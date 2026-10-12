Tecno

Por qué el televisor tiene una luz roja parpadeando y qué problema está avisando

Esta situación puede advertir fallos en la alimentación eléctrica o componentes internos

Marco inferior de un televisor de color negro con un punto de luz roja encendido en el lado derecho.
La luz roja fija en los televisores inteligentes indica que el equipo se encuentra en modo de espera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La luz roja del televisor no es un simple testigo decorativo. En los televisores inteligentes de marcas como Samsung, LG, Sony, TCL, Hisense y Philips, ese pequeño punto en el borde inferior forma parte de un sistema de diagnóstico que informa sobre el estado del equipo incluso cuando la pantalla permanece apagada.

Cuando el televisor está desconectado de la pantalla pero sigue enchufado, la luz roja fija indica que el aparato se encuentra en modo de espera (standby), listo para encenderse de inmediato con el control remoto. Ese comportamiento es normal y no representa ninguna falla. Algo diferente cuando parpadea.

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Qué significa que la luz roja del TV parpadee

El problema aparece cuando esa luz, en lugar de permanecer fija, comienza a parpadear de forma intermitente con el televisor apagado. Según explica Samsung, este parpadeo puede señalar un inconveniente en la alimentación eléctrica o en algún componente interno del equipo.

No implica necesariamente una avería grave, pero sí advierte que algo no funciona como debería. En algunas marcas, como Sony, el número de destellos consecutivos actúa como un código de diagnóstico: cada secuencia de parpadeos corresponde a un tipo de error distinto que el servicio técnico utiliza para localizar la falla.

Televisor en buen estado en el living - (Imágen Ilustrativa Infobae)
La cantidad de destellos en algunas marcas funciona como un código de diagnóstico para localizar fallas. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Un detalle que suele generar dudas, y que responde a la pregunta central sobre este tema, es el siguiente: la luz roja parpadeante en un televisor apagado generalmente indica un problema de alimentación eléctrica o un fallo interno, aunque en ciertos casos también puede deberse a un botón del control remoto trabado, sin que esto signifique que el aparato esté dañado de forma permanente.

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Las causas más comunes detrás del parpadeo

Existen varias razones que explican este comportamiento. La primera y más frecuente está vinculada al suministro eléctrico: una toma de corriente defectuosa, una regleta deteriorada o un estabilizador de voltaje desgastado pueden provocar que el televisor no reciba la energía necesaria.

También puede tratarse de un inconveniente en algún componente interno del televisor, como la placa principal, aunque este diagnóstico solo puede confirmarse mediante revisión técnica.

Existe además una causa menos evidente, que Samsung señala de forma particular: en determinadas circunstancias, el parpadeo constante se produce porque alguno de los botones del control remoto permanece presionado de manera accidental, lo que envía señales continuas al televisor y genera ese comportamiento intermitente en el LED.

Detalle del marco inferior de un televisor con la pantalla negra y una pequeña luz LED roja encendida.
Las tomas de corriente y regletas deterioradas impiden el suministro adecuado de energía al aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo diagnosticar el problema paso a paso

Antes de asumir que el televisor está averiado, conviene seguir un proceso de verificación. Lo primero es desconectar por completo el aparato de la corriente eléctrica y esperar unos 30 segundos antes de volver a enchufarlo, ya que este reinicio permite descartar fallos temporales del sistema.

Una vez reconectado, hay que comprobar que la toma de corriente funcione correctamente. Para eso, se recomienda enchufar otro aparato eléctrico en esa misma toma y verificar que funcione con normalidad.

Si el televisor está conectado a través de una regleta o un estabilizador de voltaje, también conviene revisar esos accesorios, ya que pueden deteriorarse con el tiempo y dejar de suministrar el voltaje adecuado.

Es necesario revisar también que el control remoto no tenga ningún botón trabado o presionado de forma accidental, dado que esto puede ser la causa del parpadeo sin que exista ninguna falla real en el televisor.

Borde inferior de un televisor negro con un diodo LED rojo encendido sobre una superficie de madera oscura.
La conexión de otro dispositivo en el enchufe ayuda a verificar el estado de la red eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo es necesario llamar al servicio técnico

Si después de realizar todas estas comprobaciones la luz roja continúa parpadeando y el televisor sigue sin responder, la recomendación es solicitar asistencia técnica especializada.

Un parpadeo persistente, acompañado de problemas de encendido que no se resuelven con el reinicio ni con el cambio de toma de corriente, puede ser indicio de un fallo interno que requiere una evaluación profesional.

En el caso de que el cable de poder presente daños visibles, también es necesario reemplazarlo, ya que un cable deteriorado puede ser el origen directo del problema de alimentación y, por lo tanto, del parpadeo del indicador.

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