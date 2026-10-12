Escándalo en el fútbol internacional: una modelo y exbasquetbolista afirmó estar embarazada de una estrella del PSG

Kysre Gondrezick vinculó el embarazo con el paso de Achraf Hakimi por Houston durante el Mundial 2026, en un video que eliminó horas después de publicarlo en Instagram

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La ex basquetbolista de la WNBA Kysre Gondrezick afirmó, en una historia de Instagram que luego borró, estar embarazada del futbolista marroquí Achraf Hakimi, defensor del Paris Saint-Germain y de la selección de Marruecos. La publicación generó gran repercusión en medios deportivos de Estados Unidos y Europa, aunque ninguna de las dos partes involucradas confirmó o desmintió la versión hasta el momento.

En el video, grabado dentro de un auto, Gondrezick relató que descubrió el embarazo en julio y vinculó la concepción con el paso de la selección marroquí por Houston, durante el Mundial 2026. “Descubrí que estaba embarazada en el mes de julio. Concebí durante el Mundial, cuando Marruecos vino y jugó acá en Houston, de Achraf Hakimi, por si no lo sabían”, declaró la modelo, según consta en las capturas del material difundidas por EssentiallySports.

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La ex basquetbolista de la WNBA Kysre Gondrezick afirmó, en una historia de Instagram que luego borró, estar embarazada del futbolista marroquí Achraf Hakimi, defensor del Paris Saint-Germain y de la selección de Marruecos (Instagram: @kysrerae)

Además de la mención al embarazo, Gondrezick habló de un estado emocional complejo en las semanas previas a la publicación. “Siento que fui manipulada, usada y traicionada”, expresó, sin precisar públicamente a qué situación se refería. La joven agregó que decidió hablar “por primera vez” en lugar de seguir protegiendo a terceros, aunque no amplió esos conceptos en el resto del mensaje.

La historia de Instagram permaneció disponible por poco tiempo antes de ser eliminada. Usuarios de redes sociales capturaron pantallas y grabaciones del contenido, que continuaron circulando pese a la eliminación original.

La publicación generó gran repercusión en medios deportivos de Estados Unidos y Europa, aunque ninguna de las dos partes involucradas confirmó o desmintió la versión hasta el momento (Instagram: @kysrerae)

Un dato de la versión de Gondrezick puede verificarse de forma independiente: Marruecos efectivamente disputó un partido en Houston durante la Copa del Mundo. El seleccionado norafricano enfrentó a Canadá el 4 de julio en el estadio NRG Stadium, por los octavos de final, y ganó 3-0. Hakimi fue titular, jugó los 90 minutos y dio una asistencia en ese encuentro, según el registro del propio medio estadounidense.

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Ese dato ubica al futbolista en la ciudad texana en la fecha mencionada por Gondrezick. Sin embargo, no existe documentación pública que confirme un encuentro entre ambos durante esa estadía, ni registros independientes sobre la ubicación de la modelo en esos días. El cronograma deportivo permite establecer dónde estuvo Hakimi, pero no qué ocurrió fuera del estadio.

Kysre Gondrezick viste un traje negro frente a un panel rosa de Victoria's Secret junto a un recuadro circular que incluye a varios futbolistas del PSG, entre ellos Achraf Hakimi (REUTERS/Kylie Cooper y Benoit Tessier) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, ni Hakimi ni sus representantes emitieron declaraciones sobre la denuncia de paternidad. Tampoco hubo comunicados del París Saint-Germain ni de la Federación Marroquí de Fútbol al respecto. Gondrezick, por su parte, no publicó ninguna aclaración posterior a la desaparición de la historia original.

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El medio portugués abola.pt recordó además que el defensor marroquí aguarda un juicio previsto para 2027 por una denuncia de violación vinculada a hechos ocurridos en 2023, proceso que continúa en curso de manera independiente a la actual controversia.

Keke Palmer y Kysre Gondrezick asisten a la presentación de la colección Primavera/Verano 2025 de Sergio Hudson durante la Semana de la Moda de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 7 de febrero de 2025 (REUTERS/Caitlin Ochs)

Cabe mencionar que circularon en redes cuestionamientos sobre la autenticidad del video, con usuarios que plantearon la posibilidad de que el contenido hubiera sido generado con inteligencia artificial.

No obstante, no existe confirmación de Gondrezick, de Hakimi ni de sus representantes sobre ese punto, y tampoco hay pruebas independientes que respalden esa hipótesis. Por el momento, el material que continúa circulando en redes sociales sigue siendo la única base disponible de la acusación.

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12 de marzo de 2021; Kansas City, Misuri, EE. UU.; la base de las West Virginia Mountaineers, Kysre Gondrezick (2), se dirige hacia la canasta ante las Kansas State Wildcats durante la segunda mitad en el Municipal Auditorium. Crédito obligatorio: Amy Kontras-USA TODAY Sports

La modelo, que participó del draft de la WNBA en 2021 como cuarta elegida por Indiana Fever tras su paso por la Universidad de Virginia Occidental, mantuvo una relación pública con el jugador de los Boston Celtics Jaylen Brown entre 2024 y fines de ese año. La pareja se mostró junta durante los festejos del título de los Celtics y en los premios ESPY de julio de 2024, aunque la separación se conoció de manera pública en febrero de 2025.

En junio de 2025, Gondrezick había declarado estar soltera y evitar exponer su vida personal en redes. No existe ninguna prueba que vincule a Brown con la acusación actual sobre Hakimi, según el relevamiento de EssentiallySports.

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12 de marzo de 2021; Kansas City, Misuri, EE. UU.; la base de las West Virginia Mountaineers, Kysre Gondrezick (derecha), avanza hacia la canasta ante la base de las Kansas State Wildcats, Cymone Goodrich (izquierda), durante la segunda mitad en el Municipal Auditorium. Crédito obligatorio: Amy Kontras-USA TODAY Sports.