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Los dos goles de Agustín Giay en el clásico paulista después de haber sido titular con la selección argentina

El lateral argentino fue una de las figuras de Palmeiras en la goleada por 4 a 1 ante Corinthians por el Brasileirao. Viene de participar en los tres amistosos disputados por el conjunto nacional en la fecha FIFA

El lateral argentino fue decisivo en la victoria 4-1 de Palmeiras ante Corinthians
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Agustín Giay marcó un doblete en la victoria 4-1 de Palmeiras sobre Corinthians en el clásico disputado en el estadio Nubank Parque, por la fecha 30 del Brasileirão. El lateral derecho tuvo una actuación destacada después de haber sido titular en los tres amistosos que jugó la selección argentina durante la reciente fecha FIFA en suelo argentino.

Palmeiras tomó el control desde el inicio y generó ocasiones en los primeros minutos, ante un Corinthians que no encontraba fluidez ni profundidad en ataque. La apertura del marcador llegó a los 16 minutos: el conjunto local ejecutó un tiro de esquina en corto, Lucas Evangelista envió el centro al área y Alexander Barboza conectó un cabezazo para establecer el 1-0.

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Después de la apertura del marcador, Agustín Giay apareció para ampliar la diferencia antes del descanso. La jugada se inició en la mitad de la cancha, con una secuencia de pases que terminó cuando Victor Roque cedió la pelota a Jhon Arias dentro del área. El delantero detectó la llegada sin marca del argentino y le entregó un pase corto y preciso. El ex San Lorenzo quedó frente al arco y definió con un derechazo para el 2-0. Su anterior gol con Palmeiras había sido ante LDU Quito, el 9 de septiembre, por la Copa Libertadores.

Agustín Giay fue la figura del partido en el clásico ante Corinthians con dos goles

Apenas iniciado el segundo tiempo, Palmeiras encaminó la goleada con el 3-1, que nació de un error de la defensa visitante. Matheus Bidu intentó rechazar un centro, pero su cabezazo envió la pelota hacia su propio arco y derivó en un gol en contra. A los 51 minutos, Giay volvió a resultar decisivo. Jhon Arias ensayó un remate que el arquero Hugo Souza alcanzó a desviar, aunque el rebote quedó suelto sobre la derecha. El argentino, que había iniciado la acción, llegó a tiempo para aprovecharlo y selló su segunda conquista del partido.

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A los 35 minutos, el Verdão tuvo la posibilidad de alcanzar el quinto gol a partir de un penal. Paulinho asumió la ejecución desde los 12 pasos, pero Souza evitó la conquista con una atajada. En el tramo final, Corinthians logró descontar mediante Gustavo Henrique. Con este resultado, el equipo paulista quedó en el segundo puesto del campeonato brasileño con 63 puntos, a una unidad de Flamengo, líder de la competencia.

El argentino celebró el resultado y sostuvo que debe mantener la concentración para afrontar la Copa Libertadores

Tras la victoria, Agustín Giay celebró el resultado y destacó el funcionamiento de Palmeiras en el clásico. “Gracias por elegirme como el mejor jugador del partido. Estoy feliz por la victoria. Fue un partido muy bueno para nosotros; creo que hicimos un gran partido. Durante todo el encuentro cuidamos la pelota, tuvimos la posesión y marcamos el gol, que era lo que necesitábamos hacer”, afirmó el lateral argentino a GeGlobo. El defensor también puso el foco en los compromisos que siguen y en la importancia de sostener el rendimiento. “Sabemos que queda camino por recorrer y afrontamos cada partido como si fuera una final. Claramente es algo hermoso ganar el derbi, para la afición y para nosotros es un partido muy importante. Así que ahora toca mantener la concentración. Ahora viene la Libertadores, donde necesitamos hacer un buen partido”, agregó.

Agustín Giay fue autor de dos tantos en el triunfo de Palmeiras ante Corinthians (REUTERS/Alex Silva)
Agustín Giay fue autor de dos tantos en el triunfo de Palmeiras ante Corinthians (REUTERS/Alex Silva)

Antes de su actuación decisiva con Palmeiras, Agustín Giay y el Flaco López, su compañero en el equipo brasileño, viajaron a Argentina para participar de los compromisos del seleccionado y de la despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental. En esa jornada, el lateral derecho protagonizó un intercambio con Soledad Pastorutti, quien interpretó “Brindis” para el capitán argentino. El defensor le propuso cambiar el camperón oficial que llevaba puesto por el poncho celeste y blanco de la artista, una iniciativa que llamó la atención durante el evento.

El acuerdo se concretó y el poncho terminó en manos de Lorena Bertossi, madre de Giay y seguidora de la cantante. La mujer posó sonriente con la prenda en una imagen posterior. Tras el triunfo en el clásico, Palmeiras tendrá como próximo desafío el cruce ante Fluminense por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, programado para este miércoles a las 21.30. La serie se definirá el miércoles 21 de octubre, cuando el Verdão recibirá a su rival en condición de local.

El próximo partido del conjunto paulista será ante Fluminense por la Copa Libertadores (REUTERS/Alex Silva)
El próximo partido del conjunto paulista será ante Fluminense por la Copa Libertadores (REUTERS/Alex Silva)

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