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“Le voy a patear el trasero”: el feroz desafío de Mike Tyson a Floyd Mayweather y su confesión sobre la derrota ante Jake Paul

Iron Mike dio detalles sobre la charla que tuvo con Pretty Boy Floyd sobre la posibilidad de un enfrentamiento

El boxeador también habló sobre su pelea con Jake Paul
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Mike Tyson reveló que le gustaría volver a subirse a un ring para enfrentar a Floyd Mayweather Jr, un enfrentamiento que ya tuvo varios amagues. El exboxeador habló del tema en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan para el programa Piers Morgan Uncensored.

Morgan le preguntó por su pelea contra el influencer Jake Paul, disputada el 15 de noviembre de 2024 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El combate se convirtió en el evento deportivo más transmitido de la historia, con un pico de 65 millones de espectadores simultáneos y una audiencia promedio de 108 millones de personas en todo el mundo, según datos de la plataforma que transmitió el evento. Paul, de 27 años, venció a Tyson, de 58, por decisión unánime en un combate pactado a ocho rounds de dos minutos cada uno. Iron Mike ofreció una imagen deslucida.

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Al recordar esa noche, Tyson no ocultó su malestar. “Te lo digo desde el alma: me desperté a la mañana siguiente y estaba muy adolorido. Dije: ‘¿Para qué demonios hice eso?’”, contó entre las risas de su entrevistador.

Mike Tyson vs. Jake Paul
Mike Tyson reveló que podría volver al ring(Cortesía de Netflix y MVP)

El exboxeador agregó que esa fue la misma pregunta que le hizo a su esposa apenas terminada la pelea: “Eso fue lo primero que le dije a mi esposa. Le dije: ‘Cariño, ¿para qué demonios hice eso? ¿Qué, estoy loco?’”.

Ante la pregunta de Morgan sobre si el dinero fue el motivo detrás de la decisión de pelear con Paul, Tyson fue ambiguo. “No lo sé. Habríamos estado bien sin eso, pero ahora estamos mejor; aunque habríamos estado bien sin eso. Todo ese asunto del ego, no sé por qué sigue ahí”, respondió. Según cifras difundidas tras el evento, tanto Tyson como Paul recibieron pagos de ocho cifras por el combate, de acuerdo con los organizadores de Most Valuable Promotions.

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Pese a mostrarse reacio a un regreso al boxeo profesional, Tyson hizo una excepción al mencionar a Mayweather Jr., quien se retiró en 2017 con un récord invicto de 50 victorias sin derrotas. “No lo creo. No lo creo. Aunque me gustaría pelear con Floyd”, afirmó, antes de confirmar que el interés sería mutuo: “Si esa es la pelea, él también quiere pelear”.

Consultado sobre si existieron conversaciones formales entre ambos, Tyson relató un encuentro reciente con Mayweather. “Lo vi por ahí un día. Nos abrazamos, pero él sabe que ambos queremos hacer lo que queremos hacer. Hablamos de ello”, explicó.

Al cierre de ese tramo de la entrevista, Morgan le preguntó quién ganaría en un eventual enfrentamiento entre ambos. Tyson no dudó en su respuesta: “Sabes que le voy a patear el trasero”.

Mike Tyson construyó una carrera profesional que se extendió de 1985 a 2005 y lo consolidó como una de las figuras más influyentes y controvertidas de la historia del boxeo.

El 22 de noviembre de 1986, con apenas 20 años y cuatro meses, Tyson noqueó a Trevor Berbick en el segundo round para quedarse con el título de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Ese triunfo lo convirtió en el campeón más joven en la historia de la categoría. Su carrera cerró con un récord de 50 victorias y seis derrotas, 44 de ellas por nocaut.

Entre los datos que marcaron su trayectoria se destaca el arranque de su carrera profesional: ganó sus primeras 19 peleas por nocaut, 12 de ellas en el primer round. En 1988 noqueó a Larry Holmes en el cuarto asalto, en lo que muchos interpretaron como una revancha simbólica por la derrota que el propio Holmes le había infligido a Muhammad Ali años atrás.

Dos años más tarde, en 1990, Tyson sufrió la primera derrota de su carrera cuando James Buster Douglas lo noqueó en Tokio, en uno de los resultados más sorpresivos de la historia del boxeo. La otra marca que definió su legado llegó en 1997, durante la revancha contra Evander Holyfield, cuando fue descalificado tras morderle la oreja a su rival en pleno combate.

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