El lunes llega con lluvias a varias provincias de República Dominicana, mientras continúa el calor

El Instituto Dominicano de Meteorología prevé aguaceros locales y tormentas eléctricas en varias provincias por el efecto de una vaguada. (Foto: cortesía)

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Aguaceros locales y tormentas eléctricas afectarán este lunes 12 de octubre de 2026 a varias provincias de República Dominicana, según el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), emitido a las 6:00 a. m. y válido hasta el miércoles 14 de octubre a las 6:00 a. m. Las condiciones estarán vinculadas al arrastre del viento y a una vaguada en varios niveles de la troposfera.

Durante las horas matutinas se generarán chubascos aislados, de débiles a moderados, con tronadas en localidades de Peravia, Pedernales, Barahona, Samaná y María Trinidad Sánchez, entre otras provincias. Estas precipitaciones responderán a la humedad transportada por el viento y a la incidencia de la vaguada.

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Indomet anticipa lluvias y calor durante este lunes

En la tarde, el calentamiento diurno favorecerá aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, La Vega, la parte norte de Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña y Dajabón. Para el resto del país predominará un cielo soleado, con ligeros incrementos nubosos y sin precipitaciones de consideración.

En el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este se prevé un cielo soleado con incrementos nubosos ocasionales y algunos chubascos con tronadas. Las temperaturas mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 31 °C y 33 °C.

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La meteoróloga, Damaris Mercedes, presenta el informe sobre las condiciones del tiempo.

Indomet vigila un área desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas vinculada a una zona de baja presión, localizada a varios cientos de kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde. El sistema presenta 20 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y el mismo porcentaje para los próximos siete días.

Las temperaturas continuarán calurosas, con máximas entre 31 °C y 35 °C en gran parte del territorio dominicano. El organismo recomendó ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m., y permanecer en espacios frescos y ventilados.

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Indomet pidió especial atención para las personas adultas mayores, las embarazadas y los niños, debido a que son los grupos más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Martes con aguaceros fuertes; el miércoles bajarán las lluvias

Para el martes se espera una atmósfera húmeda e inestable, con fuertes aguaceros, frecuentes tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas durante la tarde. Las provincias con mayor probabilidad de recibir esas precipitaciones son Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez y Dajabón, además de localidades cercanas.

Las autoridades meteorológicas vigilan un sistema de baja presión cerca de Cabo Verde con un 20 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico. (EFE/Thais Llorca)

Las lluvias del martes también podrían repetirse con menor intensidad en el Gran Santo Domingo, San José de Ocoa, Monte Plata y San Cristóbal. En Santo Domingo y el Distrito Nacional, el pronóstico prevé aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y la noche.

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El miércoles disminuirán las precipitaciones a escala nacional porque la vaguada se alejará del país y entrará una masa de aire con menor contenido de humedad. Predominará un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos, aunque se esperan algunos aguaceros con posibles tronadas en zonas del sureste, noreste y la Cordillera Central.

Para Santo Domingo y el Distrito Nacional, el miércoles se prevén incrementos nubosos con aguaceros locales y posibles tronadas, debido al arrastre del viento del noreste, el calentamiento diurno y los efectos orográficos.