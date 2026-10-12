El Salvador

Las importaciones de artículos deportivos cayeron 16.9% en agosto, tras dos meses de variaciones negativas

El valor mensual de las importaciones descendió de US$ 1.8 millones en junio a US$ 1.4 millones en agosto, según el Banco Central de Reserva

Tres escenas con una mujer mayor usando mancuernas, un hombre corriendo en una pista de atletismo y una joven ejercitándose sobre un cajón
Las importaciones de productos deportivos de la partida arancelaria 9506 alcanzaron su mayor valor mensual en enero de 2026 con US$ 1.9 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las importaciones de productos incluidos en la partida arancelaria 9506 registraron varios cambios entre enero de 2025 y agosto de 2026. Esta categoría incluye artículos y materiales para cultura física, gimnasia, atletismo y otros deportes, además de juegos al aire libre y piscinas, incluidas las infantiles.

Según la serie general del Banco Central de Reserva (BCR), el mayor valor mensual del período se registró en enero de 2026, con US$ 1.9 millones.

PUBLICIDAD

En enero de 2025, las importaciones sumaron US$ 1.6 millones. El valor disminuyó a US$ 1.4 millones en febrero y a US$ 1.2 millones en marzo. Durante abril y mayo se registró el nivel más bajo de la serie, con US$ 1.0 millones en cada mes.

A partir de junio comenzó una recuperación: las importaciones alcanzaron US$ 1.2 millones en junio, US$ 1.4 millones en julio, US$ 1.3 millones en agosto y US$ 1.7 millones en septiembre. En octubre llegaron a US$ 1.5 millones, en noviembre volvieron a US$ 1.7 millones y diciembre cerró con US$ 1.4 millones.

PUBLICIDAD

En enero de 2026, las importaciones subieron a US$ 1.9 millones, el valor más alto de la serie general. Después disminuyeron a US$ 1.6 millones en febrero, US$ 1.5 millones en marzo y US$ 1.3 millones en abril. En mayo se recuperaron hasta US$ 1.5 millones y en junio alcanzaron US$ 1.8 millones. Sin embargo, el valor volvió a bajar en julio, a US$ 1.6 millones, y cerró agosto con US$ 1.4 millones.

Las importaciones cayeron 16.9% en agosto

gente haciendo ejercicio españa coronavirus
La tasa de variación mensual de las importaciones registró una caída de 16.9% en agosto de 2026. (EFE/Fernando Villar)

La tasa de variación de las importaciones registró distintos valores entre enero de 2025 y agosto de 2026. En agosto de 2026, la variación fue de -16.9%, lo que indica una disminución frente al mes anterior. En julio, la variación también había sido negativa, con -8.9%, después del aumento de 23% registrado en junio.

El mayor crecimiento mensual del período se registró en enero de 2026, con una variación de 39.6%. También se observaron aumentos de 28.1% en septiembre de 2025, 20.5% en julio de 2025, 15.3% en junio de 2025, 13.3% en noviembre de 2025, 7.5% en mayo de 2026 y 3% en mayo de 2025.

Las caídas más pronunciadas se registraron en diciembre de 2025, con -20.7%; abril de 2025, con -20.2%; agosto de 2026, con -16.9%; febrero de 2026, con -14.2%; y febrero de 2025, con -13.2%. La serie también registró variaciones negativas de -12.3% en marzo de 2025, -9.8% en abril de 2026 y -7.3% en octubre de 2025.

La República Popular China encabezó los principales socios comerciales

Los principales socios comerciales de agosto de 2026, la República Popular China ocupó el primer lugar, con US$ 9.7 millones. Le siguieron Estados Unidos de América, con US$ 0.9 millones, y Pakistán, con US$ 0.6 millones.

Un hombre con ropa deportiva negra realiza una vertical apoyando las manos en dos barras paralelas dentro de un gimnasio
La República Popular China se posicionó como el principal socio comercial en agosto de 2026 con US$ 9.7 millones. (Freepik)

Tailandia, Italia, Vietnam y Taiwán registraron US$ 0.2 millones cada uno. Canadá, Indonesia y México completaron la lista de los diez principales socios comerciales, con US$ 0.1 millones por país. La República Popular China también encabezó la clasificación en agosto de 2025, cuando registró US$ 7.6 millones.

Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, las importaciones procedentes de la República Popular China aumentaron de US$ 7.6 millones a US$ 9.7 millones. Las compras provenientes de Pakistán subieron de US$ 0.2 millones a US$ 0.6 millones, mientras que las de Italia pasaron de US$ 0.1 millones a US$ 0.2 millones. En cambio, las importaciones procedentes de Estados Unidos de América disminuyeron de US$ 1.0 millones a US$ 0.9 millones.

Tailandia y Vietnam mantuvieron un valor de US$ 0.2 millones en ambos períodos, mientras que Canadá y México conservaron un valor de US$ 0.1 millones. Alemania y Guatemala, que aparecían entre los diez principales socios de agosto de 2025, no figuran en la lista correspondiente a agosto de 2026. En su lugar aparecen Indonesia y Taiwán.

Los artículos para cultura física, gimnasia o atletismo registraron el mayor valor por subpartida

La información por subpartidas corresponde al último mes de cada período seleccionado. En agosto de 2026, la subpartida 950691, correspondiente a artículos y materiales para cultura física, gimnasia o atletismo, registró el valor más alto, con US$ 6.5 millones.

La subpartida correspondiente a artículos para cultura física, gimnasia o atletismo lideró las importaciones en agosto de 2026 con US$ 6.5 millones. (Reuters)
La subpartida correspondiente a artículos para cultura física, gimnasia o atletismo lideró las importaciones en agosto de 2026 con US$ 6.5 millones. (Reuters)

La subpartida 950662, correspondiente a inflables, ocupó el segundo lugar, con US$ 3.0 millones. La subpartida 950699, identificada como “Los demás”, registró US$ 1.8 millones.

Entre las demás categorías, la subpartida 950629, también identificada como “Los demás”, registró US$ 0.6 millones. La subpartida 950670, correspondiente a patines para hielo y patines de ruedas, incluido el calzado con patines fijos, alcanzó US$ 0.2 millones. La subpartida 950669, identificada como “Los demás”, registró el mismo valor.

La subpartida 950659, identificada como “Los demás”, registró US$ 0.1 millones. La subpartida 950661, correspondiente a pelotas de tenis, alcanzó US$ 0.1 millones. La subpartida 950640, correspondiente a artículos y materiales para tenis de mesa, también registró US$ 0.1 millones. Finalmente, la subpartida 950611, correspondiente a esquís, apareció con un valor de US$ 0.0 millones.

Aumentaron los artículos para cultura física y los inflables

En agosto de 2025, la subpartida 950691, correspondiente a artículos y materiales para cultura física, gimnasia o atletismo, registró US$ 4.1 millones. En agosto de 2026, el valor aumentó a US$ 6.5 millones, lo que representa un incremento de US$ 2.4 millones.

Una pelota de tenis amarilla flota sobre la red blanca de una cancha azul, con un tenista y reflectores desenfocados al fondo.
Las importaciones de pelotas de tenis, registró US$ 0.1 millones en agosto de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La subpartida 950662, correspondiente a inflables, también registró un aumento. Pasó de US$ 1.8 millones en agosto de 2025 a US$ 3.0 millones en agosto de 2026, con un incremento de US$ 1.2 millones.

En cambio, la subpartida 950699, clasificada como “Los demás”, disminuyó de US$ 2.9 millones a US$ 1.8 millones. La subpartida 950629, también identificada como “Los demás”, subió de US$ 0.5 millones a US$ 0.6 millones, mientras que la subpartida 950670, correspondiente a patines, pasó de US$ 0.1 millones a US$ 0.2 millones.

La subpartida 950669, identificada como “Los demás”, se mantuvo en US$ 0.2 millones. La subpartida 950661, correspondiente a pelotas de tenis, registró US$ 0.1 millones en agosto de 2025, pero no aparece entre las diez principales subpartidas de agosto de 2026. Mientras que las subpartidas 950640, aparecen como de artículos para tenis de mesa, y 950611, de esquís.

Temas Relacionados

importacionesBCRPChinaEl SalvadorEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En fotos: La megafiesta que la capital salvadoreña organizó para miles de familias en el Parque Cuscatlán durante el Mes de la Niñez

La alcaldía de San Salvador Centro reunió a pequeños, adultos y mascotas en una jornada gratuita con inflables, piscinas, cuentacuentos y espectáculos para compartir un día distinto con propuestas para toda la familia

En fotos: La megafiesta que la capital salvadoreña organizó para miles de familias en el Parque Cuscatlán durante el Mes de la Niñez

San Salvador reunió a más de 15 mil personas de 24 nacionalidades en una carrera familiar

La actividad We All Run reunió a participantes de 24 nacionalidades en la carretera Panamericana, con recorridos de uno, tres, cinco y 10 kilómetros

San Salvador reunió a más de 15 mil personas de 24 nacionalidades en una carrera familiar

Lluvias en El Salvador: Conductor sobrevivió tras ser arrastrado más de 10 metros por una quebrada

El hombre logró salir del vehículo luego de intentar cruzar una calle anegada en la colonia San Fernando, donde residentes lo auxiliaron y el Equipo Táctico Operativo confirmó que se encontraba estable

Lluvias en El Salvador: Conductor sobrevivió tras ser arrastrado más de 10 metros por una quebrada

Lluvias y tormentas continuarán en El Salvador por el ingreso de humedad desde el Caribe

El Observatorio de Amenazas atribuyó las precipitaciones previstas a la humedad procedente del Caribe, al flujo del este y a las vaguadas locales, con mayor incidencia en montañas, costa y oriente

Lluvias y tormentas continuarán en El Salvador por el ingreso de humedad desde el Caribe

Crucero Nieuw Amsterdam llegó a Acajutla con 1,921 turistas para recorrer destinos de El Salvador

La embarcación hizo escala en el puerto de Acajutla y sus viajeros participarán en excursiones por diversas zonas turísticas del país

Crucero Nieuw Amsterdam llegó a Acajutla con 1,921 turistas para recorrer destinos de El Salvador

TECNO

Nintendo dice que no será como Sony: “no tenemos intención de abandonar los juegos físicos”

Nintendo dice que no será como Sony: “no tenemos intención de abandonar los juegos físicos”

“Me tomaría una cerveza con esta persona”: la curiosa regla de Steve Jobs para contratar en Apple

GTA 6 hará más difíciles las fugas: tendrás que cambiar de ropa, auto y peinado para escapar de la policía

Epic Games Store permite descargar gratis un aclamado juego de terror con un 90% de valoraciones positivas

Cómo crear una imagen de Las Guerreras K-pop peleando con Goku y Vegeta de Dragon Ball Z

ENTRETENIMIENTO

Kelly Clarkson enfrenta a una tienda de Nueva York por el precio de una marioneta y la pelea se vuelve viral: “Eres un idiota y perdiste una venta enorme”

Kelly Clarkson enfrenta a una tienda de Nueva York por el precio de una marioneta y la pelea se vuelve viral: “Eres un idiota y perdiste una venta enorme”

Bella Hadid lució un diminuto bikini rojo con el número 30 para celebrar su cumpleaños

Britney Spears posa en lencería y confiesa que sigue "amargada" por su tutela

Harry Potter, Batman, CNN, TikTok y ChatGPT: la familia Ellison ya está detrás de casi todo lo que mirás

“Creo que siempre me gustaron las prendas más masculinas”: Charlize Theron redefine su estilo

MUNDO

Revelaron nuevas imágenes del petrolero atacado mientras cruzaba por el estrecho de Ormuz

Revelaron nuevas imágenes del petrolero atacado mientras cruzaba por el estrecho de Ormuz

Ataques hutíes en Arabia Saudita: Riad canceló sus vuelos, hay 17 muertos y no hay fecha para reabrir el aeropuerto

Egipto enviará a Roma parte de su colección de retratos funerarios grecorromanos después de restaurar una obra única del siglo II

Crece la volatilidad del petróleo: revirtió sus pérdidas y superó los USD 106 en medio de ataques de Irán, los rebeldes hutíes y Rusia

El papa León XIV será hospitalizado este martes para someterse a la cirugía de un nódulo pulmonar