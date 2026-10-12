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La inesperada revelación sobre el club al que Mauro Icardi intentó llegar en este mercado: “Luchó con uñas y dientes”

El periodista Fabrizio Biasin reveló que el delantero argentino hizo todo lo posible en la última ventana de transferencias para regresar al club que en el que terminó de explotar: “Habría vuelto incluso con el sueldo base”

El entrenamiento de Mauro Icardi mientras define dónde va a jugar
El argentino se entrena por su cuenta a la espera de club
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En el último mercado de pases de verano europeo, Mauro Icardi hizo lo imposible por volver al club que lo confirmó como delantero de élite. Según reveló el periodista Fabrizio Biasin en el podcast The Table, el atacante argentino —libre tras cuatro años en el Galatasarayluchó con uñas y dientes para regresar al Inter de Milán, incluso dispuesto a hacerlo como quinta opción ofensiva y resignando gran parte de su salario. La puerta, sin embargo, permaneció cerrada.

La revelación de Biasin adquiere una dimensión particular si se considera el contexto: Icardi, de 33 años, no solo tanteó al Inter entre varias posibilidades, sino que esa fue la prioridad excluyente de su agenda en la ventana de traspasos. El periodista italiano, uno de los más cercanos a la dirigencia nerazzurra, fue explícito al respecto:

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“Creo que la narrativa en torno a su salida ha sido errónea: él pagó una serie de decisiones de las que es responsable y las cosas salieron mal por su culpa. Hoy tomaría otras decisiones”, subrayó.

“Pero lo he conocido y puedo decirles que rara vez he visto a un delantero realmente apegado a la camiseta del Inter como él. Y esto no lo sabEn: en el verano de 2026 luchó con uñas y dientes para volver a ser el quinto delantero del Inter. Habría vuelto incluso con el sueldo base, por desgracia para él las plazas estaban cubiertas”, concluyó el comunicador.

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Las declaraciones de Biasin reencuadran la imagen pública que se construyó alrededor de la salida de Icardi del club milanés en 2019, un episodio que estuvo marcado por conflictos internos, la influencia de su entonces representante y esposa Wanda Nara, y una ruptura que el propio periodista califica como mal interpretada. La lectura dominante, según Biasin, omite un dato central: el jugador pagó consecuencias por sus propias decisiones, pero su vínculo afectivo con la institución nunca se disolvió.

El mercado por ahora le cerró las puertas

Más allá del Inter, el verano boreal fue esquivo para Icardi en prácticamente todos los frentes. Su nombre circuló por clubes como la Lazio, el Parma e incluso la Juventus dentro del fútbol italiano, pero ninguna negociación prosperó. En España, su representante, Elio Letterio Pino, lo ofreció a varios clubes de LaLiga sin llegar a propuestas formales. La Lazio llegó a presentar una oferta —tres millones de dólares por dos temporadas—, pero el acuerdo se cayó cuando el entrenador Gennaro Gattuso decidió no avanzar. La Fiorentina lo evaluó sin dar pasos concretos. En Inglaterra, el Everton y el Tottenham manejaron su nombre apenas en la etapa de sondeos.

Icardi llegó a ser goleador y líder del Inter (REUTERS/Daniele Mascolo)
Icardi llegó a ser goleador y líder del Inter (REUTERS/Daniele Mascolo)

La salida del Galatasaray tampoco había sido sencilla. Tras cuatro temporadas en Estambul, en las que anotó 77 goles en 134 partidos, entregó 25 asistencias y conquistó seis títulos de liga —convirtiéndose en el máximo goleador extranjero de la historia del club—, las negociaciones para la renovación encallaron por una diferencia salarial significativa. El presidente del Galatasaray, Dursun Özbek, había ofrecido alrededor de cinco millones de dólares anuales, contra los diez que Icardi percibía en su último contrato. La dirigencia argumentó que el nivel de Victor Osimhen, el delantero nigeriano que se ganó el lugar en el eje del ataque, hacía incompatible la titularidad asegurada que el argentino exigía.

Mientras su situación laboral sigue sin resolverse —lleva más de tres meses como agente libre—, Pino salió con fuerza a desmentir versiones que apuntaban a un posible regreso al conjunto turco. “Nadie se ha puesto en contacto con el Galatasaray y nadie le ha suplicado al Galatasaray que Mauro regrese. Esto es una noticia falsa. Es un invento”, declaró el representante, quien además denunció lo que describió como “un ataque mediático ridículo y previamente planeado” que se repite con frecuencia contra su cliente. Y fue más lejos al cerrar el capítulo turco con una frase que funciona casi como epitafio de esa etapa: “La experiencia de Mauro en el Galatasaray fue, como toda cosa hermosa, una aventura maravillosa con un principio y un final”.

Icardi responde desde las redes mientras espera una oferta

En ese contexto, el atacante ex Sampdoria y PSG respondió a sus críticos desde Instagram con un mensaje que mezcla ironía y desafío: “Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta. Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección”, escribió, acompañando sus palabras con imágenes de sus entrenamientos junto a su pareja, María Eugenia Suárez. Lo que Biasin reveló sobre el verano, sin embargo, sugiere una historia diferente: la de un delantero que hizo todo lo que estuvo a su alcance para volver a casa, y que encontró el cupo lleno.

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