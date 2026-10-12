El régimen de Corea del Norte lanzó “varios” misiles balísticos hacia el Mar de Japón (EP)

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El régimen de Corea del Norte lanzó este lunes varios misiles balísticos hacia el mar de Japón, informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, en un nuevo episodio de tensión entre ambos países tras la explosión de minas terrestres en la frontera que comparten, que el mes pasado hirió a tres soldados surcoreanos.

“Nuestro ejército detectó alrededor de las 09:20 (00:20 GMT) varios misiles balísticos lanzados desde la zona de Pyongyang hacia el mar del Este”, indicó el Estado Mayor Conjunto surcoreano en un comunicado, en referencia al mar de Japón. El organismo agregó que reforzó la vigilancia ante la posibilidad de nuevos lanzamientos.

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El Ministerio de Defensa de Japón confirmó por separado el lanzamiento de al menos un misil que se presume balístico.

Las tensiones entre las dos Coreas aumentaron después de que dos minas terrestres explotaran el mes pasado en el sector de la Zona Desmilitarizada (DMZ) bajo control de Seúl, lo que provocó heridas a tres soldados surcoreanos. Una investigación conjunta de Corea del Sur y Naciones Unidas concluyó que el régimen de Corea del Norte había colocado las minas más de un año antes. Pyongyang rechazó con firmeza esa conclusión.

Desde entonces, Corea del Norte lanzó un misil balístico que, según afirmó, incorporaba inteligencia artificial (IA), mientras que Corea del Sur anunció la semana pasada el ensayo exitoso de su primera arma hipersónica de fabricación nacional.

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La Zona Desmilitarizada (DMZ) que separa a Corea del Norte de Corea del Sur (REUTERS)

Kim Yo Jong, hermana del dictador norcoreano, Kim Jong Un, afirmó que el lanzamiento del 3 de octubre incluyó un misil “capaz de cambiar su trayectoria de vuelo a baja altitud y al que se incorporó inteligencia artificial”.

Días después, Seúl informó que probó con éxito un vehículo de planeo hipersónico (HGV) de producción nacional. Este tipo de arma es transportado a las capas superiores de la atmósfera mediante propulsores de cohetes o misiles balísticos y luego planea hacia sus objetivos. La oficina presidencial surcoreana sostuvo que el sistema ofrecía “una nueva capacidad de disuasión capaz de alcanzar objetivos clave dentro del entorno operativo de la península de Corea”.

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Desde el incidente con las minas terrestres del 21 de septiembre, Seúl exigió una disculpa a Pyongyang. Kim Yo Jong calificó esa demanda de “despreciable” y rechazó una transferencia prevista de equipos médicos desde Corea del Sur.

“Si realmente desean restablecer las relaciones entre la República Popular Democrática de Corea y Corea del Sur, deben tener en cuenta los sentimientos de la otra parte en cada palabra y acción, y demostrar primero el máximo respeto, consideración y sinceridad”, declaró el jueves Kim Yo Jong, en referencia a la sigla oficial de su país.

Kim Yo Jong, hermana del dictador norcoreano, Kim Jong Un (REUTERS)

La Zona Desmilitarizada constituye una de las fronteras más fortificadas del mundo. Los incidentes con minas terrestres ya provocaron episodios de tensión entre ambos países en el pasado. Corea del Norte y Corea del Sur permanecen técnicamente en guerra desde que el conflicto en la península terminó en 1953 con un armisticio, sin la firma de un tratado de paz.

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(Con información de AFP y EFE)