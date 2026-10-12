Comunidad del Caribe expresó solidaridad con Panamá tras el terremoto que dejó más de 1,400 estructuras afectadas

Una imagen tomada con un dron muestra vehículos aplastados bajo los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto cerca de la costa sur de Panamá, en Penonomé, Panamá, el 10 de octubre de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

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La Comunidad del Caribe (Caricom) expresó este domingo su solidaridad con Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió al país el viernes y dejó cerca de 30 heridos leves, además de daños en más de 1,400 estructuras. El organismo deseó una “recuperación plena y rápida” para las personas afectadas por el sismo.

En un comunicado, Caricom sostuvo que Panamá y sus Estados miembros mantienen una relación histórica. “Panamá y los Estados miembros de la Caricom comparten una historia profundamente entrelazada que abarca muchas generaciones de ciudadanos que han contribuido al desarrollo del Caribe”, indicó la organización.

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El bloque regional también reconoció “la destrucción y el desplazamiento causados por los desastres naturales” y manifestó su deseo de que las personas lesionadas se recuperen pronto y las comunidades afectadas puedan recuperar la normalidad.

Solidaridad con raíces históricas

Caricom está integrada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

Cientos de familias permanecen a la intemperie en parques de Panamá tras el terremoto de magnitud 7.7. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP)

El Gobierno de Panamá declaró la emergencia nacional

Según el último informe de las autoridades panameñas, no se registraron fallecidos ni personas desaparecidas como consecuencia del terremoto. La cifra de heridos se acerca a los 30 y corresponde, en su mayoría, a lesiones leves.

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Las inspecciones posteriores al sismo elevaron el número de edificaciones afectadas a más de 1,400. El recuento incluye 840 residencias y edificios de viviendas, 419 escuelas, más de 60 inmuebles gubernamentales, 24 centros de salud, 12 hoteles y 27 iglesias.

El Gobierno aún no informó una estimación de las pérdidas materiales. No obstante, declaró el estado de emergencia nacional para habilitar hasta USD 100 millones destinados a la atención de la crisis, las reparaciones y la reconstrucción de las zonas golpeadas.

El Ministerio de Seguridad Pública informó que entre el sábado y este domingo distribuyó por vía aérea cerca de 26 toneladas de ayuda humanitaria en las áreas con mayores daños. Los envíos incluyeron agua embotellada, alimentos y artículos de primera necesidad.

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Oracio Vergara y otros residentes evacuados de la Isla de Cañas, afectada por las inundaciones, se reúnen en un refugio temporal en Tonosí, Provincia de Los Santos, Panamá, el 11 de octubre de 2026, luego de un terremoto que sacudió cerca de la costa sur de Panamá. REUTERS/Enea Lebrun

Actividad tectónica en una región menos expuesta que el resto del Pacífico

El terremoto del viernes tuvo su epicentro cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia central de Herrera, y se sintió en gran parte del territorio panameño, incluida la capital. El movimiento principal estuvo acompañado por una sucesión de réplicas, entre ellas un sismo de magnitud 6,6, según los registros divulgados por el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Aunque Panamá registra menos terremotos destructivos que otros países de la costa del Pacífico americano, su territorio está expuesto a la interacción de las placas de Cocos, Nazca y Caribe. La actividad sísmica suele concentrarse en el occidente, cerca de la frontera con Costa Rica, y en áreas del litoral del Pacífico.

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El antecedente más grave de las últimas décadas ocurrió el 22 de abril de 1991. Un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en Costa Rica, causó daños en la región panameña de Bocas del Toro. El episodio dejó 23 muertos, 559 heridos y miles de personas sin vivienda, de acuerdo con datos recogidos por Associated Press, agencia de noticias estadounidense.

Las autoridades continúan con las inspecciones estructurales en escuelas, viviendas, centros sanitarios e instalaciones públicas para determinar el alcance de los daños y definir las prioridades de asistencia.