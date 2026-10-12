La base del sistema está en la función de búsqueda por texto exacto que ofrece WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic

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El sistema de 3 hashtags para no volver a perder una URL en WhatsApp consiste en enviar cada enlace de interés al chat personal de la aplicación acompañado de tres etiquetas fijas que indican categoría, formato y estado, de modo que el buscador interno permita localizar ese contenido en segundos sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que se guardó.

Cómo funciona el método de etiquetado triple en WhatsApp

La base del sistema está en la función de búsqueda por texto exacto que ofrece WhatsApp. Esa herramienta, pensada originalmente para rastrear conversaciones, se convierte aquí en un motor de clasificación cuando se combina con hashtags escritos de forma constante.

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El método propone tres etiquetas por cada enlace, cada una con una función distinta. La primera responde a la pregunta de dónde pertenece el contenido, con hashtags como #Trabajo, #Estudios, #Recetas, #Finanzas u #Hogar. La segunda precisa qué tipo de recurso es, mediante etiquetas como #Video, #PDF, #Curso o #Herramienta.

Para recuperar un enlace guardado, basta con tocar la lupa de búsqueda ubicada en la parte superior de la app y escribir la combinación de hashtags. REUTERS/Dado Ruvic

Es menester señalar que la tercera marca qué acción corresponde tomar frente a ese enlace, con opciones como #Pendiente, #ParaLeer, #Urgente o #Guardado.

Esta triple combinación evita que el chat personal se convierta en un listado desordenado de enlaces sin contexto. Al escribir siempre las mismas tres categorías de etiquetas, cualquier búsqueda posterior por una palabra clave o por la combinación de dos hashtags devuelve únicamente los mensajes que cumplen con esos criterios, sin mezclar resultados de otros temas.

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Pasos para configurar el chat personal como gestor de enlaces

El primer movimiento consiste en localizar dentro de WhatsApp la opción de enviar mensajes a uno mismo, disponible al buscar el propio nombre o número en la lista de contactos. Como alternativa, puede crearse un grupo donde solo participe el usuario, con un nombre identificable como “Mis Enlaces” o “Marcadores”.

Una vez identificado ese chat, conviene fijarlo en la parte superior de la lista de conversaciones. De esa forma queda siempre visible y accesible, sin necesidad de buscarlo cada vez que se quiere guardar o consultar un enlace.

El primer movimiento consiste en localizar dentro de WhatsApp la opción de enviar mensajes a uno mismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de ahí, el proceso de carga es simple. Cuando aparece una URL de interés, ya sea en el navegador, en una red social o compartida por otra persona, se copia o se reenvía directamente al chat personal. Antes de enviar el mensaje conviene agregar un título breve que describa el contenido y, a continuación, las tres etiquetas correspondientes.

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Un ejemplo de este formato sería un mensaje con el texto “Curso gratuito de Excel avanzado para finanzas”, seguido del enlace y de las etiquetas #Estudios #Curso #Pendiente. Esa estructura repetida en cada envío es lo que sostiene la eficacia del sistema a largo plazo.

Estrategias de búsqueda y actualización de los enlaces guardados

Para recuperar un enlace guardado, basta con tocar la lupa de búsqueda ubicada en la parte superior de WhatsApp y escribir la combinación de hashtags que se necesite. Buscar #ParaLeer mostrará todo el material pendiente de lectura, mientras que combinar #Trabajo y #Video filtrará únicamente los videos relacionados con tareas laborales.

Buscar #ParaLeer mostrará todo el material pendiente de lectura. REUTERS/Dado Ruvic

El sistema también contempla un mecanismo de mantenimiento. Cuando una tarea vinculada a un enlace se completa, por ejemplo tras ver un video marcado como pendiente, es posible editar el mensaje original o responder a él con la etiqueta #Completado. Esto actualiza el estado del recurso sin eliminar el historial del enlace.

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Esta función de edición o respuesta evita que el chat acumule marcas desactualizadas y permite diferenciar, con una simple búsqueda, entre lo que sigue pendiente y lo que ya fue resuelto.

Para quienes recién implementan el método, resulta útil partir de un catálogo de etiquetas predefinido según el tipo de recurso que se guarda con frecuencia.

Una herramienta de inteligencia artificial encontrada en internet puede organizarse bajo #Tecnologia. REUTERS/Dado Ruvic

Una receta de cocina, por ejemplo, puede clasificarse con #Cocina como categoría, #Receta como formato y #ParaProbar como estado. Un artículo vinculado al trabajo puede etiquetarse con #Trabajo, #Lectura y #Pendiente.

Una herramienta de inteligencia artificial encontrada en internet puede organizarse bajo #Tecnologia, #Herramienta y #Guardado. Y un hotel o destino de vacaciones puede guardarse con #Viajes, #Hotel y #PorRevisar.

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Mantener esta coherencia en las combinaciones de hashtags, categoría, formato y estado, es lo que permite que el chat personal de WhatsApp funcione como una agenda visual de enlaces ordenada y consultable en cualquier momento.