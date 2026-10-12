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Bill Gates prevé ciberataques con IA el próximo año: “Serán el desafío más destacable”

El cofundador de Microsoft diferenció entre dos tipos de amenazas vinculadas a la inteligencia artificial

Gates fue categórico al describir el panorama que se avecina. REUTERS/Denis Balibouse
Gates fue categórico al describir el panorama que se avecina. REUTERS/Denis Balibouse
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Bill Gates advirtió que el próximo año estará marcado por una multiplicación de los ciberataques impulsados por inteligencia artificial. El cofundador de Microsoft señaló que ese riesgo, y no la posibilidad de que la tecnología se torne “incontrolable”, representa la amenaza inmediata más urgente para la seguridad global.

Las declaraciones se dieron el domingo durante una entrevista en el canal estadounidense ABC News, semanas después de que Gates ya hubiera alertado sobre la falta de preparación del mundo frente a las consecuencias de la inteligencia artificial.

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Ciberseguridad y riesgos de la inteligencia artificial en 2027

Gates fue categórico al describir el panorama que se avecina. “Los ciberataques serán sin duda el desafío más destacable al que nos enfrentaremos en el próximo año”, declaró el empresario durante la entrevista.

Bill Gates advirtió que el próximo año estará marcado por una multiplicación de los ciberataques impulsados por inteligencia artificial. EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER
Bill Gates advirtió que el próximo año estará marcado por una multiplicación de los ciberataques impulsados por inteligencia artificial. EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER

El cofundador de Microsoft diferenció entre dos tipos de amenazas vinculadas a la inteligencia artificial. Por un lado, descartó que el peligro inminente sea la pérdida de control sobre la tecnología, aunque reconoció que ese frente “habrá que trabajar en ello” a futuro.

Por otro lado, ubicó el riesgo real en el uso malintencionado de estas herramientas. “El verdadero peligro, en este momento, no es que la IA se vuelva incontrolable”, sino “más bien que personas malintencionadas la utilicen”, explicó.

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Gates fue enfático respecto al nivel de sorpresa que generarán estos episodios. “Durante el próximo año, especialmente en el ámbito de la ciberseguridad, nos llevaremos muchas sorpresas desagradables”, advirtió el multimillonario.

Un ciberataque basado en inteligencia artificial es aquel en el que actores maliciosos emplean herramientas de IA para automatizar, perfeccionar o escalar ataques informáticos, desde el robo de datos hasta la suplantación de identidad. Según Gates, este tipo de amenazas crecerá de forma marcada en el próximo año debido a la insuficiente protección actual.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Fallas en los sistemas de protección de las empresas tecnológicas

El multimillonario cuestionó la solidez de los mecanismos de defensa que actualmente implementan las compañías dedicadas a la inteligencia artificial. A su juicio, estos sistemas de seguridad no están preparados para contener las amenazas de piratería informática que se perfilan.

Esta debilidad estructural, según su planteo, es lo que explica por qué el próximo año podría traer sorpresas negativas en materia de ciberseguridad. La brecha entre el desarrollo acelerado de la tecnología y la capacidad de protegerla sería, en su visión, el núcleo del problema.

Propuestas de Bill Gates para regular la inteligencia artificial

Frente a este escenario, Gates planteó un conjunto de medidas para gestionar la transformación que implica la inteligencia artificial. Entre sus propuestas figuran la creación de un impuesto específico sobre esta tecnología y la conformación de un organismo internacional dedicado a su supervisión.

Europa Press
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A estas iniciativas sumó la idea de reservar determinados empleos de manera exclusiva para humanos, como forma de amortiguar el impacto laboral que podría generar la automatización impulsada por la inteligencia artificial.

Gates no es el único ejecutivo del sector en manifestar inquietud. Varios altos directivos de empresas tecnológicas subrayaron recientemente la necesidad de extremar la vigilancia sobre esta tecnología. Entre ellos, Dario Amodei, de la compañía Anthropic, se comprometió a ralentizar de forma unilateral el desarrollo de sus propios sistemas.

Postura de Gates frente a la autorregulación impulsada por Trump

En su entrevista con ABC News, Gates también se pronunció sobre el debate regulatorio en Estados Unidos. El empresario rechazó la postura defendida por el presidente estadounidense, Donald Trump, según la cual la autorregulación de las empresas de inteligencia artificial sería suficiente para garantizar la seguridad a nivel mundial.

“Está claro que no estamos haciendo lo suficiente”, declaró Gates, en una crítica directa a la falta de controles externos sobre el desarrollo de estas tecnologías.

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