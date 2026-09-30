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Bill Gates advierte del peligro de los modelos de IA sin supervisión: “La capacidad de un ciberataque ya existe, y lo sabemos”

Los modelos actuales, sostiene, ya tienen la capacidad técnica de provocar fallas masivas en sistemas bancarios y en redes de suministro eléctrico

Gates no habla de un escenario hipotético a futuro, sino de una capacidad técnica. REUTERS/Denis Balibouse
Gates no habla de un escenario hipotético a futuro, sino de una capacidad técnica. REUTERS/Denis Balibouse
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Bill Gates advierte que los modelos de IA sin supervisión representan un peligro inmediato para la seguridad digital global. En una entrevista publicada en The New York Times, el cofundador de Microsoft habló con el periodista Ezra Klein y fue contundente: “La capacidad de un ciberataque que cause enredos en todas las cuentas bancarias y cause apagones generales ya existe, y lo sabemos”.

La frase no deja margen para la ambigüedad. Gates no habla de un escenario hipotético a futuro, sino de una capacidad técnica que, según él, está disponible en este momento.

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Por qué Gates dice que el riesgo de ciberataques con IA ya es real

La advertencia de Gates responde a una pregunta concreta que circula desde hace meses en el debate sobre inteligencia artificial: ¿cuándo se vuelve peligrosa la IA? Su respuesta es que esa pregunta ya no tiene sentido, porque el riesgo no es una posibilidad lejana sino una condición presente.

Gates dirige buena parte de su crítica hacia los modelos de código abierto. Agencia de Noticias TT/ Stefan Jerrevang vía REUTERS.
Gates dirige buena parte de su crítica hacia los modelos de código abierto. Agencia de Noticias TT/ Stefan Jerrevang vía REUTERS.

Los modelos actuales, sostiene, ya tienen la capacidad técnica de provocar fallas masivas en sistemas bancarios y en redes de suministro eléctrico.

Gates conecta esta idea con los anuncios que hizo Anthropic en abril sobre Mythos, un modelo que la propia compañía describió como demasiado potente para lanzarlo. En la entrevista con Klein, recordó ese episodio como parte del mismo fenómeno que hoy lo preocupa: “La capacidad de ciberhackeos era sorprendente”.

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También mencionó el Proyecto Glasswing, una iniciativa de Anthropic que permitía a un grupo reducido de personas acceder a un modelo antes de su lanzamiento para intentar detectar fallas de seguridad. Según Gates, ese mecanismo resultó insuficiente frente a la magnitud del problema: “Había demasiado código así que estamos en un período de extrema vulnerabilidad a los ciberataques”.

Bill Gates makes opening remarks during the annual Gates Foundation's Goalkeepers Summit in Manhattan, New York City, U.S., September 22, 2025. REUTERS/Caitlin Ochs
Bill Gates makes opening remarks during the annual Gates Foundation's Goalkeepers Summit in Manhattan, New York City, U.S., September 22, 2025. REUTERS/Caitlin Ochs

Modelos abiertos y supervisión: el reclamo central de Gates

Gates dirige buena parte de su crítica hacia los modelos de código abierto. Su argumento no apunta a que la tecnología despierte una conciencia propia del peligro que representa, sino a que el riesgo está en quienes la utilizan con intenciones maliciosas.

En ese sentido, cita “aspectos de Hugging Face” como ejemplo de lo que está ocurriendo ahora mismo en materia de incidentes de ciberseguridad vinculados a modelos de IA. Para Gates, esos reportes funcionan como evidencia de que la vigilancia no puede ser opcional ni quedar librada a la buena voluntad de las compañías.

De ahí se desprende su reclamo de una “capa de supervisión con determinados absolutos” aplicada a todos los modelos, sin excepciones. El filántropo fue explícito sobre quién representa el verdadero riesgo: “Hay humanos que con mala intención podrán usar estos modelos”.

La conclusión que plantea es directa: sin controles obligatorios, las consecuencias llegarán antes que la regulación. “A menos que integremos salvaguardas y monitoreo, como exigencia para todos los modelos, tendremos eventos gigantescos de ese tipo y recién entonces vamos a responder”, dijo a Klein.

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El mensaje de Gates a Trump sobre la aceleración de la inteligencia artificial

Este posicionamiento se enmarca en un rol que Gates ha asumido en los últimos tiempos: intentar convencer a Donald Trump de frenar la aceleración descontrolada de la inteligencia artificial. Sin embargo, el mensaje que transmite no es el discurso genérico sobre riesgos futuros que suele asociarse a este tipo de advertencias.

Lo que propone Gates es distinto: no se trata de imaginar qué podría pasar si la IA avanza sin control, sino de reconocer que las capacidades peligrosas ya están desplegadas en los sistemas actuales. Ese matiz cambia el tono de la conversación pública sobre regulación tecnológica.

En un giro que combina lo técnico con lo filosófico, Gates también describió el desarrollo de la inteligencia artificial como “la historia evolutiva” y afirmó que “ya están aquí los extraterrestres”, en referencia a la propia IA. La frase, aunque puede sonar exagerada, se inserta en un razonamiento que no separa el futuro del presente: para Gates, lo que hoy hacen los modelos de IA ya alcanza para justificar una intervención regulatoria inmediata.

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