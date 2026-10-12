Tesla activó un asistente de IA que hace compras y envía mensajes del pasajero durante los viajes en el robotaxi

Tesla activó el asistente de voz Grok @Bot en toda su flota de Cybercab y vehículos Model Y robotaxi. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

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Tesla activó Grok @Bot, la versión del asistente de inteligencia artificial Grok que ejecuta tareas por voz, en toda su flota de Cybercab y en el resto de sus vehículos Model Y que operan como robotaxis. El ingeniero de IA de Tesla Yun-Ta Tsai confirmó el cambio el sábado 11 de octubre en la red social X.

“Grok @bot está habilitado en todos los Cybercab y en el resto de la flota de Model Y. Cuéntennos cómo los ayuda y qué hay que mejorar”, escribió Tsai en su publicación. La cuenta oficial de Robotaxi de Tesla sumó su propio mensaje horas después: “Hablá directamente con tu Grok @bot en un Robotaxi”.

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Cómo funciona el asistente dentro del auto

Con el auto manejándose solo, los pasajeros pueden pedirle a Grok @Bot que sume productos a un carrito de Amazon, mande correos, agende reuniones o haga un pedido de café, todo por voz y sin tocar un teléfono.

Los pasajeros ejecutan tareas como compras en Amazon y envío de correos mediante integraciones denominadas Connectors. (Ariana Gomez/The New York Times)

Esas tareas se ejecutan a través de lo que Tesla llama “Connectors”, conexiones que vinculan al asistente con las cuentas y aplicaciones del pasajero. El periodista especializado en Tesla Sawyer Merritt probó la función en Austin y mostró cómo agregó detergente para ropa a su carrito de Amazon durante un viaje.

Tesla incorporó además un cierre de sesión automático: cuando el pasajero baja del auto, la cuenta se desconecta del sistema. Así, el siguiente usuario del mismo vehículo no puede ver ni continuar las compras, los mensajes o las tareas que dejó pendiente el viajero anterior.

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El cierre de sesión era, hasta hace pocos días, un problema sin resolver. El 9 de octubre, un usuario de X conocido como Dirty Tesla se quejó de que los pasajeros de Cybercab no podían acceder a sus propios asistentes de Grok desde el auto.

Tsai le respondió ese mismo día: “Esto se va a arreglar pronto en la próxima actualización. Lo estuve probando todos los días”. Dos días después, el arreglo ya estaba activo en toda la flota.

La empresa xAI desarrolló Grok Bot, una versión que ejecuta procesos de varios pasos mediante comandos vocales. (REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo)

Una expansión acelerada desde septiembre

El Cybercab, el vehículo de dos asientos sin volante ni pedales de Tesla, comenzó a trasladar pasajeros en Austin a comienzos de septiembre de 2026 y ya incluía control por voz de funciones básicas de la cabina, como el clima o la música.

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Grok Bot, la capa del asistente que ejecuta tareas de varios pasos en lugar de solo responder preguntas, se había lanzado de forma oficial en los vehículos de Tesla el 22 de septiembre, inicialmente solo para suscriptores de SuperGrok Heavy. El asistente es desarrollado por xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk.

El CEO de Tesla compartió en su cuenta de X la demostración de Merritt con el mensaje “Probá Grok @Bot”. La compañía no precisó si la activación llegará también a los autos de uso particular que corren con el sistema de manejo autónomo supervisado, más allá de la flota de Model Y que ya opera como robotaxi.

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La actualización de software incorporó el modo Halloween con funciones de luz, sonido y emisión de mensajes a distancia. (REUTERS/Evan Garcia)

Vigilancia sobre el programa de robotaxis

El ritmo de los cambios acompaña una etapa de expansión y de control regulatorio para el Cybercab. Tesla elevó a más de 300 unidades su flota activa en Austin un mes después del lanzamiento al público, según un posteo de su cuenta de Robotaxi.

En paralelo, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos, el organismo que regula la seguridad vehicular en el país, abrió una consulta de auditoría sobre la certificación de seguridad del Cybercab. Tesla debe responder bajo juramento antes del 30 de octubre.

Así estarán los autos de Tesla en modo Halloween

Tesla lanzó, con la actualización 2026.38.3, un modo Halloween disponible desde octubre. La función “Truco o trato” hace parpadear las luces y reproduce sonidos de terror cuando detecta visitantes cerca del auto.

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Suma además un avatar fantasma, vinilos digitales temáticos y un fotomatón integrado con marcos alusivos a la fecha. Desde la aplicación, el propietario puede emitir mensajes a distancia con voz modificada.

La actualización incluye también una opción de desconexión de emergencia del Supercargador y herramientas para usar la batería como respaldo eléctrico del hogar mediante Powershare y Powerwall.

Los autos con procesadores Intel pueden quedar fuera de parte de estas funciones, según el modelo y la región.