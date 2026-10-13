Elon Musk se convirtió en el mayor donante de las elecciones legislativas de Estados Unidos

Elon Musk aportó más de 276 millones de dólares a grupos republicanos desde julio y se consolidó como el principal donante de las elecciones de 2026. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/Archivo)

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Elon Musk, líder de Tesla y SpaceX, se convirtió en el mayor donante de las elecciones legislativas de Estados Unidos de 2026 después de entregar más de 276 millones de dólares a grupos republicanos desde julio, según cifras confirmadas por su propio comité político.

Los números fueron reportados primero por The New York Times antes del plazo de declaración federal de esta semana y después confirmados a distintos medios por voceros de los comités de Musk. El grueso del dinero, 158 millones de dólares, fue a parar al Senate Leadership Fund, el principal comité que respalda a los candidatos republicanos al Senado.

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Ese aporte es, según varios medios estadounidenses, una de las donaciones individuales más grandes registradas en la política de ese país. Con los nuevos desembolsos, el total que Musk destinó al ciclo electoral 2025-2026 asciende a unos 366 millones de dólares, por encima de los 290 millones que había aportado en 2024 para ayudar a Donald Trump a volver a la presidencia.

El Senate Leadership Fund concentró 158 millones de dólares de las donaciones para respaldar a los candidatos republicanos a la Cámara Alta. (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)

Cómo se distribuyó el dinero

Además de los 158 millones al fondo que apoya al Senado, Musk giró más de 76 millones de dólares a America PAC, el comité que fundó en 2024 y que organiza operativos de movilización de votantes conservadores puerta por puerta en distritos competitivos.

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Otros 20 millones de dólares se destinaron al Congressional Leadership Fund, que respalda a los republicanos en la Cámara de Representantes, y 10 millones a Lone Star Liberty PAC, el comité que respalda la candidatura al Senado de Ken Paxton en Texas, estado donde Musk tiene buena parte de su imperio empresarial. También aportó 10 millones a la Asociación de Gobernadores Republicanos y 2 millones a la de fiscales generales republicanos.

Las cifras fueron confirmadas a The Hill por Lindsey Curnutte, vocera de America PAC, y a The Associated Press por Andrew Romeo, vocero del superPAC de Musk.

El desembolso total de Elon Musk para el ciclo electoral 2025-2026 ascendió a 366 millones de dólares, una cifra superior a la registrada en 2024. (REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo)

Por qué esta acción de Elon Musk incumple su promesa

El salto en el gasto contrasta con lo que el propio Musk había anticipado en mayo del año pasado, cuando dijo que planeaba “hacer mucho menos” gasto político de ahí en adelante. Pese a esa declaración, la nueva ronda de aportes lo confirma como el mayor donante individual conocido del ciclo electoral en curso.

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El empresario de Tesla y SpaceX había entrado de lleno a la política estadounidense durante la campaña presidencial de 2024, cuando llegó a adelantar que gastaría alrededor de 45 millones de dólares por mes en apoyo a Trump.

El incremento en los aportes contrasta con las declaraciones de Elon Musk en mayo, cuando anticipó una reducción en su gasto político. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Los republicanos buscan retener el control del Congreso en noviembre en medio de encuestas adversas y del descontento público por los precios y por la guerra con Irán, factores que, según Los Angeles Times, llevaron al partido a apoyarse en su ventaja financiera para defender bancas en disputa.

America PAC, el vehículo que Musk creó para la campaña de 2024, ya había autorizado un presupuesto de entre 100 y 120 millones de dólares para un nuevo programa de movilización de votantes conservadores de cara a estos comicios de medio término.

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Elon Musk lidera SpaceX, empresa referente en el sector espacial. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Con el plazo de declaración federal vencido esta semana, los próximos registros públicos de la Comisión Federal Electoral deberán mostrar si Musk sostiene el ritmo de aportes en las semanas finales antes de la votación de noviembre.

Cuánto es el patrimonio de Elon Musk

El patrimonio neto de Elon Musk sobrepasa los 300.000 millones de dólares, consolidándolo en la cima del ranking global de riqueza. La arquitectura de su fortuna no descansa en liquidez tradicional, sino en una red de participaciones estratégicas encabezada por el gigante de los vehículos eléctricos Tesla y la compañía aeroespacial SpaceX, cuya valoración privada no ha cesado de escalar.

A este conglomerado se suman activos clave como la firma de inteligencia artificial xAI, Neuralink y la red social X. Al estar fuertemente atada a la cotización bursátil y a las rondas de capital privado, su fortuna experimenta fluctuaciones de miles de millones de dólares en cuestión de horas.

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