Guatemala

Marchan en Guatemala el Día de la Resistencia Indígena: combustibles, hospitales sin insumos y carreteras destruidas en el centro del reclamo

Organizaciones campesinas e indígenas tomaron las calles de la Ciudad de Guatemala y cabeceras departamentales para exigir soluciones urgentes. El deterioro de servicios básicos y el alza de precios son las principales denuncias de la jornada.

Organizaciones sociales y campesinas realizaron marchas en la Ciudad de Guatemala para denunciar el incremento en el precio de los combustibles.
Organizaciones sociales y campesinas realizaron marchas en la Ciudad de Guatemala para denunciar el incremento en el precio de los combustibles. (Codeca Juventud)
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Organizaciones sociales y campesinas realizaron varias caminatas en la Ciudad de Guatemala y en diversas cabeceras departamentales del país para denunciar, entre otras cosas,el incremento en los precios de los combustibles y el paulatino deterioro de los servicios de salud.

Las manifestaciones, que se llevaron a cabo este 12 de octubre en conmemoración Día de la Resistencia Indígena, movilizó a miles de ciudadanos desde la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hacia el centro histórico de la capital, donde también protestaron por la infraestructura vial y la educación pública.

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Las agrupaciones, entre las que destacan el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), el Frente Nacional de Lucha (FNL) y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), hicieron público un manifiesto donde expresaron su profunda preocupación por la pérdida de poder adquisitivo en los hogares.

Organizaciones sociales y campesinas realizaron marchas en la Ciudad de Guatemala para denunciar el incremento en el precio de los combustibles.
Líderes comunitarios denunciaron la escasez de insumos médicos y personal especialista en la red hospitalaria estatal. (Codeca Juventud)

Según los manifestantes, el incremento sostenido en el costo de los fletes, la canasta básica y los fertilizantes profundiza la pobreza y la inequidad en las zonas rurales del territorio nacional.

El desabastecimiento hospitalario y las deficiencias educativas agravan la crisis comunitaria

En materia de salud pública, los líderes comunitarios denunciaron la constante falta de insumos médicos, laboratorios, equipamiento básico y médicos especialistas en la red hospitalaria estatal.

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Los voceros de Codeca aseguraron que existen prácticas opacas que derivan recursos del Estado hacia instituciones privadas, mientras la falta de atención directa incrementa la vulnerabilidad de niños, mujeres y adultos mayores.

Líderes comunitarios denunciaron la escasez de insumos médicos y personal especialista en la red hospitalaria estatal. Las agrupaciones rechazaron el estado actual de la educación pública por la falta de infraestructura física y docentes capacitados. La movilización del Día de la Resistencia Indígena avanzó desde la Corte Suprema de Justicia hacia el centro histórico de la capital, pero también se realizó en varias cabeceras del país. (Video: Codeca Juventud)

Por otro lado, la dirigencia social rechazó el estado actual de las escuelas e institutos oficiales. Las agrupaciones indicaron que el sistema educativo adolece de una seria escasez de docentes capacitados e infraestructura física idónea.

De acuerdo con sus representantes, las deficiencias actuales impiden una formación técnica y crítica de la juventud en los sectores indígenas y campesinos.

El mal estado de la red vial obstaculiza la economía y el transporte diario

La precariedad de las carreteras y puentes también centró las demandas de las movilizaciones. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) reportó la presencia de al menos cinco caravanas que avanzaron sobre las principales rutas nacionales.

Organizaciones sociales y campesinas realizaron marchas en la Ciudad de Guatemala para denunciar el incremento en el precio de los combustibles.
Provial reportó la presencia de cinco caravanas en las principales rutas nacionales en protesta por la precariedad del mantenimiento vial. (Provial)

Las entidades sociales advirtieron que la falta de mantenimiento vial genera cuantiosas pérdidas económicas y dificulta el traslado cotidiano hacia centros de trabajo y hospitales.

Asimismo, los manifestantes expresaron un abierto rechazo a la gestión de las empresas distribuidoras de electricidad y al incremento del endeudamiento público sin un destino claro.

Jatk Guzmán, integrante de Codeca, reiteró durante la marcha la exigencia colectiva de realizar investigaciones independientes contra presuntos actos de corrupción institucional.

Exigen reformas profundas y la convocatoria a una asamblea constituyente plurinacional

El petitorio entregado ante las autoridades parlamentarias contempla además la renuncia de funcionarios señalados por irregularidades e insta al Ministerio Público a actuar objetivamente sin privilegios ni impunidad.

Las agrupaciones demandaron la derogación de proyectos legislativos que consideran restrictivos para los derechos de organización y manifestación popular.

Organizaciones sociales y campesinas realizaron marchas en la Ciudad de Guatemala para denunciar el incremento en el precio de los combustibles.
La movilización del Día de la Resistencia Indígena avanzó desde la Corte Suprema de Justicia hacia el centro histórico de la capital. (Codeca Juventud)

Como cierre de la jornada de protestas en la Ciudad de Guatemala, los dirigentes de Codeca, el FNL y el CCDA hicieron un llamado a la unidad de los trabajadores para avanzar hacia la formulación de una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional que redefina el marco institucional y garantice el respeto a los bienes comunes y al territorio.

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