas oficiales. Para quienes enfrentan riesgos digitales sofisticados, la plataforma incorpora Ajustes estrictos de cuenta.

WhatsApp ahora permite invitar a personas sin cuenta a una llamada mediante un enlace generado por un usuario registrado. (WhatsApp)

WhatsApp permite llamadas a usuarios sin cuenta en la app

WhatsApp permite realizar llamadas con personas que no tienen una cuenta en la aplicación mediante un enlace compartido.

Los usuarios registrados pueden crear ese acceso desde la pestaña Llamadas y enviarlo a otras personas, que ingresan desde el navegador de una computadora tras escribir su nombre y recibir la aprobación del organizador.

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Las llamadas pueden ser individuales o grupales, con hasta 32 participantes, no tienen costo ni límite de tiempo y cuentan con cifrado de extremo a extremo. Los invitados no pueden ver números telefónicos, enviar mensajes ni sumar participantes.

La plataforma también agregó llamadas de audio y video desde WhatsApp Web, transferencia de llamadas entre dispositivos, reducción de ruido, nombres de usuario y nuevas opciones de seguridad.