Una plataforma de predicciones incluyó a Milei y a Reidel entre los economistas que podrían llevarse el premio Nobel 2026

La investigación utiliza el supuesto de los rendimientos crecientes y herramientas de optimización dinámica para analizar las trayectorias de una economía. (Fuente)

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La plataforma Polymarket abrió un mercado de predicción sobre el Premio Nobel de Economía 2026 con 17 resultados posibles entre los que aparecen Javier Milei y Demián Reidel como parte de los nombres que pueden recibir operaciones. El presidente argentino y su asesor publicaron el trabajo “Tamaño mínimo viable”, una investigación que vincula los rendimientos crecientes, la cultura del trabajo y la regulación con la supervivencia de las economías.

Entre las opciones que ofrece la plataforma, el escenario con mayor respaldo entre los operadores es para Ariel Pakes, que concentra 22% de probabilidad implícita. David Autor ocupa el segundo lugar con 13%, de acuerdo con los precios que muestra el mercado, donde cada participación representa una estimación colectiva que puede modificarse a medida que cambian las expectativas de los usuarios. En esa nómina que diseñó Polymarket es que aparecen Milei y Reidel.

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La descripción del mercado proporcionada solo consigna que existen 17 alternativas y menciona a los dos postulantes que lideran las cotizaciones. Más adelante aparece la mención a Milei y Reidel entre los resultados habilitados para adelantar una probabilidad asociada a ellos.

El paper de ambos economistas, titulado Minimum Viable Scale: Extinction and Escape under Increasing Returns, sostiene que una economía puede ser demasiado pequeña para sobrevivir. La investigación cuestiona la idea de que todos los países tienden a converger y plantea que existe una escala mínima por debajo de la cual el colapso es inevitable.

Un mercado de predicción en la plataforma Polymarket asigna un 1% de probabilidad a Javier Milei como ganador del Premio Nobel de Economía de 2026.

El modelo elaborado por Milei y Reidel parte de los rendimientos crecientes, una lógica opuesta a la de los rendimientos decrecientes que domina buena parte de la microeconomía tradicional. Bajo ese supuesto, un aumento de la escala de producción puede elevar, en lugar de reducir, el rendimiento de los recursos empleados.

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Los autores afirman que las herramientas convencionales no alcanzan para resolver los problemas que surgen bajo ese tipo de rendimientos. El trabajo utiliza optimización dinámica no cóncava, barreras de Bellman y demostraciones asistidas por computadora con aritmética exacta para analizar las trayectorias posibles de una economía.

El planteo identifica tres límites: el umbral de extinción, el piso de retorno y el umbral de despegue. El primero representa un nivel de capital por debajo del cual la producción no alcanza para reponer el desgaste de la economía, por lo que toda trayectoria termina en cero.

El piso de retorno describe una situación diferente: una sociedad puede mantenerse sin desaparecer, aunque no ofrecer incentivos suficientes para invertir. El tercer límite aparece cuando el crecimiento se vuelve la decisión económicamente preferible frente a la alternativa de permanecer estancada.

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El trabajo de Javier Milei y Demián Reidel plantea la existencia de una escala mínima por debajo de la cual el colapso económico es inevitable. (REUTERS/Isabel Infantes)

La capacidad de trabajo disponible ocupa un lugar central en la formulación. Milei y Reidel la representan mediante un parámetro denominado L¯, que expresa cuánto trabajo está dispuesta a movilizar una sociedad y que, según el modelo, posee un valor mínimo indispensable.

Si esa capacidad cae por debajo del piso establecido en el modelo, desaparece el conjunto de economías sostenibles, sin importar el nivel de capital inicial. Los autores relacionan esa variable con la valoración social del esfuerzo y consideran que una sociedad que desalienta el trabajo reduce su posibilidad de sostener la actividad económica.

La regulación también aparece como un factor que puede modificar los límites de viabilidad. El paper denomina “cuña” a los impuestos, trámites u otras intervenciones que se interponen entre el esfuerzo y su resultado económico.

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El argumento sostiene que cada cuña eleva el capital mínimo necesario para sobrevivir y reduce el máximo nivel sostenible. Cerca del límite inferior, incluso una alteración pequeña puede volver inviable a una economía que antes permanecía dentro de los parámetros de subsistencia.

El documento afirma además que existe una cuña crítica a partir de la cual ninguna condición inicial permite evitar el colapso. Cuando los rendimientos crecientes son moderados, ese límite puede ser bajo, según el desarrollo teórico atribuido a Milei y Reidel.

Para explicar su hipótesis, los autores recurren a la evolución histórica de la producción. Señalan que los ingresos por persona se mantuvieron prácticamente sin cambios durante gran parte de la historia y que el crecimiento se aceleró hace cerca de dos siglos con la expansión de la división del trabajo, las máquinas y el conocimiento.

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El ejemplo citado remite a Adam Smith y su descripción de una fábrica de alfileres en 1776. Diez trabajadores, organizados en 18 operaciones, podían fabricar 48 mil alfileres diarios, mientras que por separado no habrían producido ni 20 cada uno por día.

Milei presentó estas ideas durante el Foro Económico Mundial de Davos de enero de 2026, donde las vinculó con su programa de gobierno. Allí sostuvo: “Los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor”.

Polymarket explica que las acciones del resultado acertado podrán canjearse por USD 1 cuando el mercado se resuelva. La plataforma también señala que sus reglas establecen las fuentes oficiales y las condiciones necesarias para definir al ganador de cada opción, incluidos posibles casos especiales.

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