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Nació Kimi, el segundo hijo de Jesica Cirio

La conductora dio a luz mediante cesárea este domingo en el Sanatorio Otamendi; el recién nacido pesó tres kilos y su llegada marca una nueva etapa para la pareja de bajo perfil

Jesica Cirio - Maria Laura Santillan Infobae 17/08/23
Jesica Cirio dio a luz a su segundo hijo mediante una cesárea en el Sanatorio Otamendi (Franco Fafasuli)
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Jesica Cirio se convirtió en madre este domingo 11 de octubre, tras dar a luz en el Sanatorio Otamendi mediante una cesárea. El bebé, fruto de la relación entre el conductor y el empresario Nicolás Trombino, nació con un peso de 3 kilos. Según supo Infobae, la pareja eligió para su hijo el nombre Kimi, que significa “noble” o “príncipe” en su origen etimológico.

Ángel de Brito compartió los primeros detalles del nacimiento en su cuenta de X. “Jésica Cirio fue mamá esta mañana. Por cesárea. El bebé pesó 3 kilos”, escribió el conductor, en el primer anuncio público del parto. El nacimiento llegó varios meses después de que la conductora confirmara públicamente el embarazo y compartiera con Teleshow los detalles de una espera que calificó como un momento de sanación personal.

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jésica cirio nicolás trombino
Nicolás Trombino, pareja de la modelo, se desempeña como empresario del rubro de los supermercados mayoristas

En aquella entrevista, Cirio compartió sus primeras sensaciones sobre el embarazo. “No fue planeado. Me enteré hace un mes aproximadamente y, a partir de ese momento, comencé con todos los estudios necesarios para asegurarme de que todo estuviera bien”, había explicado en abril de esta año la conductora, de 41 años, sobre el momento en que confirmó la noticia. Según contó, los primeros síntomas aparecieron en forma de náuseas y malestares que le dificultaban el descanso, lo que la llevó a consultar a su obstetra y a comenzar con los controles médicos habituales.

La animadora había descrito el vínculo con Trombino, empresario del rubro de los supermercados mayoristas, como una relación de bajo perfil sostenida durante menos de un año, sin convivencia previa al nacimiento del bebé. “Nunca publiqué fotos con él ni asistimos juntos a eventos públicos, ya que él prefiere mantener un perfil bajo, pero Nicky está feliz”, había señalado Cirio, quien remarcó que ambos se fueron adaptando de a poco a la noticia. Trombino, de 43 años, ya es padre de un hijo de una relación anterior, por lo que la llegada de Kimi también representó una nueva etapa familiar para él.

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La modelo y animadora compartió su alegría por la dulce espera que vive junto a su pareja, Nicolás Trombino

La conductora había explicado además que esperó a contarle la noticia primero a su hija antes de hacerla pública. Chloe, de ocho años y fruto de su relación con Martín Insaurralde, recibió con entusiasmo la noticia del embarazo. “Chloe está feliz, quería una hermana”, había relatado Jésica, quien también contó que la niña se enteró del sexo del bebé casi al mismo tiempo que ella. “Me sorprendió enterarme de que era un varón, así que ahora estoy contenta por vivir algo nuevo, ya que con una nena tengo experiencia”, había agregado sobre la noticia de que su segundo hijo sería varón.

Durante la gestación, Cirio había optado por sostener una rutina activa, con entrenamientos diarios, clases de yoga y pádel, además de caminatas de entre cuarenta y cincuenta minutos. “No paro. Entreno todos los días de lunes a viernes, hago yoga una vez por semana y ahora sumaré otra clase”, había detallado la conductora, quien remarcó que vivía ese embarazo desde un lugar distinto al que había atravesado durante su primera maternidad, a los 32 años.

Viva la Familia - Jesica Cirio y su hija
Chloe, la hija de ocho años de Jesica Cirio, celebró la noticia de la llegada de su hermano varón (Candela Teicheira)

La decisión de mantenerse alejada de la televisión y de la exposición mediática también formó parte de ese proceso. “Ya decidí que no. Por eso no expongo mi vida privada ni mi relación. Fueron años difíciles de mucho dolor y aprendizaje, y ahora prefiero disfrutar de mi familia”, había explicado, quien trabaja actualmente en la empresa de un amigo, fuera del circuito mediático en el que se desempeñó desde los once años. Según contó en aquel momento, ese alejamiento comenzó hace aproximadamente un año y medio, con el objetivo de proteger tanto a su hija como su vínculo con Trombino.

Consultada sobre las expectativas que tenía respecto a la llegada de su segundo hijo, la conductora había expresado una definición que resumía el espíritu de esa etapa. “Creo que un niño siempre trae alegría y, en este momento de mi vida, siento que llega para sanar y aportar felicidad. Para mí, para Chloe, para su papá, es una etapa que nos une y nos fortalece”, había señalado Cirio en aquella conversación, meses antes del nacimiento de Kimi, que finalmente se concretó este domingo.

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