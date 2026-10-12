Cuba

Productores siembran 20,000 hectáreas de tabaco en medio de las restricciones que amenazan la cosecha

Más de 10,000 cubanos participan en la nueva campaña tabacalera 2026-2027, mientras la escasez de energía condiciona el transporte, el riego y el acceso a insumos en los campos de Pinar del Río

Isidoro Ceballos, agricultor de tabaco de 63 años, posa para una foto en una finca en San Juan y Martínez, Cuba, el 25 de febrero de 2025. REUTERS/Norlys Pérez
Isidoro Ceballos, agricultor de tabaco de 63 años, posa para una foto en una finca en San Juan y Martínez, Cuba, el 25 de febrero de 2025. REUTERS/Norlys Pérez
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Cuba inició oficialmente la siembra de 20,000 hectáreas de tabaco para la campaña 2026-2027, una temporada que movilizará a más de 10,000 productores y que estará marcada por las dificultades de abastecimiento energético y combustible en la isla.

La empresa del régimen Tabacuba informó que el proceso comenzó el sábado 10 de octubre, aunque en siete de los 11 municipios tabacaleros de Pinar del Río, en el oeste del país, ya había cultivos en tierra. Esa provincia concentrará el 60% del área prevista, con unas 12,000 hectáreas, debido a su peso histórico en la producción de la hoja destinada a los habanos.

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Pinar del Río concentrará el 60% del área sembrada

El director agrícola de Tabacuba, Osvaldo Santana, explicó a la prensa oficialista que la siembra avanzaba antes del inicio formal de la campaña en parte del principal territorio productor. Pinar del Río reúne tradicionalmente la mayor cosecha nacional y aporta una proporción central de la materia prima destinada a los puros cubanos de exportación.

El calendario de siembra prevé que el 10% de la hoja se plante durante octubre. El mayor volumen llegará en noviembre, cuando se cubrirá el 55% del plan anual, mientras que otro 30% se sembrará en diciembre. El 5% restante quedará para los primeros días de enero de 2027.

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Tabacuba calcula un rendimiento medio de 1.1 toneladas por hectárea. Con esa previsión, la campaña busca sostener uno de los sectores agrícolas con mayor presencia en las ventas externas de Cuba, en un escenario de restricciones materiales que también alcanza a la producción rural.

Agricultores llevan hojas frescas de tabaco a un secadero en San Juan y Martínez, Cuba, el 25 de febrero de 2025. REUTERS/Norlys Pérez
Agricultores llevan hojas frescas de tabaco a un secadero en San Juan y Martínez, Cuba, el 25 de febrero de 2025. REUTERS/Norlys Pérez

La falta de combustible condiciona la nueva campaña

Santana anticipó que la temporada “volverá a ser difícil” por la crisis que vive la isla, donde los apagones afectan a los sectores productivos, además de las sanciones al régimen cubano impuestas por Estados Unidos y las limitaciones que enfrenta la economía cubana ante las decisiones de la dictadura. La falta de combustible afecta el transporte, la mecanización, el riego y la distribución de insumos para los cultivos.

El tabaco figura entre los principales productos exportables de la isla y constituye el cuarto sector con mayor aporte al producto interior bruto, de acuerdo con datos oficiales. La actividad sufrió en los últimos años las consecuencias de huracanes, problemas energéticos y el deterioro económico del país.

La producción de la hoja de tabaco depende de una cadena que incluye semilleros, labores de campo, secado, selección y traslado a las fábricas. Las dificultades de electricidad y combustible han complicado esas etapas, además del acceso a fertilizantes, combustible y otros recursos necesarios para los productores.

Un empleado enrolla tabaco en la fábrica de tabaco Corona en La Habana, Cuba, el 27 de febrero de 2025. REUTERS/Norlys Pérez
Un empleado enrolla tabaco en la fábrica de tabaco Corona en La Habana, Cuba, el 27 de febrero de 2025. REUTERS/Norlys Pérez

El Festival del Habano no se celebrará en 2026

La crisis energética también impactó sobre el principal evento promocional de los puros cubanos. El Comité Organizador del Festival del Habano anunció este año que la XXVI edición no se realizaría en Cuba, tras evaluar la situación nacional y con el argumento de preservar los estándares del encuentro.

El festival reúne cada año a compradores, distribuidores y aficionados a los habanos, además de incluir una subasta de humidores que suele aportar millones de dólares. En 2025, el evento recaudó USD 18.72 millones, una cifra que el régimen cubano afirmó que destinaría al sistema público de salud; sin embargo, la ciudadanía denuncia que la escasez en hospitales ha empeorado.

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