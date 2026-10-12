Alberto Fernández aseguró que “si hacía lo que pedía Cristina con el FMI, la Argentina hubiera estallado en mil pedazos”

Alberto Fernández aseguró que "si hacía lo que pedía Cristina con el FMI, la Argentina hubiera esctallado en mil pedazos"

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El ex presidente Alberto Fernández volvió a referirse a su vínculo con Cristina Kirchner durante el gobierno que compartieron entre 2019 y 2023 y aseguró que los planteos de la vicepresidente en relación a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podrían haber hecho “estallar en mil pedazos” a la Argentina.

“Era una vicepresidenta con un peso muy importante, sin duda. Pero también se encontró con un presidente que no compartía toda su mirada”, afirmó el exmandatario. Y agregó: “Si cada uno hubiera entendido el rol que tenía, hubiera sido más fácil”.

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Fernández también cuestionó las exigencias para que acatara las decisiones de su compañera de fórmula. “El solo hecho de que te pidan que obedezcas a la vicepresidenta... Si te piden eso, algo está mal”, señaló en diálogo con el podcast Sistema Joaco Santos.

En ese marco, defendió las decisiones que tomó durante su administración y planteó que seguir las propuestas del sector de Cristina Kirchner podría haber tenido consecuencias económicas graves. En particular, se refirió a las negociaciones con el Fondo y a la necesidad de alcanzar un acuerdo para afrontar los compromisos de deuda.

El ex presidente Alberto Fernández

“Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, tal vez hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos”, sostuvo. En contraposición, advirtió que no cerrar un entendimiento con el organismo también podría haber desencadenado una crisis.

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El expresidente reconoció que se trataba de una hipótesis sobre un escenario que finalmente no ocurrió, aunque insistió en que el país habría enfrentado consecuencias severas si no cumplía con los vencimientos. “Es contrafáctico. Pero creo que era lo que seguramente hubiera pasado”, afirmó.

Por último, planteó que la falta de pago habría dejado a la Argentina en una situación de vulnerabilidad frente a los mercados internacionales. Según expresó, el incumplimiento de los compromisos con el FMI habría llevado al país a caer en default con el organismo y a quedar “a la intemperie en el sistema financiero mundial”.

Fernández sostuvo que no podía seguir dilatando las negociaciones con el organismo como le pedían por los abultados compromisos que se debían afrontar.

En ese sentido, cuestionó las críticas que recibió por su postura frente al Fondo y afirmó que se trataba de “un debate falso”. “Me decían: ‘Estás borrando lo que hizo Néstor’. Pero Néstor, que era un hombre que entendía mucho cómo funcionaba el poder, comprendió, como lo entiendo yo, que la presencia del FMI condiciona el desarrollo de cualquier Estado y de cualquier sociedad, y que endeudarse con el Fondo es muy costoso”, explicó.

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El expresidente recordó que Néstor Kirchner decidió cancelar la deuda con el organismo para dejar de depender de sus condicionamientos. “Le pagó hasta el último centavo y le dijo: ‘No te quiero deber más’. Es como si vos fueras al banco y, para dejar de pagar intereses, dijeras: ‘Tomá, te pago todo. No quiero deberte más, no quiero entregarte un poco más de mi vida’. Porque terminás condicionando tu vida a la deuda con el banco. Eso es lo que hizo Néstor”, señaló.

Alberto Fernández: “Si le hubiera hecho caso a lo que planteaban con el Fondo Monetario, tal vez hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos”. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Por otra parte, Fernández se refirió a la situación económica que encontró al asumir la Presidencia. Según indicó, en el Banco Central había USD 11.000 millones de reservas y una deuda de USD 44.000 millones.

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“¿Cómo iba a desconocer una deuda contraída por un presidente elegido democráticamente, que tomó esa deuda en enero de 2018, después de haber ganado las elecciones legislativas de octubre de 2017? Es decir, apenas tres meses antes. ¿Qué iba a decir? Tenía toda la legitimidad del mundo para hacer lo que hizo. Hizo un desastre, pero tenía toda la legitimidad”, dijo, resaltando que varios sectores del kirchnerismo pretendían desconocer la deuda.

En la misma línea, el ex presidente dijo que algunos dirigentes de su propio espacio no aprobaron el acuerdo que negoció con el Fondo porque lo consideraban un programa de ajuste. Según sostuvo, su compromiso era reducir el déficit fiscal de manera gradual, hasta alcanzar el 0,98% al cierre de los cuatro años de gestión, y aseguró que nunca se propuso profundizarlo.

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“Yo creo que el equilibrio fiscal es necesario. No soy de los que creen que el déficit fiscal no importa. Es muy importante no tener déficit fiscal”, afirmó.

Sin embargo, el expresidente cuestionó la posibilidad de alcanzar ese objetivo de manera inmediata y advirtió sobre sus consecuencias. “Para lograr el equilibrio fiscal no tenés que ir de la noche a la mañana. Si querés hacerlo de un día para el otro, hacés esto que estamos viviendo. Te quedás sin rutas, sin infraestructura, sin trenes, sin energía atómica, los salarios son un desastre y te quedás como estás ahora”, consideró.

Por otro lado, destacó que gracias al gasoducto Néstor Kirchner “la Argentina se ahorra unos USD 10.000 millones de importaciones” y remarcó que si Milei hubiera terminado el proyecto hoy se estaría exportando gas a Brasil.

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