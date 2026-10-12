Nora Colosimo reveló el verdadero motivo por el que se separó de Andrés Nara: “Ojalá hubiera sido una infidelidad”

Nora Colosimo reveló que la causa del fin de su matrimonio con Andrés Nara fue la adicción al juego que padecía su expareja (Video: Secretos Verdaderos, América TV)

Guardar

Nora Colosimo reveló por primera vez el motivo real detrás de su separación de Andrés Nara, padre de Wanda y Zaira Nara, después de años en los que circularon distintas versiones sobre el final de ese matrimonio. En diálogo con Luis Ventura en Secretos Verdaderos (América TV), la empresaria confirmó que la ruptura, ocurrida en 2013 tras 29 años de relación, no estuvo relacionada con una infidelidad sino con un problema de adicción que atravesó su expareja.

Consultada de manera directa sobre si había existido una tercera persona en la ruptura, Colosimo fue categórica al descartar esa hipótesis. “No, ojalá hubiera sido eso. Era más leal la competencia”, respondió, antes de revelar el verdadero origen del conflicto que desgastó su vínculo con Nara. “Él tuvo problemas de adicciones con el juego. Ludópata. Y la pasé muy mal, Luis”, confesó la empresaria, en una de las primeras veces que habla públicamente sobre ese capítulo de su vida personal.

PUBLICIDAD

La actual panelista de LAM explicó que decidió hacer pública esta información porque su expareja ya había reconocido la situación en otras oportunidades. “Hoy lo hablo porque él lo habló. Es algo que él ya pudo salir y está superado. Pero bueno, es lo que terminó mi matrimonio”, sostuvo, al remarcar que se trata de un problema que Nara logró superar con el tiempo.

La empresaria descartó que la separación ocurrida en 2013 tras 29 años de relación se haya debido a una infidelidad

El propio Andrés Nara había confirmado tiempo atrás, en diálogo con el programa Vamos las chicas (Canal de la Ciudad), la existencia de ese trastorno. Consultado por la periodista Mercedes Cordero sobre declaraciones previas de Wanda Nara acerca de la ludopatía de su padre, el empresario respondió a través de un audio de WhatsApp sin negar la situación. “Así es, tuve una situación con este trastorno que es la ludopatía, que es bastante complejo. Pensé que lo podía manejar medianamente fácil, porque yo sé despegarme de todo este tipo de situaciones, pero eso me costó”, reconoció.

PUBLICIDAD

Nara explicó además que logró dejar atrás ese problema sin recurrir a ayuda profesional ni a grupos de contención. “Lo logré de manera personal, no necesité asistencia ajena, ni grupos, ni nada. Por suerte, hace muchos años no tengo más ese problema, pero lo viví y lo sufrí”, detalló el empresario, quien remarcó el paso del tiempo transcurrido desde que logró superar la adicción.

En esa misma conversación, Nara reconoció también el impacto que ese período tuvo sobre su familia, en especial sobre sus hijas, que eran pequeñas cuando él atravesaba el problema. “Es terrible cómo la pasan. Las chicas eran nenas, bastante chiquitas. Y yo tenía ese problema, pero bueno, pude salir”, admitió, en una declaración que coincide con el relato que después expondría Colosimo sobre los años más difíciles del matrimonio.

PUBLICIDAD

El empresario admitió el impacto que tuvo su adicción en Wanda y Zaira Nara durante la infancia de ambas

Durante la misma entrevista, Colosimo también desmintió una versión que había circulado previamente sobre los motivos de la separación. Según había explicado el propio Nara en otras oportunidades, la ruptura habría estado vinculada a los prolongados viajes de su expareja al exterior, donde pasaba buena parte del año acompañando a Wanda. “Es verdad que siempre viajé mucho y acompañé. Lo que Andrés nunca se preguntó es por qué yo tal vez me escapaba de ese matrimonio y viajaba y me iba tanto”, explicó la empresaria, al resignificar esas ausencias como una forma de alejarse de una convivencia que ya la afectaba emocionalmente.

Colosimo relató además las tareas domésticas y de cuidado que asumía durante los años de matrimonio, en los que se dedicó por completo a su familia sin recibir una remuneración por ese trabajo. “Fui ama de casa durante 29 años, sin sueldo, sin aguinaldos, sin vacaciones. Le planchaba sus camisas, lo cuidaba cuando se enfermaba, le cocinaba, le lavaba la ropa”, detalló, en referencia al rol que cumplió durante casi tres décadas de vida en pareja con Nara.

PUBLICIDAD

La empresaria reflexionó también sobre el proceso emocional que atravesó antes de animarse a separarse, y remarcó una diferencia que, según su perspectiva, suele darse entre hombres y mujeres al momento de poner fin a una relación. “La mujer siempre lo termina antes. La mujer hace su propio duelo. Me costaba romper y separarme, porque yo venía de mis padres y había jurado amor eterno hasta que la muerte nos separe”, explicó Colosimo, quien remarcó que sostuvo el vínculo durante un largo período pese al deterioro que sentía internamente.

Pese a la dureza de ese capítulo, la empresaria aseguró que hoy mantiene una relación cordial con Nara y que ambos lograron construir un vínculo de confianza mutua tras la separación. “Estamos bárbaro con Andrés, somos amigos, hermanos. Si me pasa algo ahora y lo llamo, es el primero en rescatarme. Nos queremos mucho, nos respetamos y nos valoramos”, afirmó, al describir el presente de la relación con el padre de sus hijas.

PUBLICIDAD