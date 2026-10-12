República Dominicana

Autoridades dominicanas desmantelaron 15 viviendas y detuvieron a 23 haitianos en área protegida de Bahoruco

El Senpa y el Ministerio de Medio Ambiente arrestaron a 23 ciudadanos haitianos en un área protegida del sur dominicano, donde hallaron seis armas blancas y retuvieron una motocicleta durante el procedimiento

Las autoridades dominicanas detuvieron a 23 ciudadanos haitianos vinculados a la ocupación de terrenos protegidos. (Foto cortesía)
Las autoridades dominicanas detuvieron a 23 ciudadanos haitianos vinculados a la ocupación de terrenos protegidos. (Foto cortesía)
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Las autoridades dominicanas desplegaron un amplio operativo en la Sierra de Bahoruco, una zona natural protegida del sur del país, donde desmantelaron al menos 15 viviendas provisionales instaladas de forma irregular y detuvieron a 23 ciudadanos haitianos, a quienes vincularon con la ocupación no autorizada de esos terrenos.

La intervención fue realizada por el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Según las instituciones, el despliegue formó parte de los controles contra la tala de árboles, las quemas y la producción de carbón vegetal dentro de áreas protegidas.

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Los agentes encontraron las casuchas en un sector de la sierra destinado a la conservación ambiental. Las estructuras fueron desmontadas debido a que se encontraban instaladas de forma irregular, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

Durante el operativo, los agentes también ocuparon seis armas blancas y retuvieron una motocicleta. El reporte oficial no precisó a quién pertenecían esos objetos ni informó si su hallazgo derivó en actuaciones adicionales.

El Senpa y el Ministerio de Medio Ambiente desmantelaron 15 viviendas irregulares en la Sierra de Bahoruco. (Foto cortesía)
El Senpa y el Ministerio de Medio Ambiente desmantelaron 15 viviendas irregulares en la Sierra de Bahoruco. (Foto cortesía)

Los detenidos quedaron bajo custodia de Migración

Las 23 personas arrestadas fueron entregadas a la Dirección General de Migración, entidad responsable de aplicar los procedimientos legales que correspondan a cada caso.

Las autoridades no divulgaron las identidades de los detenidos, cuánto tiempo habían permanecido en el área ni las condiciones en que se encontraban las viviendas. Tampoco precisaron si existe una investigación individual sobre las actividades desarrolladas por quienes ocupaban las estructuras.

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El operativo tuvo lugar en la Sierra de Bahoruco, una zona montañosa que integra uno de los principales espacios naturales protegidos de República Dominicana. En ese territorio, las autoridades buscan limitar nuevas ocupaciones y contener prácticas que pueden afectar los bosques.

Según el reporte oficial, los asentamientos en sectores reservados para la conservación aumentan la presión sobre la cobertura vegetal. La zona ha sido objeto de vigilancia por la presencia de desmontes, incendios forestales y actividades relacionadas con el corte de madera.

Las autoridades de República Dominicana retiraron 73 estructuras levantadas de forma ilegal en el Monumento Natural Hoyo Claro. (Foto cortesía Medio Ambiente )
Las autoridades de República Dominicana retiraron 73 estructuras levantadas de forma ilegal en el Monumento Natural Hoyo Claro. (Foto cortesía Medio Ambiente )

Las autoridades reforzaron los controles contra la tala y las quemas

El Senpa y el Ministerio de Medio Ambiente señalaron que sus acciones apuntan a impedir la tala indiscriminada y la fabricación de carbón vegetal. Ambas prácticas requieren el uso de madera y pueden provocar pérdida de vegetación en zonas de protección ambiental.

Las quemas también figuran entre las preocupaciones de los organismos que participaron en la intervención. Los incendios forestales pueden afectar los suelos, reducir la cobertura de árboles y poner en riesgo la fauna y la flora de los parques nacionales.

Por ahora, no se informó si el operativo derivará en nuevas inspecciones en otros puntos de la Sierra de Bahoruco. Tampoco se detallaron medidas posteriores respecto de los terrenos donde estaban ubicadas las viviendas provisionales.

Previamente las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana desmantelaron 73 estructuras ilegales levantadas en el Monumento Natural Hoyo Claro, ubicado en la zona de Verón cerca de Punta Cana. La intervención contó con el respaldo de fuerzas de seguridad y maquinaria pesada para frenar las ocupaciones en esta área protegida.

En esta intervención las autoridades no registraron captura, se presume que los ocupantes abandonaron la zona al notar la presencia policial, el pasado 4 de octubre.

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