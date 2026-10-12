Costa Rica capacita a 80 universitarios para trabajar en la industria de dispositivos médicos, uno de los sectores de mayor crecimiento del país

Un total de 80 estudiantes del Tecnológico de Costa Rica (TEC) reciben capacitación especializada para facilitar su incorporación a la industria de dispositivos médicos.

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Un grupo de 80 estudiantes del Tecnológico de Costa Rica (TEC) recibe formación especializada para incorporarse a la industria de dispositivos médicos, uno de los sectores exportadores más importantes del país y que requiere profesionales con conocimientos específicos en manufactura avanzada, procesos de calidad y estándares regulatorios internacionales.

La iniciativa, denominada Talent Bridge, contempla un proceso de capacitación de cuatro meses y busca reducir la brecha entre la preparación académica universitaria y las habilidades técnicas que demandan las empresas dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos.

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El programa es impulsado por Zona Franca La Lima, desarrollo empresarial de Garnier & Garnier, en colaboración con el Tecnológico de Costa Rica, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), la organización especializada School of Medical Devices y la empresa de servicios electromecánicos SEYAC.

La formación está dirigida principalmente a estudiantes que cursan el último año de sus carreras y se encuentran próximos a realizar su práctica profesional, una etapa considerada estratégica para facilitar su posterior incorporación al mercado laboral.

Según explicaron los organizadores, el objetivo es que los participantes conozcan anticipadamente los procedimientos, estándares y dinámicas de trabajo de una industria altamente regulada, evitando que deban adquirir todos esos conocimientos únicamente después de ser contratados.

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La iniciativa forma parte de la estrategia “¡Quédate en Cartago!”, mediante la cual Zona Franca La Lima busca fortalecer las oportunidades profesionales dentro de la provincia y generar una mayor conexión entre las empresas instaladas en el parque y el talento formado en instituciones académicas de la región.

La capacitación se desarrolla mediante sesiones semanales impartidas en las instalaciones del Tecnológico de Costa Ricay en algunas de las empresas ubicadas dentro del parque empresarial.

El contenido académico se concentra en cuatro áreas fundamentales: manufactura y entorno regulado de dispositivos médicos, estadística aplicada a manufactura, resolución estructurada de problemas y validación de procesos.

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Estas áreas permiten familiarizar a los estudiantes con conceptos que habitualmente deben dominar al comenzar su experiencia profesional dentro del sector.

Entre ellos destacan el cumplimiento de procedimientos técnicos, la comprensión de sistemas de calidad y la aplicación de herramientas para identificar y resolver problemas relacionados con los procesos productivos.

La formación también pretende que los futuros profesionales desarrollen una mayor comprensión del funcionamiento de una industria que exige precisión, documentación y cumplimiento de regulaciones.

Estudiantes de diez carreras participan en el programa

En esta primera etapa, Talent Bridge reúne a estudiantes del último año de 10 carreras del Tecnológico de Costa Rica, seleccionadas por su relación con las diferentes necesidades del sector productivo.

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Las especialidades participantes son Producción Industrial, Física, Mecatrónica, Materiales, Biotecnología, Electrónica, Mantenimiento Industrial, Diseño Industrial, Computación y Administración de Empresas.

Esta diversidad de disciplinas responde a las características de una industria que no solamente requiere profesionales dedicados a la manufactura, sino también personal especializado en automatización, diseño, análisis de procesos, gestión administrativa y tecnologías de información.

El 85% de los trabajadores de Zona Franca La Lima son de Cartago

Uno de los principales componentes del programa es su enfoque territorial, debido a que busca fortalecer las oportunidades de formación y empleo para los habitantes de Cartago.

Según los datos suministrados por Zona Franca La Lima, actualmente el 85% de las personas que trabajan en las empresas instaladas en el parque empresarial son de la provincia.

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El gerente general de Zona Franca La Lima, Fernando Carazo, explicó que el desarrollo del programa surge del contacto permanente que mantienen con las empresas instaladas en el parque y de la necesidad de responder a sus requerimientos de talento humano.

“Desde el inicio de Zona Franca La Lima hemos trabajado de la mano con las empresas para entender sus necesidades y acompañarlas en su crecimiento. Esa cercanía también nos permite identificar los retos que enfrenta la industria en materia de talento y promover, junto con las propias empresas y la academia, iniciativas para atenderlos”, afirmó.

El representante empresarial agregó que la propuesta busca generar condiciones que permitan a la provincia acompañar la expansión de las compañías especializadas.

“Talent Bridge nace de esa visión: trabajar junto con la industria para preparar talento y generar en Cartago las condiciones que acompañen su crecimiento”, señaló Carazo.

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La estrategia también busca que los estudiantes conozcan las oportunidades profesionales existentes dentro de su propia provincia antes de finalizar la universidad.

La Zona Franca La Lima, ubicada en Cartago, impulsa la iniciativa como parte de su estrategia “¡Quédate en Cartago!”, que busca generar oportunidades profesionales para el talento de la provincia. Fuente: Zona Franca La Lima

Una industria con más de 58,000 empleos directos en Costa Rica

El fortalecimiento de las capacidades profesionales cobra relevancia ante el crecimiento que registra la industria de dispositivos médicos dentro de la estructura exportadora costarricense.

De acuerdo con datos de PROCOMER correspondientes al primer trimestre de 2025, las exportaciones de dispositivos médicos registraron un crecimiento superior al 33% respecto al mismo período del año anterior.

Según las cifras sectoriales incluidas en la información del programa, esta actividad reúne a más de 120 empresas exportadoras y genera más de 58,000 empleos directos en el país.

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La actividad demanda personal con distintas especialidades, debido a que sus operaciones abarcan desde la fabricación de componentes hasta procesos de validación, mantenimiento de equipos, control de calidad, desarrollo tecnológico y gestión de operaciones.

Además, la naturaleza de los productos fabricados requiere el cumplimiento de estándares técnicos y regulatorios relacionados con la seguridad, la calidad y la consistencia de los procesos productivos.

La industria de dispositivos médicos de Costa Rica reúne a más de 120 empresas exportadoras y genera más de 58.000 empleos directos, según los datos sectoriales compartidos por los organizadores. Crédito: ForJ Medical CR

TEC destaca la importancia de acercar la universidad a las empresas

Desde la perspectiva del Tecnológico de Costa Rica, la incorporación de profesionales recién graduados a industrias especializadas requiere complementar la formación científica y metodológica con conocimientos técnicos específicos.

El doctor José Luis León Salazar, vicerrector de Investigación y Extensión del TEC, destacó que este tipo de alianzas permite acercar a los estudiantes a las exigencias reales de los sectores productivos.

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“En el Tecnológico de Costa Rica valoramos las alianzas estratégicas que potencian el desarrollo de nuestros estudiantes. La formación universitaria otorga bases científicas y metodológicas de excelencia; sin embargo, industrias altamente especializadas como la de dispositivos médicos exigen un conocimiento riguroso de normas regulatorias, validación de procesos y resolución estructurada de problemas en entornos reales de manufactura”, manifestó.

El académico señaló que integrar estas competencias antes de que los jóvenes ingresen formalmente al mercado laboral puede contribuir a acelerar su desarrollo profesional.

“Integrar estos conocimientos previos a la inserción laboral es clave para acelerar el desarrollo profesional de los jóvenes”, agregó.

Para el TEC, uno de los principales beneficios del programa es que las empresas pueden identificar directamente cuáles habilidades consideran prioritarias, permitiendo complementar la formación académica con contenidos especializados.

De esta manera, los estudiantes tienen la oportunidad de conocer procedimientos, metodologías y estándares aplicados por compañías que operan en condiciones de manufactura avanzada.

León Salazar también destacó que la participación de las empresas permite ajustar las iniciativas de capacitación a los cambios del entorno productivo.

“La participación activa de las empresas en la identificación de las habilidades requeridas nos permite responder con agilidad a las demandas del entorno productivo”, sostuvo.