El tesoro perdido del Indio Solari: las cintas con imágenes inéditas de Los Redondos que reaparecieron 40 años después

El video documenta la búsqueda y el hallazgo de cintas en formato Super 8 grabadas en 1985 por estudiantes de cine. Contiene grabaciones de época y presentaciones musicales sobre el escenario de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Crédito: Mariano Mucci

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Hay tesoros que permanecen ocultos durante décadas, como si el tiempo se hubiera empeñado en mantenerlos lejos de la mirada de quienes más los desean. Para los seguidores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, uno de esos valuartes acaba de salir de las sombras: un registro audiovisual filmado en diciembre de 1985, cuando la banda daba sus primeros pasos hacia la leyenda, que permaneció perdido durante cuatro décadas y ahora atraviesa un minucioso proceso de restauración para recuperar una noche fundamental de la historia ricotera.

La noticia comenzó a circular en las últimas horas a partir de un teaser publicado en el canal de YouTube del cineasta y realizador Mariano Mucci. El adelanto no solamente permitió asomarse a imágenes desconocidas de la banda liderada por el Indio Solari, sino que también reveló una historia que parece salida de una película: un proyecto nacido entre estudiantes de cine, unas cintas que desaparecieron sin dejar rastro y un hallazgo inesperado en el altillo de una antigua casona de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires.

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Según detalla el texto que acompaña la publicación, en 1985 un grupo de estudiantes de cine, seguidores de Los Redondos, les propuso filmar un videoclip. La banda aceptó y, durante varias semanas, los jóvenes trabajaron junto al Indio Solari en el guion de Criminal Mambo, con la intención de llevar adelante una experiencia audiovisual que acompañara el universo de una agrupación que ya comenzaba a construir una identidad propia, lejos de los caminos más convencionales de la industria musical.

Pero aquella aventura no terminó allí. Poco después, los músicos los invitaron a registrar su presentación del 28 de diciembre de 1985 en Palladium, el mítico local porteño que quedó asociado a una etapa decisiva de la historia ricotera. Aquella noche, que con el paso de los años adquiriría una dimensión especial para los seguidores del grupo, quedó registrada en unas cintas cuyo destino parecía sellado por el olvido. Poco después, el material se perdió.

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El cantante Indio Solari permanece de pie entre dos columnas con el texto «Buscando a Patricio Rey».

Durante cuarenta años, aquellas imágenes permanecieron fuera de circulación, convertidas en una pieza extraviada de un rompecabezas que miles de fanáticos hubieran querido completar. Hasta que, cuatro décadas después, el azar hizo lo suyo: las cintas aparecieron arrumbadas en el altillo de una casona en San Miguel. Allí, lejos de los escenarios, de las luces y del fervor de los recitales, esperaba una parte de la memoria del rock argentino.

El hallazgo puso en marcha una nueva etapa del proyecto. El material viajó hasta Madrid, donde fue sometido a un proceso de restauración cinematográfica que incluyó el escaneo cuadro a cuadro en resolución 4K. Después llegó el trabajo de edición, una tarea especialmente delicada porque las imágenes originales eran mudas y debían sincronizarse con el sonido de aquella presentación de diciembre de 1985.

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La reconstrucción no se limita, entonces, a recuperar unas imágenes antiguas. También busca devolverles el pulso de aquella noche, reconstruir la atmósfera de un recital y acercar al presente una escena de Los Redondos que hasta ahora permanecía fuera del alcance de su público. El proyecto lleva las firmas de Mariano Mucci, Aníbal Girbal y Augusto Giménez Zapiola, los responsables de rescatar ese material y poner en marcha el camino hacia su recuperación.

El adelanto permite espiar tanto fragmentos de la presentación en vivo como escenas del backstage y del propio descubrimiento de las cintas. En ese detrás del escenario aparece una faceta más distendida de los músicos, lejos de la solemnidad con la que muchas veces se reconstruye retrospectivamente la historia de una banda convertida en mito. Entre las imágenes se los ve probándose gorros y jugando con rollos de papel higiénico, mientras de fondo suena la Obertura 1812, la célebre composición del ruso Piotr Ilich Chaikovski escrita en 1880 que Los Redondos utilizaban como música de presentación antes de sus shows.

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Videoclip de la canción «Fuegos de Octubre» de la banda argentina Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, emitido en el canal ATC en 1996. La pieza audiovisual combina imágenes de la agrupación tocando en el escenario con fragmentos de archivo en blanco y negro.

Después, el registro se traslada al escenario. Allí aparece el Indio Solari, dispuesto a tomar contacto con el público con una frase tan breve como reconocible en su espíritu: “Holita, holita, hola. ¡Qué lindo, carajo!”. Inmediatamente después, la banda comienza a interpretar Preso en mi ciudad, en una secuencia que permite asomarse a una época en la que cada presentación alimentaba el vínculo particular entre los músicos y una comunidad de seguidores que crecería hasta convertirse en uno de los fenómenos más singulares del rock nacional.

Sin embargo, los fanáticos más atentos podrían encontrar algo familiar entre esas imágenes. Y es que una parte de aquel material ya había tenido una aparición pública, aunque de manera fragmentaria, tres décadas atrás.

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En 1996, la entonces ATC emitía 220, un ciclo realizado por el propio Mariano Mucci y auspiciado por la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Ciudad de Buenos Aires. Con una propuesta original para la televisión de aquellos años, el programa prescindía de la conducción tradicional y apostaba a un formato cercano al videoclip para recorrer la historia del rock argentino y presentar a músicos de la escena local.

En una de sus emisiones, dedicada a Los Redondos, algunas de aquellas tomas fueron utilizadas en una especie de videoclip de Fuegos de octubre. Las imágenes de la banda se intercalaban con escenas de El acorazado Potemkin, la película muda de Serguéi Eisenstein que ocupa un lugar central en la historia del cine. De ese modo, una porción del registro sobrevivió a su desaparición y llegó a los espectadores mucho antes de que se conociera la dimensión del material que había quedado guardado.

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Imágenes del backstage de Los Redondos en Palladium en 1985, mientras conversan y juegan con la cámara (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora, el teaser vuelve a poner aquellas imágenes en circulación y abre una nueva expectativa entre los seguidores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Porque no se trata solamente de volver a ver al Indio Solari y a sus compañeros en una presentación de 1985: se trata de recuperar un fragmento de su historia cuando todavía estaba escribiéndose, de reencontrarse con los gestos, los movimientos y la intimidad de una banda que, con el tiempo, se transformaría en un fenómeno cultural que excedió largamente los escenarios.

Por el momento, resta conocer cuándo se estrenará el documental y de qué manera podrá verse el registro completo. Mientras tanto, el adelanto alcanza para despertar la curiosidad y alimentar la ilusión de los ricoteros: después de cuarenta años de silencio, aquellas cintas encontradas en un altillo podrían devolverle al presente una noche que parecía condenada a permanecer en el recuerdo de unos pocos.

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Y, en una historia como la de Los Redondos, recuperar el pasado nunca es solamente una cuestión de nostalgia. También es la posibilidad de volver a encontrarse con una parte de ese misterio que hizo de la banda una leyenda.