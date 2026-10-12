Un luchador de MMA murió en la cárcel tras ser condenado a 23 años por asesinar a una mujer y a su hija de cinco años

El luchador de artes marciales mixtas Farhod Rahimzoda falleció en prisión (@sfl54)

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El peleador de artes marciales mixtas Farhod Rahimzoda fue reportado muerto mientras cumplía una condena de prisión por el brutal asesinato de una mujer y de su hija de cinco años en la región rusa de Novosibirsk. La información fue difundida por medios rusos y recogida por The Sun, aunque no existe parte oficial sobre la causa del fallecimiento.

El caso se remonta a enero de 2024 y terminó con una sentencia dictada el 23 de octubre de 2025. El Tribunal Regional de Novosibirsk declaró culpable a Rahimzoda por el robo y el asesinato de Olga Yaroslavtseva y de su hija, a quien mató después de que la niña presenciara el ataque contra su madre. La pena fue de 23 años de prisión, con los primeros cuatro años en una cárcel y el resto en una colonia penal de máxima seguridad.

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La investigación judicial indicó que Rahimzoda, originario de Tayikistán y dedicado entonces al servicio de taxi, conoció a Olga Yaroslavtseva cuando ella utilizó sus servicios en Novosibirsk. Con el tiempo, ambos desarrollaron una relación de confianza y el hombre conoció datos sobre la situación económica de la mujer, que había recibido una herencia y planeaba invertir parte de ese dinero en un automóvil.

El tribunal sostuvo que la víctima había comprado un vehículo por 1.540.000 rublos (18 mil dólares) el 19 de enero de 2024. Al día siguiente, ella viajó junto con su hija pequeña y Rahimzoda para retirar el automóvil de una estación de servicio. Durante el trayecto, el condenado detuvo el vehículo en un sitio apartado y atacó a Olga con un cuchillo.

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El luchador había sido condenado a 23 años tras un brutal asesinato (@sfl54)

La resolución judicial señaló que la mujer recibió diez heridas de arma blanca. Tras asegurarse de que había muerto, Rahimzoda tomó dinero y un teléfono móvil que pertenecían a la víctima. Luego trasladó el cuerpo al distrito de Iskitimsky con el objetivo de ocultar las pruebas del crimen.

La hija de Olga permaneció dentro del automóvil durante los hechos y se convirtió en testigo del asesinato. Según el tribunal, Rahimzoda temió que la niña pudiera revelar lo sucedido y la estranguló. Después escondió su cuerpo en otra zona de la región de Novosibirsk.

Oleg Shemelov, jefe del departamento de ciencia forense, describió la secuencia según el medio Tolknews: “Él mató a su madre delante de su hija”. Los cuerpos fueron hallados días después. La policía informó que los restos de la niña aparecieron en las afueras de la ciudad, entre el mercado de Khiloksky y la localidad de Tolmachevo. El cadáver de Olga fue encontrado cerca de una autopista, mientras que la investigación reconstruyó que el homicida había intentado borrar el rastro de ambos crímenes en puntos diferentes.

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El expediente judicial estableció que Rahimzoda se apoderó de una suma de dinero, un teléfono y posteriormente del automóvil que Olga había comprado. La investigación indicó que regresó a la estación de servicio el 21 de enero de 2024 y se llevó el vehículo, que aún estaba allí después de que había sido equipado con una alarma.

Apenas un año después de su condena, los medios rusos difundieron la noticia de su fallecimiento (@sfl54)

Según NGS.ru, el botín incluyó 3,8 millones de rublos (42 mil dólares) que Olga conservaba tras adquirir el coche. El portal también informó, a partir de una fuente, que el vehículo fue vendido por 200.000 rublos (USD 2.000). El Tribunal Regional de Novosibirsk ordenó además el pago de una multa de 150.000 rublos (mil dólares) y una compensación económica a favor de un familiar de la víctima.

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Durante la desaparición de Olga y su hija, amigos de la mujer llamaron a su teléfono. The Sun informó que Rahimzoda respondió esas comunicaciones y les dijo: “Las chicas están durmiendo, no las despertaré”. Poco después, el aparato quedó apagado.

La policía inició una búsqueda luego de los asesinatos y Rahimzoda fue detenido en Kazajstán, cerca de la frontera con Uzbekistán, cinco días después de los hechos. Antes de intentar escapar, sostuvo que Olga lo había atacado con un cuchillo y que él había actuado en defensa propia, una versión que no fue respaldada por la investigación.

Durante el proceso, el condenado modificó su versión de los hechos. NGS.ru informó que llegó a admitir los asesinatos, pero aseguró que el motivo había sido emocional y no económico. “Todo fue por celos, no por dinero”, dijo a periodistas, pese a que el fallo judicial lo condenó por homicidios vinculados con el robo.

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Rahimzoda había competido en la categoría de peso pluma de las artes marciales mixtas y acumulaba cuatro triunfos en diez peleas profesionales.