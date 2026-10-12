Cómo convertir un documento de más de 100 páginas en PDF sin instalar aplicaciones

El proceso exige ubicar las hojas sobre una superficie plana. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Digitalizar más de 100 páginas físicas desde el teléfono ya no requiere instalar aplicaciones adicionales ni pagar por planes premium. WhatsApp y Google Drive permiten convertir documentos en archivos PDF en Android y iPhone, con opciones para capturar, ordenar, editar y compartir cada página.

Estas herramientas son útiles para transformar recibos, facturas, contratos, apuntes o informes en archivos portátiles. El proceso permite reunir muchas hojas en un único PDF, enviarlo desde el celular o guardarlo en la nube, sin recurrir a programas de origen desconocido que puedan solicitar permisos innecesarios.

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Cómo escanear más de 100 páginas desde la app de WhatsApp

La función de escáner está integrada en el menú de adjuntos del chat desde el que se desea enviar el archivo. El usuario debe tocar el ícono del clip, elegir “Documento” y buscar la opción “Escanear documento”, que aparece en la parte inferior de la pantalla.

WhatsApp integra una opción para escanear muchos documentos. (Foto: REUTERS/Thomas White)

Al activar esa alternativa, la cámara del teléfono pasa al modo escáner. Cada hoja puede incorporarse al mismo documento antes de enviarlo, una opción útil para contratos extensos, formularios administrativos, carpetas de estudio o comprobantes que deben permanecer agrupados.

La aplicación ofrece dos formas de captura. En el modo automático, el sistema reconoce los contornos de la hoja, los marca con un recuadro verde y toma la imagen cuando detecta que el teléfono se encuentra estable. Esta modalidad permite avanzar con rapidez al digitalizar documentos de muchas páginas.

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El modo manual, en cambio, deja la decisión de la toma en manos del usuario. Esa alternativa sirve cuando la hoja tiene bordes irregulares, está sobre una superficie con poco contraste o incluye anotaciones que requieren un encuadre más preciso.

Es clave verificar que las páginas sean legibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer para mejorar la legibilidad antes de generar el PDF

Después de cada captura, WhatsApp muestra una vista previa con opciones de edición. Desde allí es posible recortar los márgenes, girar la hoja y aplicar filtros que ayuden a mejorar la lectura del texto. La revisión previa evita que una página inclinada, oscura o incompleta quede incorporada al archivo final.

Conviene colocar los documentos sobre una superficie lisa, con iluminación uniforme y sin sombras sobre el papel. Si se trata de apuntes manuscritos o recibos con tinta tenue, revisar cada imagen antes de pasar a la siguiente permite reducir la necesidad de repetir todo el proceso después.

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Algunos dispositivos desactualizados no tienen esta opción en WhatsApp. (Foto: Europa Press)

Por qué el escáner no aparece en la aplicación de WhatsApp

La disponibilidad de esta función depende de que la aplicación cuente con una versión reciente. Si “Escanear documento” no figura dentro del menú de adjuntos, el primer paso es revisar si existe una actualización pendiente en la tienda oficial de Android o iPhone.

Si el problema persiste después de actualizar WhatsApp, es necesario comprobar la compatibilidad del sistema operativo y los permisos de la aplicación. El acceso a la cámara debe estar habilitado para que el teléfono pueda capturar las hojas. Conviene cerrar y volver a abrir la aplicación antes de iniciar un escaneo extenso.

Google Drive integra varias herramientas para gestionar documentos. (Foto: Europa Press)

Cómo crear un documento PDF de muchas páginas con Google Drive

La app de Google ofrece una alternativa para digitalizar documentos desde Android y iPhone. En la pantalla principal de la aplicación, el usuario debe tocar el botón “+” o “Agregar” y seleccionar “Escanear”, identificado con el ícono de una cámara. A partir de allí, puede fotografiar cada hoja e incorporarla a un mismo archivo.

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La herramienta permite delimitar el área útil de cada página, girar la imagen, aplicar ajustes de contraste y sumar nuevas capturas antes de guardar. El documento se almacena en la cuenta de Google, así que puede descargarse en otros dispositivos o compartirse a través de un enlace sin necesidad de enviarlo por mensajería.

La principal diferencia con WhatsApp está en el destino del archivo. Mientras la primera opción facilita el envío inmediato dentro de un chat, Google Drive prioriza el almacenamiento y la organización en la nube.