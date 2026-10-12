El Salvador

El Salvador importó cuatro veces más cacao del que exportó y acumuló un déficit de USD 21.1 millones

Entre enero y agosto de 2026, las compras externas sumaron USD 28.1 millones y 5.1 millones de kilos, frente a exportaciones por USD 7 millones, según datos del Banco Central de Reserva

(Foto cortesía: Alianza Cacao El Salvador)
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El comercio exterior de cacao y sus preparaciones acumuló importaciones por USD 28.1 millones y exportaciones por USD 7 millones entre enero y agosto de 2026, con un déficit de USD 21.1 millones. El saldo negativo fue USD 1 millón superior al del mismo período de 2025, de acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el banco central del país.

Las compras externas alcanzaron 5.1 millones de kilos, frente a 2.4 millones de kilos enviados al exterior. La diferencia física fue de 2.7 millones de kilos y confirmó que el país importó cuatro veces más de lo que exportó en valor.

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Las ventas externas crecieron 16.6% interanual, mientras que las importaciones avanzaron 7.7%. Aunque las exportaciones tuvieron una expansión porcentual mayor, la brecha comercial se mantuvo por el peso de los productos elaborados adquiridos fuera del país.

Exportaciones en alza y predominio de las preparaciones de chocolate

Las exportaciones pasaron de USD 6 millones durante los primeros ocho meses de 2025 a USD 7 millones en igual período de 2026. El aumento de USD 1 millón consolidó una recuperación que el rubro inició en 2024.

Las preparaciones de chocolate concentran casi el 90% de las compras externas del rubro. Dos países de América del Norte acaparan casi dos tercios del abastecimiento total (Foto cortesía: Alianza Cacao El Salvador)
Las preparaciones de chocolate concentran casi el 90% de las compras externas del rubro. Dos países de América del Norte acaparan casi dos tercios del abastecimiento total (Foto cortesía: Alianza Cacao El Salvador)

La serie histórica muestra que los envíos habían sumado USD 4.6 millones entre enero y agosto de 2020. En 2021 bajaron a USD 3.5 millones, una caída de 23.6%; en 2022 se recuperaron hasta USD 4,3 millones, con un alza de 22,5%.

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En 2023, las exportaciones se mantuvieron en USD 4,3 millones, aunque la variación anual fue negativa en 1.5%. El valor vendido al exterior ascendió a USD 5 millones en 2024, con un crecimiento de 17.2%, y a USD 6 millones en 2025, cuando aumentó 19.5%.

El volumen exportado también subió: pasó de 1,7 millones de kilos en 2023 a 1,9 millones en 2024, 2.1 millones en 2025 y 2,4 millones en 2026. La variación interanual más reciente fue de 15.5%.

El chocolate y demás preparaciones alimenticias con cacao concentraron USD 6,7 millones y 2,4 millones de kilos, cerca del 96% del valor total exportado. El cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado, aportó USD 200.000, mientras que el cacao en polvo sin azúcar ni otros edulcorantes sumó USD 100.000.

En ambas partidas menores, el BCR registró un volumen redondeado de cero millones de kilos en su cuadro estadístico. La concentración de las ventas en chocolates y otras elaboraciones industriales explicó el perfil exportador del sector.

El déficit comercial de cacao en El Salvador creció por segundo año consecutivo y ya supera los USD 21 millones (Foto cortesía: Alianza Cacao El Salvador)
El déficit comercial de cacao en El Salvador creció por segundo año consecutivo y ya supera los USD 21 millones (Foto cortesía: Alianza Cacao El Salvador)

Estados Unidos fue el principal destino, con USD 2,7 millones y 900.000 kilos, equivalentes a cerca del 39% de las ventas externas. Guatemala ocupó el segundo puesto con USD 1,4 millones y 500.000 kilos; Honduras quedó tercera con USD 1,3 millones y el mismo volumen.

Nicaragua recibió USD 1,1 millones, correspondientes a 400.000 kilos. Los cuatro principales mercados reunieron USD 6,5 millones, alrededor del 93% de las exportaciones acumuladas hasta agosto.

Belice, Francia, Costa Rica y Vietnam compraron USD 100.000 cada uno. España, Italia, Holanda, Reino Unido, Canadá y República Dominicana también figuraron entre los destinos, con montos inferiores a USD 100.000 por país según los valores redondeados por el organismo.

Importaciones sostenidas por chocolates y preparaciones elaboradas

Infografía sobre el déficit del cacao con datos y figuras de una balanza, barras de chocolate, un contenedor de carga y un globo terráqueo.
El comercio exterior de cacao registró un déficit de 21,1 millones de dólares entre enero y agosto de 2026, según datos del Banco Central de Reserva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las importaciones aumentaron de USD 26,1 millones en los primeros ocho meses de 2025 a USD 28,1 millones en 2026. El avance fue de USD 2 millones, mientras que el volumen creció de cinco millones a 5,1 millones de kilos, una variación de 2%.

El valor de las compras externas creció más que su volumen físico. La distancia entre el incremento monetario de 7,7% y el avance de 2% en kilos reflejó una mayor expansión en términos de valor que de cantidad importada.

La trayectoria ascendente comenzó con USD 13,3 millones en 2020. Las compras subieron a USD 17,6 millones en 2021, USD 20,1 millones en 2022, USD 21,2 millones en 2023 y USD 22,7 millones en 2024.

En 2025, el monto llegó a USD 26,1 millones, con una expansión de 14,7%. Ese fue el segundo mayor aumento anual de la serie, por detrás del 32,9% registrado en 2021.

Las preparaciones de chocolate concentraron USD 24,7 millones, el 88% del total importado, y 4,2 millones de kilos. El cacao en polvo sin azúcar ni otros edulcorantes representó USD 2,1 millones y 400.000 kilos, mientras que el cacao en grano alcanzó USD 1,2 millones y 600.000 kilos.

La manteca, grasa y aceite de cacao, junto con la pasta de cacao incluso desgrasada, figuraron con valores redondeados de cero millones de dólares y cero millones de kilos. La composición de las compras mantuvo el predominio de productos con procesamiento industrial.

Estados Unidos lideró los proveedores con USD 10,8 millones y 1,4 millones de kilos. México ocupó el segundo lugar con USD 7 millones y 1,2 millones de kilos; ambos mercados reunieron USD 17,8 millones, cerca del 63% de las importaciones del rubro.

Guatemala aportó USD 2,9 millones y 800.000 kilos; Nicaragua, USD 1,2 millones y 600.000 kilos; y Colombia, USD 900.000 y 200.000 kilos. España y Turquía abastecieron USD 700.000 cada uno, Costa Rica USD 600.000 y Canadá USD 500.000.

La República Popular China y Camboya registraron USD 400.000 cada una. Ecuador, Brasil y Chile aportaron USD 300.000 por país; Francia e Italia, USD 200.000 cada una; y Alemania, Bélgica, Malasia y Polonia, USD 100.000 por país, según los montos redondeados por el BCR.

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