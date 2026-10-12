Las importaciones de artículos deportivos cayeron 16.9% en agosto, tras dos meses de variaciones negativas

Las importaciones de productos deportivos de la partida arancelaria 9506 alcanzaron su mayor valor mensual en enero de 2026 con US$ 1.9 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las importaciones de productos incluidos en la partida arancelaria 9506 registraron varios cambios entre enero de 2025 y agosto de 2026. Esta categoría incluye artículos y materiales para cultura física, gimnasia, atletismo y otros deportes, además de juegos al aire libre y piscinas, incluidas las infantiles.

Según la serie general del Banco Central de Reserva (BCR), el mayor valor mensual del período se registró en enero de 2026, con US$ 1.9 millones.

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En enero de 2025, las importaciones sumaron US$ 1.6 millones. El valor disminuyó a US$ 1.4 millones en febrero y a US$ 1.2 millones en marzo. Durante abril y mayo se registró el nivel más bajo de la serie, con US$ 1.0 millones en cada mes.

A partir de junio comenzó una recuperación: las importaciones alcanzaron US$ 1.2 millones en junio, US$ 1.4 millones en julio, US$ 1.3 millones en agosto y US$ 1.7 millones en septiembre. En octubre llegaron a US$ 1.5 millones, en noviembre volvieron a US$ 1.7 millones y diciembre cerró con US$ 1.4 millones.

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En enero de 2026, las importaciones subieron a US$ 1.9 millones, el valor más alto de la serie general. Después disminuyeron a US$ 1.6 millones en febrero, US$ 1.5 millones en marzo y US$ 1.3 millones en abril. En mayo se recuperaron hasta US$ 1.5 millones y en junio alcanzaron US$ 1.8 millones. Sin embargo, el valor volvió a bajar en julio, a US$ 1.6 millones, y cerró agosto con US$ 1.4 millones.

Las importaciones cayeron 16.9% en agosto

La tasa de variación mensual de las importaciones registró una caída de 16.9% en agosto de 2026. (EFE/Fernando Villar)

La tasa de variación de las importaciones registró distintos valores entre enero de 2025 y agosto de 2026. En agosto de 2026, la variación fue de -16.9%, lo que indica una disminución frente al mes anterior. En julio, la variación también había sido negativa, con -8.9%, después del aumento de 23% registrado en junio.

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El mayor crecimiento mensual del período se registró en enero de 2026, con una variación de 39.6%. También se observaron aumentos de 28.1% en septiembre de 2025, 20.5% en julio de 2025, 15.3% en junio de 2025, 13.3% en noviembre de 2025, 7.5% en mayo de 2026 y 3% en mayo de 2025.

Las caídas más pronunciadas se registraron en diciembre de 2025, con -20.7%; abril de 2025, con -20.2%; agosto de 2026, con -16.9%; febrero de 2026, con -14.2%; y febrero de 2025, con -13.2%. La serie también registró variaciones negativas de -12.3% en marzo de 2025, -9.8% en abril de 2026 y -7.3% en octubre de 2025.

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La República Popular China encabezó los principales socios comerciales

Los principales socios comerciales de agosto de 2026, la República Popular China ocupó el primer lugar, con US$ 9.7 millones. Le siguieron Estados Unidos de América, con US$ 0.9 millones, y Pakistán, con US$ 0.6 millones.

La República Popular China se posicionó como el principal socio comercial en agosto de 2026 con US$ 9.7 millones. (Freepik)

Tailandia, Italia, Vietnam y Taiwán registraron US$ 0.2 millones cada uno. Canadá, Indonesia y México completaron la lista de los diez principales socios comerciales, con US$ 0.1 millones por país. La República Popular China también encabezó la clasificación en agosto de 2025, cuando registró US$ 7.6 millones.

Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, las importaciones procedentes de la República Popular China aumentaron de US$ 7.6 millones a US$ 9.7 millones. Las compras provenientes de Pakistán subieron de US$ 0.2 millones a US$ 0.6 millones, mientras que las de Italia pasaron de US$ 0.1 millones a US$ 0.2 millones. En cambio, las importaciones procedentes de Estados Unidos de América disminuyeron de US$ 1.0 millones a US$ 0.9 millones.

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Tailandia y Vietnam mantuvieron un valor de US$ 0.2 millones en ambos períodos, mientras que Canadá y México conservaron un valor de US$ 0.1 millones. Alemania y Guatemala, que aparecían entre los diez principales socios de agosto de 2025, no figuran en la lista correspondiente a agosto de 2026. En su lugar aparecen Indonesia y Taiwán.

Los artículos para cultura física, gimnasia o atletismo registraron el mayor valor por subpartida

La información por subpartidas corresponde al último mes de cada período seleccionado. En agosto de 2026, la subpartida 950691, correspondiente a artículos y materiales para cultura física, gimnasia o atletismo, registró el valor más alto, con US$ 6.5 millones.

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La subpartida correspondiente a artículos para cultura física, gimnasia o atletismo lideró las importaciones en agosto de 2026 con US$ 6.5 millones. (Reuters)

La subpartida 950662, correspondiente a inflables, ocupó el segundo lugar, con US$ 3.0 millones. La subpartida 950699, identificada como “Los demás”, registró US$ 1.8 millones.

Entre las demás categorías, la subpartida 950629, también identificada como “Los demás”, registró US$ 0.6 millones. La subpartida 950670, correspondiente a patines para hielo y patines de ruedas, incluido el calzado con patines fijos, alcanzó US$ 0.2 millones. La subpartida 950669, identificada como “Los demás”, registró el mismo valor.

La subpartida 950659, identificada como “Los demás”, registró US$ 0.1 millones. La subpartida 950661, correspondiente a pelotas de tenis, alcanzó US$ 0.1 millones. La subpartida 950640, correspondiente a artículos y materiales para tenis de mesa, también registró US$ 0.1 millones. Finalmente, la subpartida 950611, correspondiente a esquís, apareció con un valor de US$ 0.0 millones.

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Aumentaron los artículos para cultura física y los inflables

En agosto de 2025, la subpartida 950691, correspondiente a artículos y materiales para cultura física, gimnasia o atletismo, registró US$ 4.1 millones. En agosto de 2026, el valor aumentó a US$ 6.5 millones, lo que representa un incremento de US$ 2.4 millones.

Las importaciones de pelotas de tenis, registró US$ 0.1 millones en agosto de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La subpartida 950662, correspondiente a inflables, también registró un aumento. Pasó de US$ 1.8 millones en agosto de 2025 a US$ 3.0 millones en agosto de 2026, con un incremento de US$ 1.2 millones.

En cambio, la subpartida 950699, clasificada como “Los demás”, disminuyó de US$ 2.9 millones a US$ 1.8 millones. La subpartida 950629, también identificada como “Los demás”, subió de US$ 0.5 millones a US$ 0.6 millones, mientras que la subpartida 950670, correspondiente a patines, pasó de US$ 0.1 millones a US$ 0.2 millones.

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La subpartida 950669, identificada como “Los demás”, se mantuvo en US$ 0.2 millones. La subpartida 950661, correspondiente a pelotas de tenis, registró US$ 0.1 millones en agosto de 2025, pero no aparece entre las diez principales subpartidas de agosto de 2026. Mientras que las subpartidas 950640, aparecen como de artículos para tenis de mesa, y 950611, de esquís.