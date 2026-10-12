El Salvador

El consumo en El Salvador: qué valoran los salvadoreños antes de comprar

Distancia, parqueo, membresías y restricciones modifican el ahorro real de cualquier oferta. Un estudio de conversaciones en redes sociales expone la fórmula que los salvadoreños aplican antes de decidir

Personas caminan por pasillo de supermercado con estantes de frutas, verduras y productos. Un hombre sostiene una bolsa de arroz y billetes, otro hombre y una mujer abren sus billeteras.
Consumidores examinan productos y comparan precios en un supermercado, mientras algunos clientes revisan sus billeteras con billetes escasos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los salvadoreños evalúan las promociones a partir del costo total, las condiciones de acceso y la experiencia de compra, más que por el porcentaje de descuento anunciado. Esa es la conclusión de un estudio de conversaciones públicas sobre retail, banca, telecomunicaciones y alimentos, realizado entre el 27 de julio y el 24 de septiembre de 2026.

Un reciente informe sobre consumo en El Salvador, elaborado por Shift Lab by Shift Latam, revisó 2,340 conversaciones verificadas en redes sociales y sitios web, que acumularon 530,203 interacciones.

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La muestra auditada incluyó 27 publicaciones y conversaciones de marcas, medios y usuarios, por lo que sus resultados describen los temas presentes en la muestra, la cual no pretende representar a toda la población de El Salvador, pero refleja un parámetro de las tendencias de lo que consumen.

La principal conclusión es que una oferta solo adquiere valor cuando permite calcular qué se recibe, cuánto se pagará al final, qué requisitos hay que cumplir, qué molestias implica y frente a qué alternativa se compara. El estudio resume esa lógica en una fórmula que incluye precio, restricciones, calidad, conveniencia, servicio y confiabilidad.

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Infografía con datos estadísticos sobre consumo en El Salvador, ilustraciones de personas y logotipos de sectores comerciales.
Un estudio de conversaciones públicas sobre retail, banca, telecomunicaciones y alimentos, elaborado por Shift Lab en El Salvador, señala que ocho de cada diez de los consumidores analiza el valor real de un producto frente a las promociones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio pierde peso si la experiencia no responde

En las conversaciones revisadas, el precio apareció en los cuatro sectores analizados, aunque nunca como único criterio. En retail, la comparación entre cadenas incorpora el costo de cada categoría, pero también la distancia, el gasto de combustible, el estacionamiento, el tiempo y las promociones vinculadas a tarjetas.

“Más barato” no equivale necesariamente a una compra de menor costo total, según el estudio. Una familia puede encontrar un artículo a un precio menor en una tienda, pero perder esa diferencia si debe recorrer una mayor distancia, pagar parqueo o adquirir una membresía para acceder al beneficio.

Esa lógica también atraviesa el consumo de alimentos. El precio de un plato funciona como punto de partida, aunque la cuenta final incluye bebidas, servicio, parqueo, entrega a domicilio y otros cargos. La percepción de valor depende además de la porción, la calidad, el ambiente y la atención.

El informe identifica una relación directa entre el gasto y la expectativa: cuanto más paga una persona, mayor es la exigencia sobre el producto y el servicio. Por eso, un precio alto puede ser aceptado cuando la experiencia resulta consistente con lo ofrecido.

Una cajera escanea artículos en una caja registradora de supermercado. Varios clientes con carros esperan, colocando sus compras en la cinta.
Una cajera de supermercado escanea productos mientras clientes colocan sus compras en la cinta transportadora de una caja registradora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones modifican el atractivo de las promociones bancarias

En banca, los descuentos observados oscilaron entre 20% y 40%, aunque el ahorro efectivo dependió de topes, tipo de tarjeta, sucursal, fechas, consumo mínimo y exclusiones. También pesaron las condiciones posteriores a la contratación, como las reglas de pago anticipado de un financiamiento y el recálculo de intereses.

El porcentaje promocional no permite conocer por sí solo cuánto dinero ahorrará el cliente. Una oferta puede tener un descuento elevado, pero un tope bajo o requisitos que reduzcan su alcance. El consumidor busca traducir la promoción a dólares y entender si podrá utilizarla en el comercio, el canal y el período indicados.

La diferencia entre la comunicación de las marcas y las inquietudes de los usuarios quedó reflejada en la muestra: 18 de las 21 publicaciones de marcas auditadas priorizaron promociones u ofertas, mientras que cuatro de los cinco hilos de usuarios se enfocaron en el valor o costo total.

Un escritorio con billetes de dólares, monedas, un documento impreso con bolígrafo, una calculadora, un teléfono y una taza de la SUNAT.
Un escritorio de oficina reúne un contrato bancario, billetes de dólares estadounidenses, monedas, una calculadora y un teléfono móvil con una aplicación bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Internet se juzga según el desempeño en cada zona

En telecomunicaciones, las promesas sobre cobertura nacional, velocidad o tecnología 5G se enfrentan con una pregunta cotidiana: cómo funciona el servicio en la colonia, durante determinados horarios y cuando surge una falla.

Los usuarios valoran la estabilidad, la continuidad, la velocidad real y la capacidad de respuesta del soporte. La factura y el precio importan, pero la confiabilidad define buena parte de la experiencia. Una interrupción o una atención insuficiente puede convertir una promesa de capacidad en una queja pública.

El estudio advierte que el volumen de interacciones y el de publicaciones deben leerse por separado, y señala que la actividad en redes sociales no representa de forma demográfica al país y las coincidencias entre una promoción y una crítica no prueban que una haya causado la otra.

Andean Tower Partners y TV Azteca encauzaron su disputa por el arriendo de 419 torres del Proyecto Nacional de Fibra Óptica con un acuerdo que mantiene la relación comercial - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
Los usuarios valoran la estabilidad, la continuidad, la velocidad real y la capacidad de respuesta del soporte. Crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La investigación plantea que el consumo en El Salvador se organiza alrededor de una pregunta práctica: si el beneficio anunciado compensa el dinero, el tiempo y las condiciones que exige obtenerlo.

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