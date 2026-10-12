Cuál es el verdadero peso de los autos extranjeros en el mercado argentino tras la apertura de las importaciones

La apertura de las importaciones libres sin restricción cambiaron el mercado automotor, aunque su impacto es menor todavía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Existe la idea de que los autos importados están reemplazando a los que se producen en Argentina o incluso en Brasil, que eran los dominadores del mercado local antes de la apertura sin restricciones que comenzó en enero de 2024.

Sin embargo, parte de esa idea se derrumba al mirar las estadísticas de ventas, en las que todavía hay 6 autos nacionales entre los 10 primeros del ranking de patentamientos de los primeros 9 meses del año, con tres modelos en los primeros tres lugares y con cuatro en los primeros cinco.

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Lo más curioso es que el primer auto que rompe la hegemonía de vehículos argentinos no es brasileño, sino chino, la Ford Territory, aunque es un importado de una automotriz nacional y no de un importador, mientras que el mejor auto fabricado en Brasil es el Volkswagen Tera, que ocupa la séptima posición.

El mejor auto importado de Brasil es el Volkswagen Tera, pero ocupa la séptima posición en el ranking de patentamientos 2026.

El primer importado puro, que no tiene una marca con producción local o regional es chino y está en el 21er lugar, con un volumen de ventas que representa una quinta parte del volumen de ventas que exhibe el líder de la tabla o una tercera parte de su mejor competidor de segmento. Es mucho o poco según el punto de vista.

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Si se compara el impacto en el mercado no parece ser un número significativo que “comprometa” la industria nacional. Si se lo mide en relación con el poderío que tiene un importador frente a una automotriz, es muy bueno porque muestra un cambio de elección de al menos un 20% de los consumidores.

El impacto del cupo

Gran parte de ese cambio se dio, sin embargo, a partir de julio de 2025, cuando empezaron a llegar los autos del primer cupo de híbridos y eléctricos. Hasta ese momento, las automotrices regionales tenían entre un 95% y un 98% del total de las ventas de autos 0km.

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Las pickups nacionales encabezan la lista de los autos más vendidos. Hay tres en los primeros 10 puestos del ranking y son el tipo de vehículo que más ventas registra en producción nacional.

Pero a partir de ese mes empezaron a bajar en general, más allá de la performance de alguna marca puntual. Apenas en cuatro meses, la cuota de autos regionales bajó al 90%, para fin de año volvió a descender a un 86%.

Ya en abril y mayo de 2026 la cuota de autos regionales tocó su piso con un 79,9%. Hoy, tras haberse desacelerado la llegada de marcas chinas por quedarse sin autos entre mayo y junio, el mercado automotor tiene una participación de un 81,5% de autos regionales.

Los 10 importados más vendidos

Para poder tomar dimensión real del impacto de los autos importados puros en Argentina, esos que no vienen de la mano de una terminal automotriz, la comparación del volumen de ventas de los diez modelos con mayor demanda permite establecer el cambio real que se dio en el mercado.

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Las referencias de los autos locales son importantes para la comparación. La pickup más vendida (Toyota Hilux) suma casi 25.000 unidades, el auto de pasajeros que lidera la categoría (Fiat Cronos) alcanzó los 17.800 patentamientos, el B-SUV (VW Tera) tiene poco más de 11.800 unidades vendidas, y el C-SUV (Toyota Corolla Cross) acredita 8.645 ventas.

Baic BJ30, el auto importado más vendido del año. Tiene una quinta parte del volumen de venta del número 1 y está en el puesto 21ro.

El auto importado por un importador más vendido es el Baic BJ30 (C-SUV), en el puesto 21ro, que alcanzó las 5.357 unidades y tiene el 1,3% del mercado. El siguiente modelo es el BYD Atto 2, que está en el puesto 36to con 3.525 patentamientos y un 0,9% del mercado.

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Los siguientes dos lugares vienen a continuación y los ocupan otros dos modelos de esa marca, el Dolphin Mini (auto compacto) con 3.335 unidades y el Song Pro (C-SUV) con 3.314, ambos con el 0,8% de cuota en las ventas totales del mercado.

El quinto auto importado más vendido es Chery Tiggo 7 (C-SUV), también chino, que ocupa el puesto 42do con 3.094 ventas y un 0,8% también, delante del primer auto no chino de la lista, el Hyundai HB20, que está 44to en la lista absoluta.

Si bien ese modelo se fabrica en Brasil, llega a Argentina por un importador oficial porque localmente no hay una operación industrial paralela con la brasileña. El HB20 es un hatchback B y sumó hasta septiembre 2.942 unidades con un 0,7% del mercado.

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El Hyundai HB20 es brasileño pero viene a Argentina a través del importador oficial. Al igual que KIA, no tienen fábrica local y son importados puros.

En la séptima posición de este ranking de importados de importadores, aparece el Haval H6 (C-SUV), auto que trae el Grupo Antelo, ocupando el puesto 53ro con 2.053 unidades, un 0,5% del mercado. En octavo lugar hay otro auto coreano que viene por un importador vía México, donde se fabrica. Se trata del Kia K3, que acumuló ventas por 1.963 unidades en 9 meses y está en el puesto 56to con un 0,5% de cuota total.

El noveno auto importado más vendido es otro chino, el Haval Jolión (B-SUV), que sumó 1.693 autos, está en el puesto 63ro y tiene un 0,4% del mercado; y en décimo lugar aparece el MG ZS (C-SUV) con 1.604 patentamientos y el puesto 65% con otro 0,4% del mercado.

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Así, mientras 2024 empezó con una industria automotriz regional tenía un 94% del mercado, hoy, cuando faltan dos meses para cumplir 3 años desde que cambió el comercio automotor, tienen un 81,5%, mostrando una caída de participación del 13%.