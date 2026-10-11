Antonio López, exparticipante de MasterChef: “Estuve muy enfermo y estoy volviendo a aprender muchas cosas básicas”

El cocinero y exconcursante del reality culinario relató el problema de salud que sufrió (Video: Instagram)

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El exparticipante de MasterChef, Antonio López relató que estuvo internado durante casi un mes por un problema de salud que le dejó dificultades para caminar y ver. El joven salteño aseguró que retomó de forma gradual la actividad en su restaurante en su provincia natal y contó detalles de cómo quedó afectada su salud.

El cocinero de 24 años participó en la edición 2023 del reality culinario, donde se hizo conocido por su historia de vida, su talento culinario y la conexión de sus platos con sus raíces salteñas. Tras su paso por el reality, en el que llegó a instancias finales, el salteño formó una comunidad de seguidores a quienes mantuvo al tanto de sus proyectos gastronómicos en Buenos Aires y, más tarde, en Salta. En 2026 regresó a su provincia para abrir junto a su familia un restaurante bodegón.

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“Le agradezco a Dios porque hoy estoy vivo”, expresó Antonio López tras contar que estuvo cerca de un mes internado (Instagram)

Este fin de semana sorprendió a sus seguidores al contar que atravesó un delicado problema de salud, por el que permaneció cerca de un mes internado. Antonio compartió su testimonio en Instagram junto con imágenes de su internación y de su regreso a la cocina. No precisó cuál fue el diagnóstico ni brindó detalles médicos sobre la enfermedad que lo afectó.

“Volví después de estar casi un mes internado. Estaba a punto de tocar el arpa, amigos. Estuve muy enfermo durante un mes”, expresó. Según contó, pasó por distintos hospitales en busca de un diagnóstico: “Hasta que por fin los médicos pudieron ayudarme”. En su publicación, el joven destacó el acompañamiento de su madre durante el período en el que no podía valerse por sí mismo. “Fue la persona que estuvo desde el día cero dándome de comer cuando yo no podía ni moverme”, sostuvo.

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El exconcursante del reality culinario se sinceró sobre el problema de salud que tuvo (Video: Instagram)

El cocinero agradeció también a los médicos, a sus allegados y a quienes le enviaron mensajes. “Le agradezco a Dios porque hoy estoy vivo”, afirmó, y agregó que días atrás temía no superar el cuadro. El exconcursante, quien dirige el Bodegón DVC Cocina de Antonio López, explicó que el proceso de recuperación todavía requiere tiempo. “Tengo que volver a aprender a hacer muchas cosas básicas”, señaló, tras mencionar que la enfermedad le provocó problemas para desplazarse y para ver. “Hace unos días no la iba a contar seguramente, pero hoy estoy feliz de estar acá”, añadió.

En un segundo posteo, el cocinero anunció que volvía a encender los fogones de su negocio luego del mes de internación. “Hoy vuelvo al trabajo con el corazón lleno de emoción y muchísimas ganas de cocinar”, escribió. También explicó que los gastos médicos acumulados durante ese período volvieron necesario su regreso a la actividad. “Tengo que volver a trabajar, amigos, porque durante un mes estuve gastando no saben cuánto en miles de cosas: medicamentos, pastillas para esto, para aquello”, dijo en un video.

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Antonio López ganó popularidad como uno de los participantes más queridos de MasterChef de la edición de 2023 (Prensa Telefe)

El joven salteño anticipó que quienes se acerquen a su local podrían advertir algunas de las secuelas que todavía enfrenta. “La misma enfermedad me dejó con esos problemitas que tengo que ejercitarlos. Voy despacio por el camino, voy despacio por los pasillos, voy despacio cocinando. Todo es un proceso”, expresó.

López aclaró que cuenta con un equipo de trabajo en el restaurante, lo que le permite retomar sus tareas sin exigirse de más. “Las ganas que tengo de volver a hacer lo que me gusta son mucho más fuertes”, aseguró. Al cerrar su mensaje, invitó a sus seguidores a visitar el local y remarcó que comienza una nueva etapa, mientras continúa con su recuperación y los ejercicios indicados para superar las dificultades que le dejó la enfermedad.

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“Hoy arrancamos de nuevo, volvemos al trabajo”, celebró el cocinero en su regreso a su restaurante

En el mensaje en el que anunció la reapertura, López reflexionó sobre el impacto que tuvo la pausa obligada por la enfermedad. “A veces, la vida nos obliga a frenar, a descansar y a valorar esas pequeñas cosas que antes hacíamos sin pensar”, escribió al referirse a la posibilidad de volver a cocinar.

El cocinero señaló además que su equipo será importante durante esta etapa. “En el negocio tengo mucha gente trabajando y gracias a ellos puedo ir despacio porque confío en su trabajo”, afirmó, antes de invitar nuevamente a sus seguidores a acercarse al restaurante.