Honduras

Sin vida encuentran a adolescente de 13 años desaparecido en Honduras

Anyelo Sebastián Castro fue localizado sin vida, luego de permanecer desaparecido en la playa El Edén, Choluteca

Foto archivo. El adolescente de 13 años fue encontrado durante la madrugada del lunes.
Foto archivo. El adolescente de 13 años fue encontrado durante la madrugada del lunes.
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El cuerpo de Anyelo Sebastián Castro, un adolescente de 13 años que había desaparecido en el mar en la playa El Edén, fue localizado durante la madrugada del lunes en el municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, Honduras.

El hallazgo se produjo a las 12:50, después de varias horas de labores en las que participaron familiares, voluntarios, equipos de rescate y habitantes de la zona. La búsqueda había comenzado a las 9:30 del domingo y se prolongó hasta la madrugada, cuando se confirmó la muerte del menor.

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La desaparición movilizó a personas cercanas al adolescente y a miembros de la comunidad, quienes mantuvieron la búsqueda desde el domingo con la esperanza de localizarlo con vida. Las labores concluyeron con el hallazgo de su cuerpo.

La información disponible no precisa cómo ocurrió la desaparición ni cuánto tiempo llevaba Castro en el agua antes de que comenzaran las tareas de búsqueda. Tampoco se han detallado las condiciones del mar en ese momento ni las circunstancias exactas en las que fue encontrado.

Con el paso de las horas, pobladores y pescadores de la comunidad se incorporaron a la búsqueda y apoyaron los esfuerzos para dar con el paradero del adolescente. Su participación amplió el operativo, que se extendió a lo largo de toda la jornada del domingo.

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Las autoridades no divulgaron detalles sobre los recursos específicos utilizados, las áreas cubiertas ni las circunstancias que permitieron localizar el cuerpo.

Traslado a la morgue capitalina

Tras ser encontrado, el cuerpo de Castro fue trasladado a la morgue capitalina, donde permanecerá mientras se realizan los procedimientos para su entrega a los familiares. La información disponible no incluye detalles adicionales sobre las diligencias forenses ni sobre la fecha prevista para esa entrega.

La muerte del adolescente dejó dolor entre sus familiares y entre las personas que se sumaron al operativo y los habitantes de la zona que colaboraron en la búsqueda.

Las autoridades no divulgaron detalles sobre las condiciones del mar ni el tiempo que el menor permaneció en el agua.
Las autoridades no divulgaron detalles sobre las condiciones del mar ni el tiempo que el menor permaneció en el agua.

Los riesgos de ingresar al mar sin precauciones

La muerte de Castro vuelve a poner de relieve los peligros de las actividades recreativas en playas, ríos, quebradas y piscinas, especialmente cuando hay menores de edad.

Las condiciones del mar pueden cambiar con rapidez por las corrientes, el oleaje y las variaciones en la profundidad. En determinadas circunstancias, una persona puede tener dificultades para regresar a la orilla, incluso si sabe nadar.

Por eso, los equipos de prevención recomiendan que los menores permanezcan bajo supervisión constante de un adulto en espacios acuáticos. También aconsejan respetar las advertencias de los cuerpos de socorro, evitar ingresar al agua cuando existan condiciones peligrosas y no confiar únicamente en la aparente tranquilidad de la superficie.

El balance de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas revela que diez personas fallecieron por ahogamiento durante actividades recreativas. (Foto: Redes sociales)
El balance de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas revela que diez personas fallecieron por ahogamiento durante actividades recreativas. (Foto: Redes sociales)

En caso de observar a una persona en peligro, la recomendación es solicitar ayuda inmediata a los equipos de emergencia y no ingresar al agua sin preparación, ya que un intento de rescate sin las medidas adecuadas puede poner en riesgo a más personas.

Mientras se esperan estadísticas nacionales consolidadas para 2026, a la fecha, las autoridades recomiendan mantener vigilancia permanente sobre los niños y adolescentes en espacios acuáticos, respetar las advertencias de los equipos de rescate y evitar ingresar al agua cuando las condiciones representen un peligro.

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