El Salvador

Pizza, minutas y cremas locales: el gran banquete del Jocote Corona en El Salvador

Salvadoreños y extranjeros celebraron la Feria del Jocote Corona entre la brisa del volcán y un ambiente festivo con creaciones culinarias únicas, artesanías que hicieron rendir homenaje a la fruta estrella de Santa Ana

La Feria del Jocote Corona reunió a visitantes nacionales y extranjeros en el Parque Natural Cerro Verde (Foto cortesía ISTU)
La Feria del Jocote Corona reunió a visitantes nacionales y extranjeros en el Parque Natural Cerro Verde (Foto cortesía ISTU)
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La Feria del Jocote Corona reunió a salvadoreños y extranjeros el sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Parque Natural Cerro Verde, en el departamento de Santa Ana, El Salvador, para degustar la fruta y sus derivados.

El encuentro contó con el apoyo del Instituto Salvadoreño del Turismo, que ofreció buses desde la capital salvadoreña para facilitar el traslado de asistentes. Emprendedores locales también vendieron cremas a base de jocote, pomadas de bálsamo y salsas picantes. El público pudo consumir la fruta fresca, jalea de jocote, jocote en miel de atado, postres, helados, minutas, pupusas y pizza con jocote. La oferta incluyó productos elaborados con la fruta para diversificar sus preparaciones.

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La actividad se desarrolló el sábado 10 y domingo 11 de octubre en Santa Ana, donde el público degustó la fruta fresca y diversas preparaciones elaboradas por emprendedores de la zona (Foto cortesía ISTU)
La actividad se desarrolló el sábado 10 y domingo 11 de octubre en Santa Ana, donde el público degustó la fruta fresca y diversas preparaciones elaboradas por emprendedores de la zona (Foto cortesía ISTU)
"Jocote de corona", según el gobierno de El Salvador, su nombre se debe a su peculiar forma, que lo distingue de otras variedades de esta fruta. (Foto cortesía ISTU)
"Jocote de corona", según el gobierno de El Salvador, su nombre se debe a su peculiar forma, que lo distingue de otras variedades de esta fruta. (Foto cortesía ISTU)
La Feria del Jocote Corona que transformó el Cerro Verde en un destino gastronómico con sabores únicos de El Salvador (Foto cortesía ISTU)
La Feria del Jocote Corona que transformó el Cerro Verde en un destino gastronómico con sabores únicos de El Salvador (Foto cortesía ISTU)
Salvadoreños en el exterior también aprovechan estas actividades mientras visitan su país de origen (Foto cortesía ISTU)
Salvadoreños en el exterior también aprovechan estas actividades mientras visitan su país de origen (Foto cortesía ISTU)
La Feria del Jocote Corona conquistó Cerro Verde con pizza, pupusas y helados de la fruta (Foto cortesía ISTU)
La Feria del Jocote Corona conquistó Cerro Verde con pizza, pupusas y helados de la fruta (Foto cortesía ISTU)
Durante dos jornadas, salvadoreños y visitantes extranjeros probaron opciones dulces y saladas en el parque natural santaneco, donde emprendedores también ofrecieron cremas, bálsamos y salsas artesanales elaboradas localmente para los asistentes (Foto cortesía ISTU)
Durante dos jornadas, salvadoreños y visitantes extranjeros probaron opciones dulces y saladas en el parque natural santaneco, donde emprendedores también ofrecieron cremas, bálsamos y salsas artesanales elaboradas localmente para los asistentes (Foto cortesía ISTU)
El encuentro reunió a productores locales que llevaron postres, jaleas, helados y opciones picantes elaboradas con una fruta tradicional, además de artículos de cuidado personal para los visitantes durante el fin de semana (Foto cortesía ISTU)
El encuentro reunió a productores locales que llevaron postres, jaleas, helados y opciones picantes elaboradas con una fruta tradicional, además de artículos de cuidado personal para los visitantes durante el fin de semana (Foto cortesía ISTU)
El jocote cocido en miel de panela es una de las preparaciones preferidas de los salvadoreños, aunque suele elaborarse principalmente en Semana Santa (Foto cortesía ISTU)
El jocote cocido en miel de panela es una de las preparaciones preferidas de los salvadoreños, aunque suele elaborarse principalmente en Semana Santa (Foto cortesía ISTU)
La asistencia a la Feria del Jocote Corona en Cerro Verde fue masiva (Foto cortesía ISTU)
La asistencia a la Feria del Jocote Corona en Cerro Verde fue masiva (Foto cortesía ISTU)
La cita gastronómica, celebrada el 10 y 11 de octubre, atrajo a personas de distintos lugares hacia el Parque Natural Cerro Verde para disfrutar de la cosecha y sus múltiples preparaciones (Foto cortesía ISTU)
La cita gastronómica, celebrada el 10 y 11 de octubre, atrajo a personas de distintos lugares hacia el Parque Natural Cerro Verde para disfrutar de la cosecha y sus múltiples preparaciones (Foto cortesía ISTU)
Asistentes de todas las edades disfrutaron en un clima agradable la dulce merienda saludable que caracteriza a El Salvador (Foto cortesía ISTU)
Asistentes de todas las edades disfrutaron en un clima agradable la dulce merienda saludable que caracteriza a El Salvador (Foto cortesía ISTU)

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