Ricardo Darín compartió la felicidad por su nieto Dante y adelantó el cierre de El Eternauta: “Puede haber una película”

Ricardo Darín relató la llegada de su primer nieto, Dante, fruto de la relación entre Chino Darín y Úrsula Corberó

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Ricardo Darín confesó que vive “enloquecido” con su rol de abuelo tras la llegada de Dante, el hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín, nacido en febrero de este año en Barcelona. El actor compartió la noticia en una entrevista con Catalina Dlugi el programa Agarrate Catalina (La Once Diez Radio Ciudad AM 1110), en la que también adelantó detalles inéditos sobre la segunda temporada de El Eternauta y reflexionó sobre su participación en el filme Lo dejamos acá, que Netflix estrenará el 16 de octubre.

“Estoy enloquecido. Estamos todos, estamos todos enloquecidos con él”, expresó Ricardo al referirse a su primer y único nieto, cuya custodia comparten sus padres entre España y Argentina según los compromisos laborales de ambos. El actor describió el temperamento del bebé con una definición cargada de ternura: “Es un chico tan sereno. Sabés que se despierta de la siesta, te mira fijo y de golpe hace una sonrisa. Te derrite. Estamos enamorados. Estamos en pleno idilio”.

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La distancia entre Argentina y España representa, según el propio actor, uno de los principales desafíos para acompañar el crecimiento de Dante. “Vas a viajar todas las veces que puedas para estar cerquita, porque es una etapa del desarrollo de los chicos que, si te la perdés, lo lamentás. Y en este caso la distancia nos juega un poco en contra”, analizó Darín, quien remarcó que junto a su esposa, Florencia Bas, organizan los viajes en función de sus agendas laborales para minimizar el tiempo lejos del bebé.

El actor y su esposa Florencia Bas coordinan sus agendas laborales para realizar viajes constantes a España

Consultado sobre una fotografía que el propio Chino Darín había compartido en redes sociales, en la que se lo ve con su nieto en brazos, el actor resumió el vínculo con una frase breve: “Esa foto lo resume todo”. Y agregó sobre la experiencia de sostenerlo: “Tenerlo entre brazos, además con esa calma, con ese temperamento que tiene, la verdad que es un deleite”.

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Durante la misma entrevista, Darín se refirió a la segunda temporada de El Eternauta, la serie de Netflix por la que recibió una nominación como Mejor Actor en los Emmy Internacionales. El actor adelantó que la próxima entrega desarrollará en profundidad el conflicto humano y existencial de los sobrevivientes, y confirmó que existe además un proyecto para una tercera temporada corta o una película que cerraría la historia. “Hay pensado una tercera corta temporada para el final, que es una idea que a mí me gusta mucho, o una película”, reveló.

La interpretación de Ricardo Darín en la serie El Eternauta derivó en su nominación como mejor actor en los Premios Emmy Internacionales (Netflix Latinoamerica)

El intérprete remarcó el nivel de exigencia que se impuso el equipo de producción para no defraudar las expectativas generadas por la primera temporada. “Lo que estamos pretendiendo es no bajar el nivel de lo que la gente está esperando ver”, señaló, y agregó que tanto el director Bruno Stagnaro como la productora K&S y Netflix comparten ese objetivo. Darín también recordó la experiencia de haber presentado el primer capítulo de la serie en pantalla grande, en Costa Salguero, y expresó su deseo de replicar esa instancia con los próximos episodios.

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Sobre Lo dejamos acá, la película que protagoniza junto a Diego Peretti y en la que también se desempeña como productor, Darín elogió el trabajo de su colega y definió la trama como una historia que atrapa al espectador hasta un final con sorpresa. “Es un hombre que perdió la paciencia, cosa nada recomendable en el terreno de la psicología”, explicó sobre el personaje que interpreta, un profesional que se aparta de la ortodoxia de su disciplina con consecuencias inesperadas para la narración.

La plataforma Netflix fijó el estreno de la película Lo dejamos acá, coprotagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, para el 16 de octubre (Netflix)

El actor aprovechó también para reflexionar sobre el rol de las plataformas de streaming en la industria audiovisual actual. Si bien reconoció el aporte de las empresas, remarcó la necesidad de recuperar la experiencia colectiva del cine. “Necesitamos que la gente vuelva al cine como la gente va al teatro. Ese ritual de estar todos juntos bajo un mismo techo, participando de una historia codo a codo con la comunidad, no se parece a nada”, sostuvo, al tiempo que expresó su esperanza de que las plataformas amplíen las ventanas de estreno en salas antes de pasar sus producciones al streaming.

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Darín cerró la entrevista con una referencia a la gira teatral que protagoniza junto a Andrea Pietra de Escenas de la vida conyugal, que continuará en los próximos meses con funciones en Rosario y Córdoba, después de haber recorrido Madrid y Buenos Aires durante este año. El actor remarcó el esfuerzo sostenido detrás de ese proyecto escénico, que combina con sus compromisos cinematográficos y con el tiempo que busca reservar para sus viajes a España, donde reside su nieto.