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Tres rojas, caída de una camilla, golpes e intervención policial: los videos de los incidentes en una semifinal del fútbol argentino

El partido entre Cipolletti y Alvarado por el Federal A ofreció momentos de tensión por doquier. La semana que viene, la revancha en Mar del Plata

El cruce comenzó durante la salida de Facundo Centurión en camilla y terminó con empujones, expulsiones e intervención policial
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La semifinal de ida del Federal A entre Cipolletti y Alvarado terminó atravesada por incidentes que alteraron el juego, extendieron las interrupciones y dejaron consecuencias para la revancha. La victoria local por 1-0 quedó en segundo plano durante varios pasajes de una tarde en La Visera de Cemento en la que los cruces físicos, las expulsiones y la intervención policial fueron parte constante del desarrollo.

El foco de mayor tensión se concentró alrededor de Facundo Centurión, quien abandonó el campo en camilla después de un choque dentro del área. La retirada del defensor no calmó el escenario: una nueva pelea se desató junto al córner, con futbolistas de ambos equipos, integrantes de las delegaciones y policías involucrados en medio de empujones, insultos y corridas.

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El partido ya tenía un clima áspero cuando Cipolletti dispuso de una pelota parada cerca de la media hora del primer tiempo. Dentro del área, Federico Acevedo y Centurión protagonizaron un encontronazo que terminó con ambos jugadores en el suelo, mientras el resto de los futbolistas se aproximaba para reclamar y separar.

El partido entre Cipolletti y Alvarado estuvo interrumpido por cruces entre los jugadores de ambos equipos
El partido entre Cipolletti y Alvarado estuvo interrumpido por cruces entre los jugadores de ambos equipos

El árbitro Fernando Rekers detuvo el encuentro y decidió expulsar a los dos protagonistas. Acevedo recibió la roja por un codazo sobre el defensor visitante, mientras que Centurión también fue sancionado y debió salir lesionado, con un cuello ortopédico colocado antes de que lo llevaran hacia la zona de vestuarios.

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La decisión cambió el contexto de una semifinal que Cipolletti dominaba desde el inicio, aunque todavía no lograba vencer a Emanuel Bilbao. Alvarado había resistido los primeros avances locales con una formación defensiva y el arquero ya había evitado dos oportunidades claras, una de Nehuén García y otra de Leandro Vella.

El traslado del futbolista de Alvarado abrió una secuencia todavía más tensa. Cuando la camilla avanzaba fuera del campo, se produjo otro tumulto que demoró la reanudación y trasladó el conflicto desde el área hasta las inmediaciones del banderín del córner, donde quedaron rodeados jugadores, auxiliares y efectivos policiales.

Pablo Martel debió retirarse custodiado por la policía después de quedar involucrado en un tumulto ante Cipolletti

Centurión terminó en el suelo durante esos incidentes, luego de caer de la camilla. Sus compañeros corrieron hacia el lugar y el cruce sumó manotazos y empujones, mientras que desde las tribunas arrojaron dos zapatillas en dirección a Rekers. El árbitro también expulsó a Pablo Martel, entrenador de Alvarado. El técnico dejó el campo custodiado por la policía.

El reinicio no modificó el tono del encuentro. Con diez jugadores por lado, Cipolletti volvió a asumir la iniciativa y buscó el gol, aunque Bilbao sostuvo a Alvarado con intervenciones decisivas y el arquero local Facundo Crespo respondió cuando Tomás Fernández probó con un remate desde el área tras un córner.

Los reclamos visitantes volvieron a aparecer cuando Víctor Manchafico interrumpió una corrida de Santiago Gutiérrez, quien avanzaba con posibilidades de quedar mano a mano. Rekers mostró una tarjeta amarilla y Alvarado entendió que la infracción podía haber recibido una sanción mayor por tratarse de una acción de último recurso.

El delantero visitante fue expulsado después de golpear a Cristian González

Esa jugada profundizó el malestar del equipo marplatense con el arbitraje, aunque la mayor sanción disciplinaria de la segunda parte llegó poco después. Germán Sosa, quien había ingresado desde el banco, quedó involucrado en una agresión que dejó a su equipo con una desventaja numérica difícil de sostener.

En un pelotazo largo, Sosa golpeó con un codazo a Cristian González. El defensor de Cipolletti quedó tendido sobre el césped y, cuando todavía estaba en el suelo, el delantero visitante se dirigió hacia él y le aplicó una trompada en el rostro.

Rekers observó la secuencia y expulsó de inmediato a Sosa. Alvarado pasó a jugar con nueve futbolistas frente a los diez del local, con el desgaste acumulado de una tarde cargada de interrupciones y con la necesidad de defender un empate que le resultaba conveniente por su ventaja deportiva. El árbitro además estuvo resguardado por la policía durante el tumulto que generó la otra expulsión.

Cipolletti aprovechó entonces los espacios que encontró en ataque. El equipo local ya había tenido las aproximaciones más peligrosas, pero necesitaba transformar esa superioridad en una diferencia concreta antes de la revancha en Mar del Plata.

El defensor apareció en el tramo final para darle al local una ventaja mínima en la semifinal

La definición se produjo en los minutos finales, cuando Tomás Federico perdió la pelota cerca de su propia área. Brandon Obregón recuperó y envió un centro que encontró a Cristian González, quien apareció dentro del área y conectó un cabezazo a contrapierna de Bilbao.

El defensor convirtió el único gol de la ida y le dio a Cipolletti una ventaja mínima. Alvarado resistió hasta el cierre pese a jugar con dos hombres menos, pero regresará al José María Minella con una derrota y con las ausencias que dejaron las expulsiones durante el partido.

La revancha será el segundo capítulo de una serie que quedó definida por un margen reducido, aunque el encuentro en Río Negro dejó una carga disciplinaria que puede pesar tanto como el resultado. Alvarado deberá ganar por un gol para avanzar por la ventaja deportiva, mientras Cipolletti buscará defender una ventaja conseguida en una semifinal marcada por las peleas.

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